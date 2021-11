Od 23 listopada bezpłatne szczepienia na grypę dla dorosłych. Eksperci: spóźniona decyzja

Od 23 listopada każda osoba pełnoletnia może bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie

Na razie jednak nie zrobi tego w aptece i nie zaszczepi jej farmaceuta. Nie ma do tego jeszcze uprawnień

Czy będą chętni do kupna szczepionki w aptece, jeśli mogą zaszczepić się za darmo?

Minister zdrowia zdecydował, że od 23 listopada br. szczepienia przeciwko grypie będą darmowe dla wszystkich osób dorosłych (18 plus).

W uzasadnieniu do nowelizacji rozporządzenia w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 nie kryje powodów takiego działania - słabe zainteresowanie szczepieniami.

W sierpniu br. minister wskazał 13 grup osób, które mogły skorzystać z programu bezpłatnych szczepień, m.in. osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych, żłobkach, placówkach oświatowych, pensjonariusze domów pomocy społecznej, pacjenci z zakładów opiekuńczo-leczniczych, hospicjów, oddziałów opieki długoterminowej i osoby powyżej 75. roku życia. Od listopada mogły z niego skorzystać też kobiety w ciąży.

Jednak zainteresowanie nie było wystarczająco duże. Szacowano, że ze szczepień skorzysta 3 mln osób. Zgłosiło się niecałe 250 tysięcy.

Ogólnie do 5 listopada zaszczepiło się około miliona osób.

"Aby zwiększyć stan zaszczepienia udostępnia się bezpłatną szczepionkę wraz z usługą szczepienia dla chętnych osób uprawnionych do czasu zakończenia realizacji szczepień tj. do 31 marca 2022 r. lub do wyczerpania zapasu tej szczepionki" - zdecydowano.

Jak wynikało z wcześniejszych informacji MZ, w sumie w sezonie 2021/22 do Polski trafi 4-5 mln dawek preparatów.

Decyzja mocno spóźniona

- Rozszerzenie wskazań refundacyjnych szczepionek Vaxigrip Tetra oraz Fluenz Tetra z początkiem listopada br.; bezpłatna szczepionka dla wszystkich pełnoletnich oraz zapowiedź szczepień na grypę w aptekach to działania, która mają na celu zwiększenie wyszczepialności przeciw grypie. Nasuwa się natomiast pytanie - czy, aby te wszystkie działania nie zostały podjęte zbyt późno? - pyta magister farmacji Angelika Talar-Śpionek, z serwisu GdziePoLek.

- Czy pacjenci, którzy zaszczepią się w grudniu-styczniu zdążą jeszcze wykształcić odporność na szczyt zachorowań na grypę, który przypada w Polsce na styczeń-marzec? Efekt byłyby zapewne lepszy, gdyby regulacje te zostały wprowadzone we wrześniu, czyli na początku sezonu grypowego, gdy szczepionki pojawiają się na rynku i zainteresowanie pacjentów szczepionkami na grypę jest największe – dodaje.

Farmaceuta jeszcze nie zaszczepi przeciwko grypie

Obecna decyzja resortu zdrowia stawia też w kłopotliwej sytuacji te apteki, które kupiły już szczepionkę.

Dr Piotr Merks, szef Związku Zawodowego Pracowników Farmacji, skomentował na Twitterze: "Absurdalna decyzja, 120 tyś szczepionek będzie do utlizacji, które są w aptekach. Serce mnie boli za to jak mój biedny kraj marnotrawi".

Poza tym, czy będą na nią chętni, jeśli mogą zaszczepić się za darmo?

Byłyby to zwroty do hurtowni, w sytuacji, gdy - jak wynika z analizy GdziePoLek, przykładowo szczepionka Vaxigrip Tetra ma teraz najlepszą dostępność od początku aktualnego sezonu grypowego, co pozwala wnioskować, iż szczepionka dostępna jest w większości aptek "od ręki".

Poprawa dostępności ma m.in. związek ze skierowaniem w listopadzie do aptek 300 tys. dawek szczepionek.

300 tys. szczepionek na grypę w aptekach jeszcze w listopadzie

Rozwiązaniem byłoby szybkie włączenie aptek do programu bezpłatnych szczepień. Ale farmaceuci nie mają jeszcze uprawnień do kwalifikowania przeciwko grypie i szczepienia. Stosowne przepisy przyjął Sejm, ale nie weszły jeszcze w życie.

Farmaceuta zakwalifikuje i zaszczepi na grypę. Sejm właśnie zdecydował

Choć jak wskazuje wpis wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, Michała Byliniaka, liczą na sprawne załatwienie sprawy: "Jeśli tylko szybko rozwiążą się kwestie techniczne, to apteki mocno wesprą proces szczepienia p.grypie".

Poza tym, preparaty na realizację programu pochodzą z puli dawek zakupionych przez rząd i dystrybuowanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Czy preparaty, które apteki będą miały na stanie w momencie włączenia ich do szczepień populacyjnych, będą mogły wykorzystać je do akcji darmowych szczepień?

Zapytaliśmy ministerstwo o plany w tej sprawie.

"Trwają prace legislacyjne dotyczące regulacji w tym zakresie" - poinformował nas resort zdrowia.

W mediach społecznościowych mnożą się również pytania czy minister zdrowia zwróci pieniądze tym, którzy już zapłacili za szczepionkę?

Środowiska medyczne apelują o darmowe szczepienia przeciw grypie

