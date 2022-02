Od 1 marca zmiany w cenach niektórych leków

Autor: oprac. LJ • Źródło: IQVIA • 27 lutego 2022 18:02

Od 1 marca będą refundowane igły do penów PIC Insupen Orginal 0,25x5 mm (31G). To pierwszy odpowiednik do jedynego dotychczas refundowanego wyrobu BD Micro-Fine Plus 0,30x8 mm (30G).

Na liście produktów refundowanych kolejne igły do penów Fot. ShutterStock