Od 1 stycznia zmiany w refundacji leków. Jakie nowości dla pacjentów?

Zmiany na listach leków refundowanych. Obowiązują w styczniu i lutym 2022 roku

Nowością jest refundacja igieł do wstrzykiwaczy dla pacjentów chorych na cukrzycę

Powstał też nowy program lekowy - leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat

Punkty dla farmaceutów za nowe aktywności zawodowe. Rozporządzenie MZ

Chorują na SMA. Ale to nie odbiera im radości życia. "Pracujemy, żyjemy aktywnie, podróżujemy"

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Jest ważna do marca br. Jakie leki potaniały, a za które trzeba zapłacić więcej? Których leków nie ma już w refundacji?

Od dziś starsi pacjenci 65 plus ze zwiększonym (umiarkowanym do wysokiego) ryzykiem choroby pneumokokowej mają możliwość kupna z 50 proc. refundacją szczepionki przeciw pneumokokom preparatem Prevenar 13,

Ponadto diabetycy mają refundację igieł do wstrzykiwaczy, z ograniczeniem do 4 opakowań po 100 sztuk igieł na rok dla jednego pacjenta.

Jednocześnie nie są już refundowane m.in. takie leki jak:

Alfadiol (alfakalcydol, który jest analogiem witaminy D), przeciwdepresyjny Amitriptylinum VP, stosowane w nadciśnieniu: Atenolol, Cazacombi, Tanatril i Teveten, kwas foliowy Calciumfolinat-Ebewe, antybiotyk Biodroxil, przeciwzakażeniowy Clotrimazolum GSK, przeciwkrwotoczny Exacyl, przeciwzakrzepowy Fragmin, Mytelase stosowany w leczeniu objawowym miastenii, przeciwbakteryjny Nolicin oraz stosowany ochronnie na śluzówkę żołądka w chorobach wrzodowych żołądka i dwunastnicy Ulgastran.

RDTL: około 80 proc. zgód jest wydanych dla pacjentów onkologicznych

Gdy radiochemioterapia traci element jednoczasowości, mamy gorsze wyniki leczenia

Co taniej, co drożej?

Zmienił się też poziom odpłatności pacjentów za niektóre produkty.

I tak przykładowo pacjenci zapłacą mniej o ponad 121 zł za Zoladex LA stosowany w leczeniu raka gruczołu krokowego reagującego na leczenie hormonalne i około 40 zł mniej za stosowany w leczeniu otępienia związanego z chorobą Alzheimera i Parkinsona Exelon oraz za stosowany w objawowym leczeniu POChP Seretide Dysk.

W sumie poziom współpłacenia pacjenta obniżono dla 1073 opakowań leków, z tego dla 1044 opakowań obniżki są mniejsze niż 10 zł.

Więcej za to pacjenci dopłacą do stosowanego w schorzeniach alergicznych Novo-Helisen Depot (tu w przypadkach kurzu domowego) o ponad 452 zł i ok. 50-60 zł za produkty przeciwpsychotyczne zawierające substancję czynną aripiprazol.

W sumie wzrost cen dla pacjenta dotyczy 492 opakowań. W przypadku aż 47 z nich wzrost cen przekracza 10 zł.

Pacjenci: to przełom w leczeniu raka jajnika i koniec genetycznej dyskryminacji pacjentek

50 tys. dolarów dla organizacji pacjentów onkologicznych. Grant od firmy MSD

Dwa nowe leki w programach lekowych

W ramach programów lekowych pojawiły się dwie nowe substancje. Jedna została dodana do programu leczenia chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej. To inhibitor PAPR niraparib (Zejula), który jest wskazany do podania w pierwszej linii leczenia podtrzymującego noworozpoznanego zaawansowanego raka jajnika, jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, niezależnie od stanu mutacji w genach BRCA1/BRCA2.

Ponadto utworzono nowy program lekowy - leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat. Refundowany lek Givlaari (giwosyran) - wskazany przez AOTMiT jako preparat do sfinansowania w ramach Funduszu Medycznego.

Poza tym, w programie leczenia pacjentów z chorobą Leśniowskiego – Crohna usunięto zapisy dotyczące maksymalnej długości trwania czasu leczenia infliksymabem, adalimumabem, lub wedolizumabem, lub ustekinumabem. Zgodnie z nowym zapisem, leczenie podtrzymujące powinno trwać aż do momentu stwierdzenia braku odpowiedzi.

Zaś w kryteriach kwalifikacji do leczenia chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (chorzy bez delecji 17p lub mutacji TP53) Ibrutynibem doprecyzowano przeciwwskazania medyczne do zastosowania wenetoklaksu w skojarzeniu z rytuksymabem.

Rewolucja na rynku aptecznym. Inspekcja farmaceutyczna zyska "władzę absolutną"?

Szatnia i izba przyjęć w aptece. Ministerstwo Zdrowia rezygnuje z absurdalnych wymagań

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.