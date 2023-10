Ocena kliniczna nowych leków już nie będzie odbywać się w Polsce. Co szykuje nam UE?

Jest już gotowa, robocza propozycja metodologii, jeśli chodzi o wspólną ocenę kliniczną leków. - Model, który powstaje, tworzony jest w oparciu o sieć krajowych agencji, które będą ze sobą współpracowały - wyjaśnia Jacek Siwiec z AOTMiT

W ocenie ekspertów dla rozwoju wspólnych analiz i rynku HTA (z ang. health technology assessment; weryfikacja technologii medycznych w oparciu o dowody, mówiące o ich skuteczności, bezpieczeństwie i opłacalności) będzie miał ogromne znaczenie rozwój technologii informatycznych

- Sztuczna inteligencja jest idealnym HTA-owcem. Na dłuższą metę rola analityka HTA jest przesądzona - ocenia Jacek Siwiec

Magdalena Władysiuk wskazuje na obecne ograniczenia sztucznej inteligencji: - Stopień złożoności rośnie i jeszcze przed nami długa droga, żeby sztuczna inteligencja nauczyła się tych wszystkich poziomów złożoności. Jesteśmy na początku drogi i jeszcze długo będzie potrzebna praca analityków

Metodologia oceny klinicznej leków jest już gotowa

Na poziomie Unii Europejskiej od pewnego czasu prace trwają nad wspólną kliniczną oceną leków (HTA). To istotna zmiana dla systemu refundacji w każdym kraju. W Polsce taką oceną technologii medycznych zajmuje się Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Po zmianach do Polski będzie trafiać ocena kliniczna danego leku z poziomu UE.

- Model docelowy zmierza do powstania sieciowej agencji HTA o bardzo dużym potencjale możliwości decyzyjnych i wpływania na rzeczywistość, jeżeli chodzi o politykę lekową i politykę w zakresie świadczeń w całej Unii Europejskiej - ocenił Jacek Siwiec, dyrektor krakowskiego oddziału AOTMiT, oddelegowany jako przedstawiciel Polski do prac w unijnym zespole do spraw wspólnego HTA.

Podczas tegorocznego 18th International EBHC Symposium w Krakowie (9-10 października), zorganizowanego przez Stowarzyszenie CEESTAHC, wyjaśnił, na jakim etapie są prace: - Ta zmiana, która teraz następuje, jest zmianą bardzo gwałtowną i głęboką. Wydawało nam się, że proces będzie rozciągał się na długie lata, ponieważ Unia Europejska ma tendencję do biurokratyzacji wszystkich swoich działań. Jednak te działania przyspieszają.

- Jest plan, który przewiduje stworzenie wspólnego HTA w oparciu o dedykowaną metodologię do połowy przyszłego roku. To spore zaskoczenie. 5 października mieliśmy kolejne spotkanie naszej grupy roboczej i przekazano nam informację, że jest już gotowa cała metodologia, jeżeli chodzi o ocenę kliniczną. Model, który powstaje, tworzony jest w oparciu o sieć agencji, które będą ze sobą współpracowały. Oczywiście zaangażowanie narodowe będzie miało ogromne znaczenie. Nasza grupa posługuje się czymś, co określa się jako piko - dodał.

Nie chodzi o kryteria PICO stosowane w ocenie klinicznej (population, intervention, comparison or control intervention i outcome).

- Przygotowany jest pewien sposób modus operandi, polegający na tym, że każde państwo członkowskie w momencie wyboru zestawu ocen będzie mogło dodawać do tego rachunku piko swój komparator. To oznacza, że ewidentnie idziemy w kierunku powstania agencji czy też struktury, która będzie strukturą o charakterze międzynarodowym. Agencje narodowe zostaną wprzęgnięte w pewien mechanizm, który akceleruje, przyspieszy i wzmocni proces HTA - wyjaśnił ekspert.

Przyszłość HTA - wyzwania

Jakie wyzwania stoją przed wspólnym HTA? Magdalena Władysiuk, prezes Stowarzyszenia CEESTAHC: - Widzimy na pewno trzy wyzwania. Jest potrzeba poprawy oceny klinicznej, ponieważ badania RCT nie odpowiadają na wszystkie pytania. Pojawia się niepewność, choćby z powodu tego, że badania rejestracyjne są relatywnie krótkie, czasem jednoramienne.

Obecnie już nawet 60 procent doniesień, jeżeli chodzi o terapie onkologiczne rejestrowane przez EMA, to właśnie są badania jednoramienne.

- Druga sprawa to jest kwestia dotycząca implementacji danej technologii do systemu. Implementacja wpływa na efektywność kosztową. W Polsce inaczej wdrażamy te technologie niż Niemcy, Francja, czy inne kraje, co powoduje, że efekty też osiągamy różne. Nawet implementacja na terenie Polski jest różna.

