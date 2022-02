Od 1 marca ocena leków bez zbędnych tajemnic. Ukrywanie danych to "patologia"

Rada Przejrzystości AOTMiT zauważa, że na przestrzeni lat nasila się zjawisko zaczerniania i ograniczania dostępu do informacji przez firmy farmaceutyczne, które wnioskują o refundację swojego leku

Firmy powołują się na tajemnice przedsiębiorstw, ale w ocenie Rady, wiele tych żądań ma subiektywny charakter utajniania danych

Nieuzasadniona z punktu widzenia interesu społecznego jest na przykład próba utajniania treści proponowanego programu lekowego

Nie ma podstaw do utajniania danych

Jeszcze w styczniu 2022 roku Rada Przejrzystości uznała za zasadne podjęcie działań zmierzających do poprawy przejrzystości procesu analizy i opiniowania wniosków o refundację kosztów technologii medycznych przez płatnika publicznego.

Dokumenty firm ubiegających się o środki publiczne w ramach refundacji wpływają do Rady Przejrzystości, w celu zaopiniowania i zajęcia stanowiska odnośnie zawartych w nich propozycji.

Jednak, jak zauważa Rada, nierzadko na bardzo dużą część danych klinicznych i ekonomicznych, na których opierają się analizy wnioskodawcy, składający wniosek refundacyjny nakłada klauzulę poufności, zastrzegając te dane jako podlegające wyłączeniu ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy.

W efekcie w dokumentach Rady Przejrzystości publikowanych na stronie internetowej Agencji lub w BIP Agencji ogromna ilość istotnych informacji jest często zakreślona i niedostępna czytelnikom. Problem narasta i porównanie sytuacji obecnej ze stanem sprzed kilku lat pokazuje, iż zakreślenia treści wniosków nasiliło się znacząco.

"Duża różnica w postępowaniu poszczególnych firm składających wnioski wskazuje na subiektywny charakter utajniania danych" - ocenia Rada.

Działanie takie przekłada się na ograniczenie treści opinii i stanowisk wydawanych przez Radę Przejrzystości, w zakresie objętym zakreśleniami. To z kolei znacząco ogranicza możliwość zrozumienia, przez wszystkich interesariuszy procesu refundacyjnego, w tym w szczególności przedstawicieli pacjentów, na czym oparła się Rada w swoich rozstrzygnięciach.

Również minister zdrowia wskazał, iż Agencja powinna dokonać wnikliwego wyważenia wartości stojących za publikowaniem danych oraz zgłaszanych interesów przedsiębiorstw, aby zagwarantować dostęp do maksymalnej ilości danych publikowanych w dokumentach w BIP Agencji oraz na stronie internetowej Agencji. W dążeniu do powyższego, konsekwentnie należy rozpatrzeć różne rodzaje informacji, wobec których wnioskodawcy występują o wyłączenie jawności.

W jakich obszarach nadużywa się zasady poufności danych?

dane dotyczące efektywności zdrowotnej i ryzyka stosowania rozpatrywanych leków

Rada ocenia, że wszelkie próby nieujawniania niekorzystnych danych dotyczących wnioskowanego leku należy uznać za niedopuszczalne.

Zakreślenia obejmują czasem dane pochodzące z niepublikowanych wyników badań klinicznych. Wyniki próby klinicznej, które nie przeszły procesu weryfikacji przez recenzentów przed opublikowaniem w czasopiśmie naukowym mają ograniczoną wiarygodność. Żądanie utajnienia przed opinią publiczną danych o skuteczności i/lub bezpieczeństwie leku Rada uznaje za nieuzasadnione z punktu widzenia pacjentów.

Firma powinna zdecydować, czy chce ujawnić dane niepublikowane czy poczekać ze składaniem wniosku do czasu opublikowania wyników badania.

wskazania, w których lek ma być refundowany

Określenie wskazania jest tak samo istotne jak określenie samego produktu. Utajnienie wskazania do zastosowania leku czyni pozostałą, jawną część dokumentu niepełną i bezwartościową. Większość wnioskodawców nie oczekuje utajniania tej informacji, co potwierdza, iż takie formułowanie tajemnicy nie ma charakteru

obiektywnego.

Analogicznie, nieuzasadniona z punktu widzenia interesu społecznego jest próba utajniania treści proponowanego programu lekowego, w rzeczywistości skierowanego do społeczeństwa, które powinno mieć wiedzę o proponowanych w ramach programu działaniach

dane cenowe, w tym odnośnie instrumentów dzielenia ryzyka (RSS)

Na faktyczne koszty płatnika, czasami poza ceną podstawową, składają się przyjęte instrumenty dzielenia ryzyka (RSS). Brak jest uzasadnienia, aby społeczeństwo nie mogło mieć wiedzy na temat tego, czy wnioskodawca zaproponował instrument dzielenia ryzyka.

Sam fakt przedstawienia propozycji instrumentu dzielenia ryzyka powinien był jawny. Utajniane pozostać powinny jedynie informacje dotyczące bezpośrednio rodzaju instrumentu dzielenia ryzyka i cen oraz dane, na podstawie których można powyższe obliczyć.

W konsekwencji wszystkie dane pochodne liczone bez uwzględniania RSS, takie jak np. ICER bez RSS czy wydatki NFZ bez RSS winny być całkowicie jawne.

wnioskowanie o grupę limitową

Trudno wskazać argumenty przemawiające za zasadnością ukrywania przed opinią publiczną informacji o proponowanej grupy limitowej, tym bardziej, że propozycja Rady odnośnie grupy limitowej zwykle formułowana w stanowisku Rady jest jawna.

informacje o refundacji wnioskowanej technologii w innych krajach.

Powyższe nie zasługuje na uwzględnienie, mając na uwadze przede wszystkim jawność niniejszych danych w kraju, którego dotyczą oraz łatwość dostępu do takich kategorii informacji z powszechnie dostępnych źródeł.

Jednym z warunków uznania informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa jest jej niedostępność, utrzymywanie w poufności. Warunek powyższy nie jest w tym przypadku spełniony.

Eksperci są za większą jawnością

Dyskusja dotycząca uchwały Rady Przejrzystości przeniosła się na Twittera. Krzysztof Łanda, b. wiceminister zdrowia skomentował: "To patologia. Uważam, że Infarma sama powinna się zreflektować i wprowadzić wewnętrzne regulacje w tym względzie. Wizerunkowo to fatalnie dla Infarmy i wszystkich pojedynczych firm, które ukrywają informacje, które NIE stanowią tajemnicy handlowej. To musi być piętnowane".

Zaś Leszek Stabrawa, ekspert ekonomiki ochrony zdrowia, polityki lekowej i HTA dodał:

"Zdecydowanie popieram. Teraz biznes powinien ponownie przeprowadzić taką analizę, a następnie zastanowić się nad określeniem sensownych obszarów zakreśleń. Wnioski i propozycje przedstawić AOTMiT.

Przypomniał, że w 2015 roku grupa studentów Instytutu Zdrowia Publicznego w Krakowie pod kierunkiem dra Tadeusza Bochenka przeprowadziła analizę zakreśleń w dokumentacji. Wyniki:

Średni procent zakreśleń - 42 procent

Najwyższy procent zakreśleń - 82 procent

"To całkowicie uniemożliwia zewnętrznym audytorom analizę racjonalności podejmowanych decyzji" - ocenia ekspert.

W odpowiedzi Infarma zapowiada: "Analizujemy uchwałę AOTMiT i w najbliższym czasie przedstawimy nasze stanowisko w tej w sprawie".