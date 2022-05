Od 21 maja nowe zasady zakupu leków przez podmioty lecznicze w hurtowniach

20 maja w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych

Nowelizacja rozszerza grupę podmiotów uprawnionych do zakupu leków bezpośrednio w hurtowniach

Dotyczy m.in. podmiotów leczniczych, które wykonują działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

21 maja nowe zasady zakupów leków

Jak uzasadnia Ministerstwo Zdrowia, zmiana jest podyktowana przede wszystkim oczekiwaniem strony społecznej, aby podmioty lecznicze, które wykonują działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, mogły nabywać leki w zakresie pełnego asortymentu.

Przychylając się do postulatów resort zdrowia zdecydował o zniesieniu obowiązku posiadania apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej przez drugą z kategorii podmiotów, aby mogły one nabywać produkty lecznicze w hurtowniach farmaceutycznych w pełnym zakresie.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia ws zakupu produktów leczniczych w hurtowniach

Na listę uprawnionych wpisano także podmioty lecznicze utworzone przez Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Obrony Narodowej.

- Ma to na celu usunięcie pojawiających się wątpliwości, czy te podmioty traktować jako podmioty ww. dwu kategorii. Aby wątpliwości wyeliminować, zdecydowano o ich wyraźnym wyodrębnieniu - czytamy w uzasadnieniu.

Ponadto „lekarzom dentystom wykonującym działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej, przyznano możliwość zakupu w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych w celu wykonania znieczulenia stomatologicznego”.

- Kolejnym obszarem ingerencji w zmieniane rozporządzenie jest przepis umożliwiający zakup produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych przez podmiot odpowiedzialny. Zamiarem projektodawcy jest rozszerzenie możliwości dokonywania zakupu przez ww. podmiot o produkty lecznicze, które podmiot ten wykorzystywać będzie do innego typu działalności badawczo-rozwojowej niż badania kliniczne. Jest to zatem rozszerzenie przez pryzmat celu zakupu, co w konsekwencji będzie determinowało poszerzenie możliwego do zakupu asortymentu produktów leczniczych - dodano.

Rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych wchodzi w życie z dniem 21 maja, a jego pełna treść do pobrania poniżej.

DO POBRANIA Rozporządzenie MZ.pdf Prezentacja PDF • 0,34 MB