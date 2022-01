NRL: nowe kwoty ryczałtów nie pokrywają nawet częściowych kosztów diagnostyki

Naczelna Rada Lekarska opiniuje projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na programy lekowe

Zmiany w programach lekowych

Na początku stycznia NFZ przedstawił do konsultacji projekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Zmiany są efektem refundowania od 1 stycznia 2022 roku kolejnych leków w ramach nowych programów lekowych oraz poszerzenia obecnie istniejących o nowe produkty.

W wykazie programów lekowych, dokonano m.in:

zmiany nazwy programu lekowego B.32. z „Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna” na „Leczenie pacjentów z chorobą Leśniowskiego Crohna”,

dodano substancję czynną niraparibum w programie lekowym B.50. „Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej”,

dodano substancję czynną ustekinumab w programie lekowym B.55. „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)”,

dodano program lekowy B.128.FM. „Leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat”,

Zmiany dotyczą też katalogu świadczeń i zakresów oraz katalogu ryczałtów za diagnostykę. Zmieniono też wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych.

Kwoty ryczałtów nie pokrywają kosztów diagnostyki

Naczelna Rada Lekarska oceniła projekt i opublikowała swoje uwagi.

W ocenie NRL, wskazane w załączniku nr 3 do projektu wymagania wobec świadczeniodawców realizujących programy lekowe mogą doprowadzić do wyeliminowania mniejszych ośrodków co, szczególnie w czasie pandemii COVID-19 i przekształcania dużych szpitali w placówki tymczasowe, będzie skutkowało zaburzeniem dostępności leczenia w ramach programów lekowych.

"Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że przekształcanie dużych jednostek w szpitale tymczasowe w praktyce minimalizuje dostępność świadczeń standardowych" - czytamy w uwagach.

Prezydium NRL ocenia, że wprowadzanie zmian legislacyjnych prowadzących do skoncentrowania programów lekowych tylko wokół ośrodków – które w praktyce charakteryzują się obecnie bardzo ograniczoną dostępnością dla pacjentów – istotnie zagraża funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej.

Podpowiada rozwiązanie. Jest nim podzielenie katalogu programów na dwie części - programy, które faktycznie zawierają rzadkie choroby lub wymagające trudno dostępnej diagnostyki (np. choroby rzadkie, genetyczne, porfirie, zaawansowane postacie nowotworów) i inne, które takowych nie wymagają np. choroba Leśniowskiego-Crohna, WZJG czy łuszczyca, nowotwory skóry, ZZSK, SM czy mukowiscydoza.

"W sytuacji zastosowania takiego rozwiązania diagnostyka i leczenie bardziej powszechnych schorzeń mogłyby być realizowane przez mniejsze ośrodki, ale za to bardziej dostępne dla pacjentów, natomiast choroby rzadkie byłyby przypisane dużym ośrodkom" - uzasadnia.

Zwraca też uwagę na zaproponowane ryczałty za diagnostykę w programach lekowych.

"Zaniżają wycenę wielu procedur. Kwoty ryczałtów w niektórych pozycjach nie pokrywają nawet częściowych kosztów niezbędnych do wykonania pełnej diagnostyki w poszczególnych schorzeniach. Takie postępowanie, w połączeniu z ograniczeniem dostępności świadczeń, może uniemożliwić pacjentom podjęcie leczenia" - podkreśla.

