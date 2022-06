Od 1 lipca nowe leki w refundacji. Jakie zmiany dla seniorów?

Od 1 lipca 2022 roku będzie obowiązywać nowa lista leków refundowanych

Nie wnosi ona do refundacji żadnych nowych substancji dla grupy seniorów 75 plus

Pierwszy wykaz bezpłatnych leków dla seniorów obowiązywał od 1 września 2016 roku

Od 1 lipca nowe leki w refundacji. Lista 75 plus bez nowości

Na liście „S”, czyli leków dla seniorów powyżej 75 roku życia, która wejdzie w życie od 1 lipca 2022 roku, nie pojawiła się żadna nowa substancja czynna, żadna substancja nie utraciła także finansowania.

Na lipcowym wykazie są 2052 pozycje leków, to 29 mniej w porównaniu z listą majową. Jest to efektem wycofaniu 32 opakowań leków, a dodania 3 nowych.

Lista bezpłatnych leków dla seniorów funkcjonuje od 2016 roku. Pierwszy

wykaz bezpłatnych leków, obowiązujący od 1 września 2016 roku, zawierał 1129 produktów obejmujących 68 substancji czynnych. Od tego czasu następuje systematyczne rozszerzanie listy Leki 75+.

Od początku działania do końca 2021 roku na leki dla seniorów wydano ponad 3,5 mld złotych. Z tej formy refundacji skorzystało ok. 3,4 miliona osób, a wydanych zostało 320 milionów opakowań leków.

Jak podawało ministerstwo zdrowia w kwietniu br., średnia dopłata Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób, które otrzymują te leki, wynosi 758 zł na każdego pacjenta.

Bezpłatne leki 70 plus?

Obecnie prawo do niektórych bezpłatnych leków mają seniorzy 75 plus. Ale powstała inicjatywa, by rozszerzyć uprawnienia do bezpłatnych leków dla osób od 70. roku życia.

6 sierpnia 2021 roku Senat podjął uchwałę o wniesieniu projektu do Sejmu. Tego samego dnia dokument został przekazany. I utknął.

Zmiany wiązałyby się z dodatkowymi wydatkami na leki. Szacowano, że gdyby weszły jeszcze w 2021 roku, skutki finansowe wyniosłyby od 210,7 mln zł w 2021 roku do 804,3 mln zł w roku 2025. Łączne skutki finansowe

projektowanej regulacji do 2025 roku szacowano na poziomie około 3,2 mld zł.

Poza zmianą polegającą na obniżeniu wieku osób uprawnionych do bezpłatnych leków, projektodawcy zauważyli konieczność zastosowania metod weryfikacji przez lekarza lub pielęgniarkę – przed wystawieniem recepty na bezpłatne leki – ilości oraz rodzaju przepisanych pacjentowi dotychczas leków pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności ich

stosowania.