- Po trzecie, ta ocena będzie przesuwała się w dwóch kierunkach. Będziemy chcieli poprawiać zarówno dowody (evidence), ale będziemy chcieli lepiej mierzyć wartość w systemie, przesuwając się w kierunku value based healthcare. Chociażby dlatego, że będziemy mieć więcej narzędzi cyfrowych, budujących większą świadomość. Oczywiście to jest perspektywa na kilka najbliższych lat - wymieniała ekspertka.

Analityk HTA nie będzie potrzebny?

W ocenie Jacka Siwca wspomniane nowe narzędzia technologiczne będą miały bardzo duże znaczenie i podkreślane jest ich znaczenie dla rozwoju HTA:

- To przede wszystkim jest rozwój sztucznej inteligencji, który będzie miał bardzo głębokie konsekwencje dla całego rynku HTA. Dlaczego? Ponieważ sztuczna inteligencja jest idealnym HTA-owcem. Charakteryzuje się pełnym i natychmiastowym dostępem do całej wiedzy medycznej. Po drugie, potrafi interpretować i z czasem będzie jeszcze bardziej potrafiła interpretować zjawiska kliniczne, które pojawiają się w procesie klinicznym. Będzie również potrafiła zebrać całą wiedzę dotyczącą danego zakresu klinicznego, ale będzie w stanie również dokonać jej oceny. Zatem na dłuższą metę rola takiego analityka HTA jest przesądzona.

- Kto jest tańszy? Czy analityk podłączony do prądu i który konsumuje prąd z gniazdka czy prawdziwy analityk z krwi i kości, który choruje, zachodzi w ciążę i tak dalej. Na dłuższą metę nie ma możliwości powstrzymania tego procesu. Elementem, który się z tym wiąże, będzie również ograniczanie podaży raportów na rynek. Jeżeli powstanie wspólna HTA i częściowo zautomatyzowane narzędzia do oceny, to zapotrzebowanie na rynku na tego typu analizy, szczególnie w zakresie klinicznym przeglądów systematycznych i podobnych dokumentów znacząco spadnie - przekonywał.

W jego ocenie ruch Unii Europejskiej w kierunku stworzenia wspólnego HTA na pewno będzie również w pewien sposób określał rynek, na którym funkcjonujemy: - Będzie to wpływało nie tylko na firmy HTA, które będą musiały znaleźć się w nowej rzeczywistości, ale również na przedstawicielstwa firm farmaceutycznych w Polsce i w innych krajach europejskich. Ich struktura ulegnie zmianie, ponieważ nie będzie potrzeba już tylu HTA-owców i market access-erów, jak obecnie.

- Ponieważ system będzie działał bardziej centralnie, będzie przypominał bardziej EMA niż obecnie rozproszone agencje lokalne. Zajdą więc również dość głębokie zmiany w strukturze organizacji i sposobie funkcjonowania firm farmaceutycznych. Natomiast niepomiernie wzrośnie rola kluczowych ekspertów, ponieważ jeżeli proces będzie w znaczącym stopniu zautomatyzowany, musi zostać na końcu ktoś, kto postawi „kropkę nad i”. Tymi właśnie osobami będą kluczowi eksperci w HTA i przed nimi jest rzeczywiście świetlana przyszłość - stwierdził Jacek Siwiec.

Magdalena Władysiuk podchodzi do tego z większym dystansem: - Sztuczna inteligencja z pewnością przyspiesza wiele procesów, ale dzisiaj stopień złożoności rośnie i jeszcze przed nami długa droga, żeby sztuczna inteligencja nauczyła się tych wszystkich poziomów złożoności.

- Dlatego pojawiają się trzy kwestie. Po pierwsze, co chcemy porównywać i jak porównujemy. Po drugie, wyniki będą zależały od jakości danych i w tym zakresie jest przed nami jest długa droga, ponieważ dysponujemy danymi niekompletnymi i nie w pełnym zakresie. Trzecia kwestia to różnice w opiece zdrowotnej w różnych krajach. Zaś założenie jest takie, że będziemy mieć podobnie prowadzonych pacjentów - przypomniała.

To w ocenie ekspertki może być powodem, dla którego trudno będzie uogólniać wyniki: - Dlatego ciągle evidence rozumiane nawet jako standardowe badania RCT będzie przez jakiś czas dla nas kluczowy. To, co na pewno się zmieni, to łatwiej nam będzie wnioskować o obecnym przebiegu choroby, a sztuczna inteligencja ułatwi analizę danych. Ale jeszcze przynajmniej 5-10 lat będziemy borykać się z problemami, zanim z dostępnych danych będziemy mogli wyciągać wiarygodne wnioski. Moim zdaniem więc jesteśmy na początku drogi i jeszcze długo będzie potrzebna praca analityków.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.