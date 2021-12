Od 10 grudnia amantadyna nie dla każdego. Są też ograniczenia ilościowe

Od 10 grudnia 2021 roku obowiązuje reglamentacja w dostępie do leku Viregyt-K (amantadyna)

Lek może być wydany tylko dla pacjentów chorych na Parkinsona i z dyskinezą późną u osób dorosłych

Powodem wprowadzenia reglamentacji jest nadmierna sprzedaż leku poza wskazaniami, przez co staje się on niedostępny dla pacjentów chorych przewlekle

8 grudnia minister zdrowia wydał obwieszczenie, że od 10 grudnia ilość wydawanego na jednego pacjenta w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym produktu leczniczego Viregyt-K 100 mg (Amantadini hydrochloridum) zostanie ograniczona do nie więcej niż 3 opakowań po 50 kapsułek na 30 dni.

Wskazano też, że Viregyt-K, może być ordynowany i wydawany wyłącznie w następujących wskazaniach objętych refundacją:

choroba i zespół Parkinsona

oraz dyskineza późna u osób dorosłych - leczenie.

- Chcemy w pełni zabezpieczyć produkt dla pacjentów ze wskazaniami, czyli chorobą Parkinsona i dyskinezą późną u osób dorosłych. Niestety w ostatnim czasie, zbyt dużo tego produktu było sprzedawane poza wskazaniami medycznymi - wyjaśniał rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Gwałtowny wzrost sprzedaży amantadyny

Już raz resort zdrowia wprowadził podobne ograniczenia. Od 1 grudnia 2020 roku apteka mogła wydać na jednego pacjenta maksymalnie 3 opakowania leku na 30 dni i tylko w zarejestrowanych wskazaniach.

Spowodowane to zostało gwałtownym wzrostem sprzedaży tego leku w związku z epidemią COVID-19.

Do końca września 2020 roku, nie było problemów z dostępnością do produktu. Pewne problemy zaczęły się, kiedy to pojawiły się publikacje internetowe dotyczące leczenia covid-19 tym preparatem. Powodem zainteresowania produktem były informacje, że jest on skuteczny do leczenia COVID-19, o których poinformował lekarz Włodzimierz Bodnar.

Lek był wykupowany w aptekach poza zarejestrowanymi wskazaniami i problem z zaopatrzeniem się w niego mieli pacjenci stosujący go przewlekle.

O ile sprzedaż leku Viregyt K kształtowała się na poziomie 5 tys. opakowań miesięcznie, przy czym 10 procent tej liczby stanowił zakup ze 100 procentową odpłatnością, czyli poza wskazaniami rejestracyjnymi, to po internetowym publikacjach dotyczących leczenia COVID-19 sprzedaż leku w październiku wzrosła do ponad 17 tys. opakowań miesięcznie, przy czym już 65 proc. tej liczby stanowił zakup ze 100 proc. odpłatnością.

Nie ma dowodów na skuteczność amantadyny w COVID-19

W połowie roku zainteresowanie amantadyną zaczęło słabnąć i 26 lipca 2021 roku resort zdrowia zniósł reglamentację.

Jednak notowany w ostatnich tygodniach przyrost zachorowań i zgonów z powodu COVID-19 ponownie wzbudził wzmożone zakupy tego preparatu mimo że nadal nie ma dowodów na skuteczność amantadyny w profilaktyce i leczeniu COVID-19.

