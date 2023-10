Od 1 listopada "polskich leków" z dopłatą dla pacjenta nie będzie. Co z listą styczniową?

Od 1 listopada wchodzą w życie przepisy ustawy refundacyjnej, na podstawie których pacjent ma prawo do leków z dopłatą NFZ

Okazuje się jednak, że takie leki będą mogły być refundowane na innych zasadach dopiero po tym, jak firma złoży odpowiedni wniosek o objęcie tego leku refundacją na preferencyjnych zasadach

Zasady składania takiego wniosku wchodzą jednak w życie dopiero 1 listopada. Firmy będą mogły złożyć odpowiednie wnioski po tym terminie.

W praktyce więc przepis o benefitach dla pacjentów pozostaje na razie martwy

Lek z dopłatą dla pacjenta nie od 1 listopada

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą refundacyjną, w refundacji mają znaleźć się leki wytwarzane w Polsce, które pacjent będzie mógł nabyć na preferencyjnych zasadach. Wybierając taki lek, chory zapłaci 10 lub 15 procent mniej. Zyskuje również firma, która stając się partnerem bezpieczeństwa lekowego, może liczyć na pewne benefity.

Już wiadomo, że ten mechanizm nie zadziała od 1 listopada. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że od początku było wiadomo na podstawie przepisów, iż nie stanie się to wraz z wejściem w życie ustawy. Branża jednak nie kryje zaskoczenia.

20 października 2023 roku w resorcie zdrowia doszło do spotkania przedstawicieli MZ i firm farmaceutycznych. Podczas warsztatów okazało się, że obie strony zupełnie inaczej czytały przepisy, które weszły w życie 1 listopada.

Chodzi o art. 6, ust. 2a. Kwota odpłatności przez pacjenta ulega obniżeniu o:

10 proc. – w przypadku gdy lek jest wytwarzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo gdy do jego wytworzenia wykorzystano substancję czynną wytworzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

15 proc. – w przypadku gdy lek jest wytwarzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wykorzystaniem substancji czynnej wytwarzanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Koszt tej obniżki jest finansowany ze środków NFZ.

Z kolei na podstawie art. 13a. firma może wnioskować o przyznanie preferencji dla leku wytworzonego na terytorium RP lub z wykorzystaniem substancji czynnej wytworzonej na terytorium RP. Do wniosku ma dołączyć dokument potwierdzający miejsce wytwarzania. Minister zdrowia ma 30 dni na wydanie postanowienia o przyznaniu preferencji.

Zatem na podstawie art. 6 od 1 listopada pacjent zyskuje prawo do leków z dopłatą NFZ. Jednak żeby tak się stało, musi to być poprzedzone wnioskiem o refundację na preferencyjnych zasadach, opisanych w art. 13a. Złożenie takiego wniosku jest możliwe nie wcześniej niż 1 listopada, ponieważ dopiero wtedy wchodzą w życie przepisy, które zakładają taki tryb wnioskowania.

MZ wyjaśnia zasady przyznawania benefitu dla leku

Okazało się, że obie strony miały zupełnie inne wyobrażenie, jak ten mechanizm zadziała w praktyce. Branża myślała, że leki, które obecnie znajdują się na liście leków refundowanych na podstawie decyzji o objęciu refundacją, po dostarczeniu zaświadczenia o miejscu wytwarzania, z automatu zostaną objęte benefitami. Okazało się, że w ocenie resortu zdrowia, było to błędne założenie.

Według oceny MZ, z przepisu 13a wynika wprost, że całe postępowanie jest wnioskowe, a zatem inicjatywa znalezienia się na liście „polskich leków” leży po stronie firmy. Dopiero kiedy taki wniosek wpłynie do resortu, będzie procedowany. Bez postępowania zakończonego wydaniem decyzji leki nie będą mogły być refundowane na preferencyjnych zasadach.

