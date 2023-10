Od 1 listopada firmy farmaceutyczne nie mogą już blokować zmian w programach lekowych

Były przypadki świadomego blokowania zmiany programu lekowego tylko z tego powodu, że danej firmie zmniejszą się udziały w rynku - ocenia Ministerstwo Zdrowia

Dlatego od 1 listopada nie będzie obligatoryjności uzgadniania treści programu lekowego z wnioskodawcą. Ostateczna treść będzie ustalana przez ministra zdrowia

Firmy będą informowane o zmianie treści programu w zakresie dotyczącym produktów danej firmy - uspokaja resort zdrowia

Za ostateczną treść programu odpowiada minister zdrowia

Zmiany w programach lekowych dokonane nowelizacją ustawy refundacyjnej wzbudziły dużo emocji już w czasie konsultacji społecznych, a potem na etapie procedowania w parlamencie.

Ministerstwo Zdrowia jasno komunikuje, dlaczego ta zmiana była potrzebna: - Były przypadki świadomego blokowania zmiany programu tylko z tego powodu, że danej firmie zmniejszą się udziały w rynku.

Dlatego, zgodnie z przepisami, które zaproponowało Ministerstwo Zdrowia, następuje istotna zmiana: od 1 listopada nie będzie obligatoryjności uzgadniania treści programu lekowego z wnioskodawcą.

Jak ma wyglądać cały proces od strony technicznej?

- Innych dużych zmian nie przewidujemy. Dalej to firmy będą przedstawiać treść projektu programu. Różnica jest taka, że nie ma już przepisu mówiącego o tym, że zawiesza się postępowanie na czas uzgodnienia. Oczywiście nadal będą prowadzone konsultacje, czyli nastąpi przesyłanie programu do konsultanta i pozostaje etap uzyskania opinii towarzystw naukowych - wyjaśniał urzędnik resortu zdrowia podczas spotkania z branżą 18 października br.

Dodatkowo dotychczasowa procedura przewidywała, że treść programu lekowego powinna być uzgadniana przed wysłaniem wniosku do opiniowania przez prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

- Doświadczenia pokazują, że to nie była do końca szczęśliwa procedura. Bo często w treści swoich opinii czy to Rada Przejrzystości, czy prezes Agencji, wskazywali na pewne niedociągnięcia wniosku, które nie pozwalały pozytywnie zaopiniować treści przedstawionego programu w pewnym zakresie - czy to dotyczyło populacji, czy zastosowania leku w jakimś konkretnym wskazaniu - kontynuował przedstawiciel MZ.

- Doszliśmy do wniosku, że powinniśmy w tym aspekcie być bardziej elastyczni i ostateczna treść programu lekowego powinna być uzgodniona de facto po przejściu wniosku przez wszystkie ciała opiniodawczo-doradcze - stwierdził.

- Mieliśmy też głosy od samych konsultantów, że zdarzało się tak, iż na ostatnim etapie, tuż przed wydaniem decyzji, konsultanci nagle się orientowali, że popełnili błąd i że na przykład kwalifikacje do programu są nieprawidłowe. Dlatego teraz treść na samym końcu będzie ostatecznie ustalana przez ministra zdrowia. Ma to też przyspieszyć cały proces - podkreślał.

Apel: możliwość złożenia oferty cenowej do ostatecznej treści programu

Podczas spotkania w resorcie zdrowia przedstawiciele branży wyrazili swoje obawy związane z nową procedurą. Jedna z największych dotyczyła takiej zmiany treści programu lekowego, która może mieć wpływ na deklaracje dostaw oraz zawarte instrumenty dzielenia ryzyka.

- Treść programu lekowego ustalana jest ostatecznie przez ministra. Czy poznamy ją przed końcowym efektem negocjacji warunków cenowych? - pytali.

Uzasadniali, że obecnie przedstawiają ofertę cenową do określonej treści programu lekowego, z określoną populacją docelową, z zawartym instrumentem dzielenia ryzyka, na przykład w formie CAP. Zmiana programu lekowego może wpłynąć na wielkość populacji, a jeśli nastąpi przekroczenie, firma będzie zobowiązana do zwrotu środków.

Nie mają bowiem pewności, czy zmiana treści programu nie spowoduje przesunięcia w zakresie linii leczenia albo poszerzenia populacji pacjentów, którzy będą korzystać z danego leku, co może być nieadekwatne do złożonej wcześniej oferty finansowej.

W sytuacji, gdy zmiana programu lekowego dotyka zobowiązań finansowych, np. populacji z RSS, na te zmiany powinna być wymagana zgoda podmiotu odpowiedzialnego - uważają przedstawiciele branży farmaceutycznej.

- Ministerstwo Zdrowia będzie mogło zmienić program lekowy w każdym czasie. Chodzi tylko o to, żeby warunki wpisane w treść programu precyzyjnie wskazywały, do jakiego stanu faktycznego się odnoszą. Dajmy tylko możliwość uzgodnienia z wnioskodawcą, co zrobić z instrumentem dzielenia ryzyka, żeby dostosować go do zmiany programu lekowego - apelowano.

- Wprowadźmy praktykę, by na którymś etapie, na którym minister zdrowia już będzie wiedział, że jest to ostateczny kształt treści programu lekowego, firmy miały udostępniony ten fragment treści programu, który dotyczy leku danej firmy i mogły złożyć ofertę cenową do tej ostatecznej treści. To jest proces przejrzysty pod kątem refundacji - tłumaczyli przedstawiciele branży.

MZ odpowiada: to byłoby obejście przepisów

Jednak w ocenie przedstawiciela resortu zdrowia rozwiązanie, które proponuje branża farmaceutyczna de facto to spowoduje, że minister znowu nie będzie mógł zmienić programu lekowego. - Bo może się zdarzyć, że będzie dotykał elementów, które są zawarte w instrumencie dzielenia ryzyka, na którą to zmianę decyzji firmy będą musiały wyrazić zgodę. Wrócimy do punktu wyjścia - przekonywał.

- Na te chwilę uważamy, że ta propozycja de facto prowadzi jedynie do obejścia przepisów ustawy, bo spowoduje, że nie będziemy mogli zmienić programu lekowego bez wyrażenia zgody przez firmę - podkreślił.

Jednocześnie uspokajał, że firmy będą informowane o zmianie treści programu w zakresie dotyczącym produktów danej firmy. Nie przewiduje też, by działania resortu zdrowia w zakresie zmiany programów lekowych miały powodować konsekwencje finansowe dla firm.

- Rozumiem, że jeśli na przykład konsultant oceni zasadność poszerzenia populacji pacjentów, po której mogłoby dojść do zwiększenia zużycia leku, to nie zrobi tego bez porozumienia z firmą.

Podobnie ma się rzecz w kwestii deklaracji dostaw. - Były takie sytuacje, kiedy firmy nas informowały, że nie są w stanie obiektywnie zwiększyć dostaw do Polski - przypomniał. Każdorazowo taka sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie.

- W ciągu 3 lat zmieniliśmy programy lekowe około 100 razy i ani razu nie padła ze strony przemysłu propozycja o zmianie deklaracji dostaw z uwagi na to, że zmieniła się populacja. Firmy zawierają CAP z takim zapasem populacyjnym, że prawie nikomu nie udaje się go przekroczyć - skonstatował.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.