Obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup? Minister Dworczyk o takim rozwiązaniu

Prawie 60 proc. dorosłych Polaków jest zaszczepionych przeciwko covid-19

Z tygodnia na tydzień o 10 - 20% spada liczba osób zapisujących się na szczepienie

Michał Dworczyk: w chwili obecnej istnieją dwie możliwości przyspieszenia i dalszej realizacji Narodowego Programu Szczepień

25 sierpnia br. w formie hybrydowej odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Głównym tematem poruszonym podczas spotkania był Narodowy Program Szczepień.

Pełnomocnik rządu ds. realizacji tego programu, minister Michał Dworczyk, przedstawił aktualny status prac.

80% zaszczepionych seniorów 70+

Jak podkreślił na chwilę obecną w pełni zaszczepionych jest 18,5 mln osób, natomiast liczba tych którzy przyjęli pierwszą dawkę wynosi 19,1 mln osób. Daje to łączny wynik, jeżeli chodzi o osoby pełnoletnie, na poziomie 59% całej populacji.

- To jest, oczywiście nie zadowalający wynik, natomiast on jest na szczęście lepszy jeżeli chodzi o grupę, która najbardziej narażona jest na ciężki przebieg Covid-19, to znaczy w grupie 70+, gdzie mamy blisko 80% osób zaszczepionych - podkreślał Dworczyk.

Według ministra możliwości zachęcania i przekonywania do szczepień są coraz węższe. Jak wynika z analizy zapisów, z tygodnia na tydzień o 10 - 20% spada liczba osób zapisujących się na szczepienie.

W tej chwili tygodniowo jest to około 160 tys. osób. To wszystko razem nakłania do wniosków, ze dotychczasowe możliwości i formy działań zostają nie do końca wyczerpane.

Wprowadzenie obowiązku szczepienia jest ryzykowne

Minister dodał, że w chwili obecnej istnieją dwie możliwości przyspieszenia i dalszej realizacji Narodowego Programu Szczepień. Pierwszą jest wprowadzenie obowiązku szczepienia dla wybranych grup zawodowych takich jak np. szeroko rozumiane zawody medyczne. Istnieje jednak obawa, że wprowadzony tego rodzaju obowiązek może wywołać duże emocje społeczne, które zamiast pomóc w realizacji programu, wprowadzą efekt odwrotny.

Jak podkreślił minister dyskusja na ten temat nadal trwa i w tej sprawie nie zostały podjęte żadne decyzje.

Drugim rozwiązaniem jest długotrwała edukacja dotycząca ogólnie szczepień w tym szczepień przeciw Covid-19.

- Na chwilę obecną występują trzy główne zagadnienia dotyczące Narodowego Programu Szczepień - mówił minister Dworczyk, wymieniając: pierwsze - to przygotowania do możliwości szczepień w szkołach, drugie - dyskusja na temat ewentualnego wprowadzenia obowiązku szczepień dla wybranych grup zawodowych, trzecie - dyskusja na temat zastosowania trzeciej dawki szczepionki u osób, które nie nabyły odporności.