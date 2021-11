Od 1 listopada Polska refunduje szczepionki na HPV. Wskazane dla dzieci od 9 r.ż.

Szczepionka przeciwko HPV będzie refundowana w Polsce od 1 listopada. Poziom refundacji to 50 procent

Preparat jest stosowany u dzieci od 9 roku życia. Zapobiega pojawieniu się zmian przednowotworowych narządów płciowych i odbytu

Australia zdecydowała się na wprowadzenie powszechnych i bezpłatnych szczepień przeciwko HPV wśród dziewczynek w 2007 roku, a od 2013 roku także wśród chłopców

Obecnie ten kraj ma jeden z najniższych wskaźników zapadalności na raka szyjki macicy

Od 1 listopada br. refundowana będzie szczepionka Cervarix uodparniająca przeciwko dwóm typom (16 i 18) wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV).

Będzie refundowana we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji. To preparat do stosowania u osób od ukończenia 9. roku życia, do profilaktyki zmian przednowotworowych narządów płciowych i odbytu (szyjki macicy, sromu, pochwy i odbytu) oraz raka szyjki macicy i raka odbytu związanych przyczynowo z określonymi onkogennymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV).

Odpłatność dla pacjenta ustalono na poziomie 50 procent, czyli 138,18 zł.

Schemat szczepień jest zależny od wieku pacjenta i zastosowanych odstępów pomiędzy dawkami.

Pacjenci od 9. do 14. roku życia powinni przyjąć dwie dawki. Druga dawka powinna zostać podana w okresie od 5 do 13 miesięcy po pierwszej. Jeśli druga dawka zostanie podana wcześniej niż przed upływem 5. miesięcy, to konieczne jest podanie trzeciej dawki preparatu.

Pacjenci w wieku 15. lat i więcej powinni przyjąć trzy dawki szczepionki w schemacie 0-1-6 miesięcy. Jeśli ten schemat nie jest możliwy do przeprowadzenia, to zgodnie z dokumentacją leku, druga dawka może zostać podana w okresie 1 do 2,5 miesiąca po podaniu pierwszej dawki, a trzecia dawka w okresie od 5 do 12 miesięcy po podaniu pierwszej dawki.

Australia może jako pierwsza prawie wyeliminować wirusa HPV

- Szczepionka działa, co widać wyraźnie na przykładzie krajów, które prowadzą już powszechne szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Wzorem może być Australia, która zdecydowała się na wprowadzenie powszechnych i bezpłatnych szczepień przeciwko HPV wśród dziewczynek w 2007 roku, a od 2013 roku także wśród chłopców. Obecnie ten kraj ma jeden z najniższych wskaźników zapadalności na raka szyjki macicy - skomentowała dla serwisu GdziePoLek Ida Karpińska, prezes Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości.

- Istnieje szansa, że do 2028 roku dzięki działaniom profilaktycznym spadnie on do zaledwie 4 nowych przypadków na 100 tys. kobiet. Można powiedzieć, że Australia jest na dobrej drodze do wyeliminowania wirusa HPV jako problemu ochrony zdrowia - dodała.

Co nowego w refundacji leków? Zmiany od listopada 2021

Pojawienie się szczepionki przeciwko HPV skomentowała też Fundacja Onkologiczna Alivia.

"Należy bardzo podkreślić pozytywną i wyczekiwaną zmianę, jaką jest pojawienie się na liście refundacyjnej szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV. Ta szczepionka wpisuje się w program profilaktyki zmian przednowotworowych narządów płciowych i odbytu (szyjki macicy, sromu, pochwy, prącia i odbytu) oraz raka szyjki macicy i raka odbytu, a także chroni przed niektórymi nowotworami głowy i szyi. Szczepionka będzie częściowo refundowana dla osób od ukończenia 9. roku życia" - czytamy w informacji.



"Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie wystartuje program powszechnych szczepień przeciw HPV. Przypominamy, że jesteśmy jedynym krajem w Europie, który do tej pory nie wdrożył takiego programu, a choć według zapisów Narodowej Strategii Onkologicznej powinien wystartować już w 2020 roku" - dodano.

Dwa typy odpowiadają za 70 proc. przypadków raka szyjki macicy

Istnieje ponad 100 typów HPV, przy czym zidentyfikowano ok. 40, które odpowiadają za zakażenia narządów moczowo-płciowych u kobiet i mężczyzn. W populacji europejskiej szczególne znaczenie ma 8 typów: 16, 18, 31, 33, 35, 45, 56 i 58.

Dwa z nich: 16 i 18, są odpowiedzialne za około 70 proc. przypadków raka szyjki macicy, 90 proc. przypadków raka odbytu, 70 proc. przypadków śródnabłonkowych neoplazji sromu i pochwy wysokiego stopnia związanych z zakażeniem oraz 78 proc. przypadków śródnabłonkowej neoplazji odbytu wysokiego stopnia wynikających z obecności HPV.

Szczepionka Cervarix zawiera białko L1 dwóch typów wirusa HPV: 16 i 18. Białko to występuje w preparacie w postaci niezakaźnych cząstek wirusopodobnych. Produkowane jest poprzez technologię rekombinacji DNA z wykorzystaniem linii komórkowej uzyskanej z Trichoplusia ni (błyszczyka ni - gatunku motyla z rodziny sówkowatych) i zakażonego rekombinantem bakulowirusa niosącego gen kodujący wspomniane białko L1.

Listopadowy wykaz leków refundowanych: 57 nowych leków lub wskazań LISTA

Refundacja leków: nowe programy lekowe. W tym w chorobie ultrarzadkiej