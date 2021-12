Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowy projekt listy leków refundowanych

Zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku

W ub. tygodniu resort przedstawił projekt listy leków refundowanych w sprzedaży otwartej

Nowy projekt listy leków refundowanych. Zmiany wejdą od stycznia 2022

Resort zdrowia opublikował projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku.

Ministerstwo prosi o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w wersji elektronicznej wyłącznie na adres e-mail: wykazy-uwagi@mz.gov.pl do 16.12.2021 r. (czwartek) do godz. 12.00.

Projekt zawiera załączniki:

Podstawy limitu apteka

Podstawy limitu programy lekowe i chemioterapia

Projekt załącznika do obwieszczenia

Zmiany cen detalicznych i dopłat pacjenta

Zmiany urzędowych cen zbytu i nowe produkty

W ubiegły tygodniu resort przedstawił projekt listy leków refundowanych w zakresie refundacji aptecznej.

A 1. Leki refundowane dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym

A 2. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym

A 3. Wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym

D. Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)

E. Leki przysługujące świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)

Styczniowy projekt listy leków refundowanych. Ale tylko w refundacji aptecznej