Od 1 marca duże zmiany w programie leczenia szpiczaka plazmocytowego

Od 1 marca 2022 roku nastąpią zmiany w programie leczenia szpiczaka plazmocytowego

Wprowadza nowe schematy leczenia w I linii Rd i RVd: lenalidomid w skojarzeniu z deksametazonem oraz z bortezomibem i deksametazonem

Finansowany będzie też daratumumab w podaniu podskórnym, uniezależniając tym samym pacjentów od konieczności wielogodzinnych wlewów i hospitalizacji

Zmiany w liniach leczenia szpiczaka plazmocytowego

Od 1 marca 2022 roku nastąpią zmiany w programie lekowym B.54 leczenia chorych na szpiczaka plazmocytowego,

W I linii leczenia dostępny będzie doustny lenalidomid w obu skojarzeniach – z deksametazonem (Rd) oraz z bortezomibem i deksametazonem (RVd), a także doustny pomalidomid w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem (PVd) w 2. i 4. linii leczenia.

W sierpniu 2020 roku prezes AOTMiT uznał za zasadne finansowanie ze środków publicznych leku lenalidomid w skojarzeniu z deksametazonem (Rd) w leczeniu dorosłych chorych z nieleczonym uprzednio szpiczakiem plazmocytowym. Obecnie wejdzie to w życie.

W projekcie wykazu refundacyjnego znalazł się również daratumumab w podaniu podskórnym, uniezależniając tym samym pacjentów od konieczności wielogodzinnych wlewów i hospitalizacji.

- Z wielką radością i satysfakcją przyjąłem decyzję ministra zdrowia. W końcu polscy pacjenci chorzy na szpiczaka otrzymają dostęp do leczenia, odpowiadającego europejskim standardom - komentuje Łukasz Rokicki, prezes Fundacji Carita,

Zaś Aleksandra Rudnicka, rzeczniczka PKPO dodaje: - Od lat Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych jest mocno zaangażowana w działania na rzecz poprawy sytuacji chorych. Bardzo się cieszymy, że chorzy na szpiczaka otrzymają w końcu dostęp do leczenia, którego potrzebują i na które tak długo czekali.

Szpiczak w Polsce: co roku jest rozpoznawany u około 1500 osób

Wprowadzenie schematów Rd i RVd to nowa szansa dla osób niekwalifikujących się do autologicznego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Wyniki badań klinicznych wykazały, że leczenie schematem Rd i RVd powoduje dłuższy czas przeżycia do progresji, a także dłuższy czas przeżycia całkowitego.

Schemat PVd jest rekomendowany do stosowania po niepowodzeniu leczenia z zastosowaniem lenalidomidu, począwszy od 2. linii leczenia w wytycznych klinicznych najważniejszych organizacji i towarzystw medycznych: EMA, ASH2020, PGSZ, PTOK.

Szpiczak plazmocytowy to nieuleczalny nowotwór złośliwy układu krwiotwórczego, wywodzący się z dojrzałych komórek układu odpornościowego, nazywanych plazmocytami.

Co roku w Polsce szpiczak jest rozpoznawany u około 1500 osób. Szpiczak stanowi około 1-2 proc. wszystkich nowotworów złośliwych i 10-15 proc. zachorowań na nowotwory hematologiczne.

Obok uszkodzenia kości i nerek, następstwem rozwoju choroby jest upośledzenie czynności krwiotwórczej szpiku oraz skłonność do zakażeń.

Mediana czasu przeżycia chorych z objawową, postępującą postacią choroby nie przekraczała dawniej 3-4 lat, ale ostatnio, dzięki wprowadzeniu nowych leków, wydłużyła się do 5-7 lat, zwłaszcza w grupie chorych młodszych.







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.