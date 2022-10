Od 1 listopada kilkadziesiąt leków i wyrobów medycznych straci refundację

Od 1 listopada 2022 roku będzie obowiązywała nowa lista leków refundowanych

Kilkadziesiąt leków i wyrobów medycznych straci refundację. Wśród nich są też leki dostępne w aptece

Z refundacji wypadną m.in. o produkty stosowane w przeroście gruczołu krokowego i chorobie Alzheimera. Jednak są dostępne ich odpowiedniki

Lista leków, które stracą refundację od 1 listopada

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt listopadowego obwieszczenia refundacyjnego. Z listy znika 71 pozycji dotychczas finansowanych wyrobów medycznych i leków w różnych postaciach i dawkach.

Refundację tracą dostępne w aptece leki:

Agen 5 (amlodypina) 5 mg (60 sztuk)

Apo-Doperil (Donepezilum) 10 mg (98 sztuk) stosowany w chorobie Alzheimera

Co-Bespres (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum) 160+25 mg (28 sztuk)

Dalfas Uno (Alfuzosini hydrochloridum) 10 mg (30 sztuk) stosowany w przeroście gruczołu krokowego

Doxar (Doxazosinum) w dawkach 2 mg i 4 mg (28 sztuk)

Dutafin (Dutasteridum) 0.5 mg (28 sztuk) w leczeniu umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego

Irbesartan Aurovitas (Irbesartanum) w dawkach 150 mg i 300 mg

Ivares (Ivabradinum) w dawkach 5 mg i 7.5 mg (56 sztuk) stosowany w przewlekłej niewydolności serca

Lekoklar (Clarithromycinum) 125 i 250 mg/5 ml

Lekoklar Forte (Clarithromycinum) 500 mg (14 sztuk)

Liprolog (Insulinum lisprum) 100 j.m./ml stosowany w cukrzycy

Prohidna (Febuxostatum) 120 mg stosowany w leczeniu przewlekłej hiperurykemii u dorosłych

Solifurin (Solifenacini succinas) 5 mg (30 sztuk) w zespole pęcherza nadreaktywnego

Sympla (Lamotriginum) 25 mg (30 sztuk) stosowany w chorobie afektywnej dwubiegunowej

Vilpin (Amlodipinum) 10 mg (28 sztuk)

Vilpin Combi (Perindoprili tosilas + Amlodipinum) 10+10 mg, 10+5 mg, 5+10 mg, 5+5 mg (30 sztuk)

Więcej o zmianach na liście refundacyjnej na stronie MZ Resort zdrowia prosi o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w wersji elektronicznej wyłącznie na adres e-mail: wykazy-uwagi@mz.gov.pl do 19.10.2022 r. (środa) do końca dnia.

