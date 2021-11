Od dwóch lat apelują do MZ o refundację immunoterapii alergenowej ambulatoryjnie. Bezskutecznie

Obecnie odczulanie na jad owadów jest prowadzone i finansowane przez NFZ w 33 szpitalach w Polsce

Fundacja Centrum Walki z Alergią apeluje do ministra o finansowanie świadczenia w warunkach ambulatoryjnych

Ocenia: złotym standardem leczenia pacjentów uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych jest swoiste odczulanie - immunoterapia alergenowa

Od dwóch lat apelują do MZ o refundację immunoterapii alergenowej ambulatoryjnie

Fundacja Centrum Walki z Alergią apeluje do ministra zdrowia o objęcie refundacją immunoterapii swoistej jadami owadów pod postacią preparatów typu depot. Przypomina, że zabiega o to już ponad 1,5 roku.

"To czas, w którym próbowaliśmy podjąć partnerski dialog z Panem Ministrem, merytoryczną rozmowę opartą na argumentach wspartych przez klinicystów i wyliczeniach farmakoekonomistów" - informuje Fundacja.

Dodaje, że "złotym standardem leczenia pacjentów uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych jest swoiste odczulanie - immunoterapia alergenowa".

Odczulanie w przychodni zamiast w szpitalu

Obecnie to świadczenie jest prowadzone i finansowane przez NFZ w 33 szpitalach w Polsce.

"W większości krajów europejskich nawet odczulanie jest prowadzone w warunkach ambulatoryjnych. W szczególności dotyczy to immunoterapii lekami typu depot, która jest bezpieczna dla pacjentów, podobnie jak w przypadku innych alergenów" - przypomina Fundacja.

"O ścieżce i miejscu leczenia w tych krajach decyduje pacjent wraz z lekarzem prowadzącym, a nie administracyjne uwarunkowania dotyczące finansowania placówek ochrony zdrowia, jak to ma miejsce w Polsce. Model odczulania w naszym kraju sprowadza się wyłącznie do leczenia w warunkach szpitalnych, powodując olbrzymie utrudnienia w dostępie do leczenia, zwłaszcza teraz, w dobie pandemii COVID-19" - dodaje.

Odczulanie na jad owadów. Rocznie tylko ok. 3 tys. pacjentów może liczyć na leczenie

Corocznie w Polsce na jad owadów odczulanych jest tylko ok. 3 tys. pacjentów, a mogłoby być leczonych kilkukrotnie więcej. Barierą w dostępie do skutecznego i bezpiecznego leczenia jest między innymi brak refundacji immunoterapii jadami typu depot, co umożliwiłoby stosowanie tej metody w ambulatoriach.

Z powodu pandemii ok. 30-40 proc. pacjentów utraciło możliwość odczulania, a ok. 80 proc. pozostałych miało na tyle wydłużoną przerwę między dawkami leku, że trzeba było w istotny sposób modyfikować schemat leczenia.

"To już niemal dwa lata, jak staramy się o rozszerzenie możliwości odczulania preparatami depot i udostępnienie go w ambulatoriach, które położone są bliżej miejsc zamieszkania pacjentów, co ważne jest w perspektywie 3-5 lat leczenia, bo nie wymagałyby dojazdów do odległych często szpitali (100- 150 km), nie obciążałyby chorych kosztami podróży i nie powodowałyby utraty dni pracy, jak to ma miejsce obecnie" - czytamy w apelu Fundacji.

"NFZ za odczulanie jednego pacjenta w szpitalu przez 5 lat płaci około 63 tys. zł"

"NFZ za odczulanie jednego pacjenta w szpitalu przez 5 lat płaci około 63 tys. zł, w czym zasadnicza część to koszt nominalnego pobytu pacjenta w szpitalu – nie leki. Gdyby preparaty typu depot zostały objęte refundacją, to koszt immunoterapii w trybie ambulatoryjnym wyniósłby łącznie z lekami około 20 tys. zł. Przy wzięciu pod uwagę tylko części leczonych pacjentów - 1000 z grupy 3000 odczulanych, generuje to oszczędności ponad 40 mln zł w okresie pięcioletnim. Środki te można by przeznaczyć na objęcie leczeniem większej grupy uczulonych" - podaje wyliczenia Fundacja.

Rocznie w Polsce umiera około 30-40 osób na skutek reakcji anafilaktycznej po użądleniu przez osę czy pszczołę, to dane oficjalne, a nieoficjalnie – takich przypadków jest dużo więcej, tylko często nie da się jednoznacznie stwierdzić przyczyny zgonu.

