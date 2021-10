Od 1 listopada nowa lista leków refundowanych. MZ opublikowało projekt

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt obwieszczenia w sprawie wykazu leków refundowanych

Nowa lista leków refundowanych ma obowiązywać od 1 listopada 2021 roku

Uwagi do projektu można zgłaszać do środy, 20 października

Ministerstwo Zdrowia pokazało projekt nowej listy leków refundowanych. Stanowi ona załącznik do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Nowa lista zacznie obowiązywać od listopada 2021.

W projekcie zawarto m.in.

leki refundowane dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym,

środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym,

wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym,

leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w ramach programu lekowego,

leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym.

Wśród nowości na liście znalazły się preparaty stosowane m.in. w psychiatrii, w leczeniu onkologicznym, chorób rzadkich oraz szczepienie HPV czy szczepionki przeciwko grypie dla dzieci i młodzieży.

Uwagi do projektu można zgłaszać w wersji elektronicznej wyłącznie na adres e-mail: wykazy-uwagi@mz.gov.pl do 20.10.2021 r. (środa) do godz. 12.00.

Obwieszczenie ministra zdrowia oraz pełna lista leków refundowanych proponowana od listopada 2021 dostępna tutaj.

