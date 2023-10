Od 1 listopada dopłaty do leków z krajowej produkcji. Eksperci: system zachęt jest za słaby

Przepisy o dopłatach do leków wyprodukowanych w Polsce zaczną obowiązywać od 1 listopada br.

Zdaniem ekspertów wypracowany system zachęt jest niewystarczający, a jego atrakcyjność dodatkowo obniżona przez program tzw. bezpłatnych leków

Resort zdrowia nie planuje jednak innych mechanizmów zachęt ani modyfikacji już przyjętego

Pomysł na dopłaty godny pochwały, ale jego skala nikogo nie zachęci do produkcji w Polsce

"Ministerstwo Zdrowia nie ma narzędzi, które mogą stanowić zachęty gospodarcze – odpowiadają za to resorty gospodarcze i resort finansów. Ustawa refundacyjna to jedyna taka opcja i zrealizowaliśmy ten projekt" - słyszymy od przedstawicieli biura prasowego resortu zdrowia.

Twierdzą oni, że aby uzyskać dodatkowe preferencje, polscy wytwórcy leków powinni składać wnioski refundacyjne do rozpatrzenia przez MZ.

Odpowiedzi resortu zdrowia związane są z naszymi pytaniami o mechanizm zmniejszenia odpłatności pacjenta w przypadku kupowania przez niego leków pochodzących z krajowej produkcji.

Przypomnijmy: 1 listopada br. wejdzie w życie tzw. ustawa refundacyjna. Zawiera ona zachęty dla firm farmaceutycznych do inwestowania w produkcję leków lub substancji czynnych w Polsce.

W uzasadnieniu do regulacji czytamy, że obecnie zaledwie 40 proc. leków sprzedawanych na rodzimym rynku jest produkowanych w Polsce. W innych wytwarzanych na terenie kraju znajdują się substancje czynne importowane z Azji. To ryzykowna sytuacja z punktu widzenia bezpieczeństwa lekowego naszego państwa.

Ustawa refundacyjna przewiduje mechanizm, zgodnie z którym państwo ma dopłacać (poza kwotą refundacji) dodatkowe 10 proc. (formalnie obniżając dopłatę pacjenta) w przypadku zakupu medykamentów wyprodukowanych w Polsce, zaś 15 proc., gdy zarówno lek, jak i zawarta w nim substancja czynna wytworzone zostały w naszym kraju. Niższa cena dla pacjentów ma ich zachęcać do nabywania produktów leczniczych z krajowej produkcji.

Eksperci: zakres wsparcia jest niewystarczający

Rzecz w tym, że opracowany zakres wsparcia jest - zdaniem ekspertów - niewystarczający. Z przesłanych Rynkowi Zdrowia analiz firmy doradczej PEX PharmaSequence wynika, że państwo wyłożyłoby na dodatkowe dopłaty 75 mln zł. Te szacunki są jeszcze niższe, biorąc pod uwagę fakt, że w międzyczasie rozszerzono program tzw. bezpłatnych leków dla osób niepełnoletnich oraz seniorów powyżej 65. r.ż.

Oznacza to, że dopłaty państwa do leków z krajowej produkcji dotyczyć będą wyłącznie pacjentów wykupujących leki refundowane z przedziału wiekowego 19-64 lata. Analizy PEX wskazują, że państwo dołoży im do leków już tylko 42 mln zł.

Wyliczenia skomentował na naszych łamach Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowi Producenci Leków. Podkreślił, że sam mechanizm wsparcia jest w swoich założeniach godny pochwały, jednakże faktyczna skala dopłat ze strony państwa jest już jego zdaniem - delikatnie mówiąc - mało spektakularna.

- Kwota 42 mln zł będzie jedynie symbolicznie stymulować dodatkową produkcję w kraju, bo stanowi ledwie kroplę choćby w porównaniu do kwoty 9 mld zł, jaką przeznacza się ogólnie na refundację leków - przyznawał Krzysztof Kopeć.

Od Ministerstwa Zdrowia dowiedzieliśmy się, że mechanizm dopłat do zakupów pacjentów nabywających leki z krajowej produkcji, zacznie obowiązywać już od 1 listopada br. To istotna informacja, ponieważ w branży farmaceutycznej pojawiają się obawy, że zachęty wejdą w życie dopiero od początku przyszłego roku.

Jednocześnie MZ wskazuje, że przez dwa lata zamierza obserwować, jak ten mechanizm będzie działał w praktyce. Na tym etapie nie planuje kolejnych mechanizmów wsparcia albo modyfikacji obecnego.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.