Od 1 marca zakaz sprzedaży niektórych kosmetyków. Zawierają szkodliwe składniki

Od 1 marca 2022 roku nie jest możliwy obrót kosmetykami zawierającymi lilial (Butylphenyl Methylpropional) i pirytionian cynku (zinc pyrithione)

Substancje sklasyfikowano jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość

DIA: apteki, a także inni sprzedawcy, od 1 marca 2022 r. nie mogą prowadzić sprzedaży kosmetyków zawierających te składniki

Alergen zapachowy wycofany z użycia

1 marca 2022 roku wchodzi w życie zakaz obrotu kosmetykami zawierającymi lilial (Butylphenyl Methylpropional) i pirytionian cynku (zinc pyrithione)

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2021/1902 nie można wprowadzać ani prowadzić obrotu, jak również wydawać bezpłatnych produktów zawierających te składniki.

Rozporządzenie zmienia załączniki II, III i V do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do stosowania w kosmetykach niektórych substancji CMR – sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość.

Pierwszy ze składników trafił na listę składników zakazanych do stosowania w kosmetykach, drugi został skreślony z listy składników dozwolonych do stosowania z ograniczeniami.

Jak podaje serwis unijny europa.eu, lilial to jeden z 26 alergenów zapachowych, który kryje się pod nazwami Butylphenyl Methylpropional, p-BMHCA, aldehyd 2-(4-tert-butylobenzylo) propionowy czy też Lily Aldehyde.

Jest organicznym związkiem chemicznym z grupy aldehydów aromatycznych. Charakteryzuje się kwiatowym zapachem, przypominającym cyklamen lub konwalię. Do tej pory stanowił jeden z najbardziej popularnych alergenów i występował jako składnik wielu syntetycznych kompozycji zapachowych.

Jednakże wykazano, że lilial działa szkodliwie na rozrodczość. Zgodnie z Rozporządzeniem CLP podlega on klasyfikacji jako substancja CMR: Repr. 2, H361 – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. Związek ten został poddany ocenie Komitetu Naukowego SCCS, w której stwierdzono, że Butylphenyl Methylpropional nie może być uznany za bezpieczny.

Składnik o działaniu przeciwłupieżowym też zniknie z obrotu

Kolejną substancją, która do tej pory była powszechnie wykorzystywana w przemyśle kosmetycznym, a została zaklasyfikowana do kategorii CMR jest pirytionian cynku. Był to popularny składnik o działaniu przeciwłupieżowym stosowany w szamponach do włosów, regulujący wydzielanie sebum, przeciwbakteryjny i przeciwświądowy.

Pinc Pyrithione był wymieniony w pozycji 8 Załącznika V do Rozporządzenia 1223/2009 jako konserwant dozwolony w produktach spłukiwanych do włosów w stężeniu nieprzekraczającym 1 proc. oraz w innych produktach spłukiwanych, które nie są produktami do higieny jamy ustnej, w stężeniu nieprzekraczającym 0,5 procent.

Ponadto związek ten występował w pozycji 101 Załącznika III jako substancja objęta ograniczeniami: dozwolona wyłącznie w przypadku stosowania do innych celów niż jako substancja konserwująca – w produktach niespłukiwanych do włosów w stężeniu max. 0,1 procent.

Substancja ta posiada klasyfikację CMR kategorii 1B (działający szkodliwie na rozrodczość). W opinii nr SCCS/1614/19 z marca 2020 r. SCCS stwierdził, że Zinc Pyrithione można uznać za bezpieczny w przypadku stosowania jako składnik przeciwłupieżowy w spłukiwanych produktach do włosów w maksymalnym stężeniu 1 procent.

Ponieważ jednak istnieją odpowiednie alternatywne substancje przeciwłupieżowe do stosowania w spłukiwanych produktach do włosów, w związku z tym Zinc Pyrithione zdecydowano, że substancja jednak zniknie zarówno z wykazu substancji objętych ograniczeniami (Załącznik III), jak i z wykazu substancji konserwujących dozwolonych w produktach kosmetycznych (Załącznik V).

Zostanie za to włączony do wykazu substancji zakazanych, z pozycją 1670 w Załączniku II.

Produkty mają zniknąć z aptek

- Apteki, a także inni sprzedawcy, od 1 marca 2022 r. nie mogą prowadzić sprzedaży kosmetyków zawierających te składniki. Zwrot do dostawcy odbywa się na podstawie pisma wycofującego z obrotu otrzymanego od producenta. Jednak obowiązkiem podmiotu jest wycofanie produktów ze sprzedaży niezależnie od tego czy takie pismo otrzymał czy nie.

- Obecność wycofanych składników, a zwłaszcza lilialu może być zależna od serii (partii produktu), gdyż niektórzy producenci już wcześniej zmienili skład - informuje Dolnośląska Izba Aptekarska.