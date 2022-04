Od 1 kwietnia koniec darmowych testów na COVID-19 w aptekach. Farmaceuci komentują

Od 27 stycznia 2022 roku w aptekach można było testować się bezpłatnie w kierunku COVID-19

Koniec z wymazami w aptekach i laboratoriach na koszt NFZ

Od 1 kwietnia 2022 roku NFZ nie będzie już płacić ani za wymazy do testów ani za same testy w kierunku COVID-19. To oznacza również koniec wykonywania takich testów w aptekach, ale również w laboratoriach i mobilnych punktach wymazowych.

Testy będą wykonywane tylko i wyłącznie na zlecenie lekarskie. I tylko te testy będą bezpłatne. Nadal pacjent może przetestować się w aptece, ale już na swój koszt.

- To pomysł nad którym się jeszcze warto zastanowić, przemyśleć - komentował dla nas decyzję resortu zdrowia Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

- Zaletą nie do przecenienia, czy to w przypadku szczepień, czy testów i wymazów, była łatwa dostępność. Po drugie masowe testowanie ma również znaczenie w kwestiach statystyki, niezbędnych danych dla Ministerstwa Zdrowia, dotyczących rozwoju tej choroby. Nietestowani, bez wyników, nie dają prawdziwego obrazu pandemii. To ma znaczenie populacyjne. Mówimy o tak niewielkiej liczbie testów, że ograniczanie tego nie ma sensu, zwłaszcza że wiemy z praktyki wielu tygodni, że nikt tego nie nadużywał - dodał.

Apteki muszą podejmować ryzyko biznesowe

Również inni farmaceuci komentowali to posunięcie ministra zdrowia.

Spokojnie, od 1 kwietnia będzie jeszcze mniej, bo na test tylko ze skierowaniem od lekarza. Mam nadzieje ze na jesień w razie czego MZ już przygotowane :) https://t.co/W7GG2on33S — Mikołaj Front (@LittleNicky1988) March 30, 2022

W komentarzach farmaceuci podkreślają, że musieli czasem zainwestować w to, by móc wykonywać testy. Po czym usługa przestaje być finansowana z NFZ.

Farmaceutka Karolina WP napisała: Nikt się nie obraża, ale jeśli tak ma wyglądać wdrażanie usług farmaceutycznych, to nie ma się co łudzić, że apteki będą do tego hurraoptymistycznie nastawione. Wymagania były sztywne, kto nam zwróci za "umywalki mobilne"? Ryzyko biznesowe, nad kolejnym zastanowimy się 10 razy".

W innym poście farmaceuta również zwraca uwagę na ten aspekt: "Sprawa jest o tyle absurdalna, że żyjemy w kraju, gdzie można było się wymazać/zaszczepić w namiocie na festynie, a w aptece przy ustalaniu wymogów nagle niezbędnym stało się posiadanie umywalki, szatni i osobnego wejścia".

Bezpłatny test antygenowy w kierunku wykrycia wirusa SARS- CoV-2 przeprowadzony przez farmaceutę w aptece ogólnodostępnej można było wykonywać od 27 stycznia 2022 roku.

