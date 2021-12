Obostrzenia w aptekach. Izba Aptekarska przypomina o nowych ograniczeniach

Nowe obostrzenia weszły w życie 1 grudnia. Zaostrzone zostały restrykcje na granicach oraz zasady dotyczące kwarantanny

Poza tym mniej osób może przebywać m.in. w restauracjach, hotelach, kinach, obiektach sportowych czy liczby uczestników imprez i zgromadzeń

To ostatnie ograniczenie dotyczy również aptek, gdzie także obowiązuje zaostrzony limit osób, które mogą przebywać wewnątrz. Liczba klientów zależy od powierzchni apteki

Nowe obostrzenia w aptekach od 1 grudnia

- Zgodnie z aktualnymi wytycznymi zmianie ulega limit pacjentów jednorazowo przebywających w aptekach (1 osoba na każde 15 m2 powierzchni) – informuje Naczelna Izba Aptekarska.

Izba przypomina również, że zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami dla aptek zalecane są m.in.:

Zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki

Zachowanie 1,5 m dystansu

Dezynfekcja powierzchni

Obsługa płatności bezgotówkowych (w miarę możliwości).

Ponadto NIA zaleca:

umieszczenie w widocznym z zewnątrz apteki informacji o liczbie pacjentów mogących przebywać w aptece oraz o obowiązku zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki

unikanie dotykania rękami twarzy (ust, oczu, nosa) i błon śluzowych

w przypadku bilownic, terminali do płatności kartami płatniczymi dezynfekcja powinna być przeprowadzana po zakończeniu obsługi każdego pacjenta ich używającego

dezynfekcja opakowań zbiorczych wielorazowego użytku przed ich otwarciem

rozpakowywanie i rozkładanie dostaw w rękawiczkach ochronnych oraz dezynfekcja lub mycie rąk po zakończeniu przyjmowania dostawy

wietrzenie izb ekspedycyjnych (co najmniej raz na godzinę).

Nowe obostrzenia: kwarantanna, zakaz lotów i mniejsze limity

Dodajmy, że nowe obostrzenia obowiązują od 1 do 17 grudnia. To – jak mówił minister zdrowia Adam Niedzielski – „pakiet alertowy”. Na razie wprowadzany tylko czasowo, ale szef resortu zdrowia zastrzegł, że jeżeli sytuacja gwałtownie się pogorszy, to "decyzje mogą być podejmowane z dnia na dzień".

- W tej chwili dajemy sobie dwuipółtygodniowy czas przede wszystkim na kompletowanie informacji związanych nową mutacją - przyznał szef resortu zdrowia.

Co się zmieni? Zaostrzone zostaną limity w miejscach publicznych - dotyczą liczby osób mogących przebywać m.in. w restauracjach, hotelach, sklepach, galeriach handlowych, kinach, teatrach, muzeach, na basenach, siłowniach, obiektach sportowych, ale również liczby uczestników wesel, imprez czy zgromadzeń.

Ponadto rząd wprowadził – obowiązujący już od 30 listopada do 13 grudnia – zakaz lotów do siedmiu krajów afrykańskich. Poza tym znacząco zaostrzono zasady kwarantanny dla wracających do Polski z krajów spoza strefy Schengen oraz zmieniono zasady dotyczące testowania podróżnych.

