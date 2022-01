Od 1 marca refundacja leków w raku piersi i wątrobowokomórkowym

Eksperci wskazali 10 terapii onkologicznych, które ich zdaniem powinny być refundacyjnymi priorytetami

Liderem rankingu został trastuzumab deruxtecan, stosowany w raku piersi. - To rzeczywiście jest hit ostatnich miesięcy - przyznaje prof. Maciej Krzakowski

Na 10 miejscu mamy trastuzumab emtanzyny. To jest też bardzo potrzebny lek, o którym już wiadomo, że będzie refundowany od 1 marca 2022 roku. Tak samo zresztą jak atezolizumab w raku wątrobowokomórkowym

Przełomowe terapie, które powinny być priorytetami w refundacji

Nowe terapie w leczeniu chorych na nowotwory. Eksperci ocenili terapie onkologiczne, które według nich powinny być priorytetami w refundacji. Jak się okazuje, część ze wskazanych terapii będzie finansowana już od 1 marca 2022 roku.

Debatę ekspertów na temat nowych terapii onkologicznych pt. ”Priorytety refundacyjne w onkologii” zorganizował Modern Healthcare Institute (31 stycznia 2022r.).

TOP 10 najbardziej wartościowych obecnie terapii, które powinny być dostępne dla polskich pacjentów, to:

trastuzumab deruxtecan - rak piersi

atezolizumab - rak wątrobowokomórkowy

atezolizumab - NDRP leczenie adiuwantowe

sacituzumab goviteca-hziy - rak piersi

osimertinib - NDRP leczenie adiuwantowe

encorafenib - rak jelita grubego

entrectinib - nowotwory lite z rearanżacją genu NTRK

larotrectinib - nowotwory lite z rearanżacją genu NTRK

enfortumab vedotin-ejfv - rak pęcherza

trastuzumab emtansine - rak piersi - leczenie uzupełniające przy braku pCR

- Jak patrzymy na tę listę leków topowych, to wiele z nich, a przynajmniej prawie połowa z nich, to są leki stosowane w ramach leczenia radykalnego. To jest takie signum temporis dlatego, że te wszystkie immunoterapie czy inhibitory punktów kontrolnych czy leki ukierunkowane na określone aberracje genetyczne, coraz częściej wkraczają do leczenia o założeniu radykalnym i tutaj mamy taki kilka przykładów - podsumował wynik prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej.

Przyznał, że oczywiście na liście są też leki stosowane w paliatywnym, ale to są w większości preparaty, które adresują tak zwane obszary niezaspokojonych potrzeb.

Dlaczego akurat te leki zostały wybrane? - Po pierwsze, dlatego właśnie, że część z nich jest we wskazaniach dotyczących radykalnego leczenia. Po drugie, dotyczą obszarów, gdzie mamy niewiele, albo wręcz nie mamy wartościowych opcji terapeutycznych - wyjaśnił prof. Krzakowski.

- Część leków jest już znanych, bo atezolizumab nie jest dla nas czymś nowym, ale wskazania są nowe. Bardzo pocieszające jest to, że część z tych leków ma, albo już ma, akceptację refundacyjną w ramach programu lekowego, tak jak atezolizumab w raku wątrobowokomórkowym albo ten proces jest zaawansowany, z dobrymi perspektywami - dodał konsultant krajowy.

Te leki będą refundowane od 1 marca 2022

Specjaliści chcieliby, żeby wszystkie z wymienionych wyżej leków, miały taka dobrą perspektywę. - Na liście widzimy m.in. lek enfortumab vedotin do stosowania u chorych na raka pęcherza moczowego. To jest bardzo potrzebny lek, który pozwala nam kontynuować racjonalną sekwencję leczenia - wyjaśniał ekspert.

Liderem rankingu został trastuzumab deruxtecan. - To rzeczywiście jest hit ostatnich miesięcy, bo wyniki badania rejestracyjnego były prezentowane bardzo niedawno. To było takie badanie DESTINY-Brest03 i tam redukcja ryzyka zgonu sięgała 70 procent. W związku z tym nie dziwi umieszczenie go przez wiele osób tak wysoko, że finalnie znalazł się na pierwszym miejscu. Korzyść u tych chorych na raka piersi z HER2 dodatnim rakiem zaawansowanym rakiem jest niewątpliwa i dotyczy wszystkich podgrup. To jest też bardzo ważne, niezależnie od tego, jaki jest stan hormonalny i jaka jest lokalizacja przerzutów - ocenił ekspert.

Dodał: - Na drugim biegunie, na 10 miejscu mamy trastuzumab emtanzyny. To jest też bardzo potrzebny lek, o którym już wiadomo, że będzie refundowany od 1 marca 2022 roku. Tak samo zresztą jak atezolizumab w raku wątrobowokomórkowym. To jest taki kolejny sukces.

- Na liście są też dwa leki, które są mi szczególnie bliskie - oba są stosowane w leczeniu adiuwantowym chorych po resekcji miąższu płucnego z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca. Rzeczywiście, to jest duży przełom, bo to czym dysponujemy od już wielu, wielu lat, czyli chemioterapia pooperacyjną - to leczenie coś daje, ale ta korzyść dodana nie jest wielka, bo to jest około 5 proc. z przeżyciem pięcioletnim Dlatego obie opcje są niezwykle obiecujące - podkreślał prof. Krzakowski.