Informacja, że lek jest wytwarzany w Polsce i że przysługuje mu dopłata przy odpłatności pacjenta, będzie dołączana do obwieszczenia refundacyjnego w postaci załącznika.

Jeśli podmiot ma obecnie lek w refundacji, będzie musiał złożyć nowy wniosek. Poprzednia decyzja zostanie unieważniona na zasadzie skrócenia technicznego, a w to miejsce zacznie obowiązywać nowa.

Wnioski mają być składane normalnym trybem poprzez SOLR po 1 listopada br.

Jeśli chodzi o zaświadczenie, najlepszym dokumentem jest zaświadczenie z GIF, że w danym miejscu wytwarzania jest wytwarzany dany lek.

Gdyby z przyczyn obiektywnych GIF nie mógł wydać zaświadczenia albo odmówiłby wydania takiego zaświadczenia, resort będzie przeglądał dokumenty, które w sposób jednoznaczny mają udowodnić miejsce wytwarzania.

Ustalono również, że uwzględnione będzie zaświadczenie o miejscu wytwarzania leku zgodnie z KRS.

Branża: problem z brakiem leków z dopłatą leży po stronie MZ

Ilu leków to może dotyczyć? Resort zdrowia już wcześniej poprosił firmy o przesłanie listy leków, które są wytwarzane w Polsce. Dostał informację o około 450 takich produktach i około 300, wobec których może być transfer technologii. Potencjalnie więc w grę wchodzi około 700 leków.

To równocześnie oznacza około 700 wniosków do oceny. Czy w takim razie realny jest termin 1 stycznia 2024? Przedstawiciel resortu zdrowia mówiąc o tak dużej liczbie wniosków dodał, że jeśli MZ dostanie jednorazowo te 700 wniosków między 3 a 10 listopada, to nie ma szansy na szybkie rozpatrzenie. Nie wiadomo czy uda się więc, by takie leki trafiły do refundacji od nowego roku.

Przedstawiciele firm nie kryli zaskoczenia, kiedy dowiedzieli się, jak w praktyce ma wyglądać uzyskanie statusu partnera bezpieczeństwa lekowego. Stwierdzili, że nie ponoszą odpowiedzialności za to, że pacjenci nie będą mogli już wkrótce kupić leków z dopłatą.

"Od 1 listopada pacjenci mają to już gwarantowane w ustawie, a okazuje się, że dopiero po 1 listopada firmy mogą zrobić pierwszy krok i złożyć wniosek. Oczywiste jest, że resort może oczekiwać od wnioskodawców dokumentów potwierdzających fakt wytwarzania w Polsce, ale są to dwa odrębne zestawy benefitów: dla producenta i dla pacjenta" - przekonywali.

"Mamy produkty wytwarzane w Polsce, które mają ważne decyzje refundacyjne, ale MZ chce czekać, by pacjent skorzystał z benefitu dopiero wtedy, gdy wytwórca wystąpi do MZ z wnioskiem, że produkt jest wytwarzany w Polsce i dopiero wtedy, gdy lek zostanie objęty tym benefitem" - opisywali.

Przedstawiciel ministerstwa tłumaczył, że korzyści dla pacjenta z art. 6 wynikają z faktu, że gdyby nie wprowadzono tego nowego przepisu, to pacjent nie miałby możliwości skorzystania z tej dopłaty.

Zaproponowano, by wnioskodawcy mogli do obecnie obowiązujących decyzji dołączyć w SOLR oświadczenia, że lek jest produkowany w Polsce. Jednym słowem, by na podstawie tych oświadczeń o miejscu wytwarzania, minister wydał postanowienia o benefitach do obowiązujących już decyzji refundacyjnych.

Przedstawiciel MZ stwierdził, że takie rozwiązanie nie wchodzi w grę. "Żeby dany benefit mógł się zmaterializować, potrzebne jest obwieszczenie, a na obwieszczeniu mogą być tylko te leki, dla których została wydana ostateczna decyzja refundacyjna" - stwierdził.

