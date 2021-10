Nowy lek na Covid-19. USA już złożyły zamówienie. Cena to 700 dolarów za dawkę

Wstępne badania wskazują, że molnupirawir jest skuteczny w leczeniu Covid-19, w tym spowodowanego wariantem Delta koronawirusa

Amerykański producent leku podał, że do końca 2021 roku zamierza wyprodukować 10 milionów dawek leku

Merck zgodził się również na udzielenie licencji na lek kilku indyjskim producentom leków generycznych

Molnupirawir to drobnocząsteczkowy inhibitor polimerazy wirusowej, który został wprowadzony do badań klinicznych przez firmę Merck.

Nowy lek na Covid-19. Przerwano badania, bo...

Jak informuje serwis Science, śródokresowa analiza preparatu, która miała oceniać konieczność hospitalizacji lub zgonów z powodu Covid-19, dała pierwsze odpowiedzi na temat skuteczności terapii. Na tyle pozytywne, że badania przerwano.

Skuteczność leku oceniano w badaniu MOVe-OUT. Włączono do niego 755 niezaszczepionych pacjentów z potwierdzonym laboratoryjnie łagodnym do umiarkowanego Covid-19, u których objawy występowały nie dłużej niż pięć dni. Wszyscy pacjenci mieli co najmniej jeden czynnik ryzyka ciężkiej choroby (otyłość, 60 lat i więcej, cukrzyca lub choroba serca).

Jedna grupa pacjentów - grupa kontrolna (385 chorych) otrzymywała badany lek: 4 dawki/dobę molnupirawiru doustnie przez pięć dni.

Druga grupa pacjentów (377 osób) otrzymywała standardowe leczenie plus placebo.

Nowy lek na Covid-19. Jakie były wyniki? Mniej hospitalizacji, zero zgonów

Z wyników badań opublikowanych przez agencję Reutersa wynika, że w grupie leczonej molnupirawirem hospitalizowano 7,3 proc. pacjentów (29/385). Żaden pacjent nie zmarł.

14,1 proc. pacjentów (53/377) z grupy placebo było hospitalizowanych lub zmarło z powodu choroby (8 zgonów) do 29 dnia po rozpoczęciu badania.

Komitet monitorujący badanie zalecił jego przerwanie, a Merck zapowiada, że jak najszybciej złoży wniosek o rejestrację. Firma dodaje, że molnupirawir ma być skuteczny przeciwko wszystkim wariantom koronawirusa, w tym wysoce zakaźnej Delcie, która doprowadziła do niedawnego globalnego wzrostu liczby hospitalizacji i zgonów.

Wskaźniki zdarzeń niepożądanych były podobne zarówno dla pacjentów z molnupirawirem, jak i placebo.

Niewątpliwą zaletą leku jest forma podania - pacjent może stosować ją samodzielnie w domu. Jedyny obecnie zarejestrowany lek w Covid-19 to remdesivir podawany dożylnie.

Nad przeciwwirusową tabletką przeciw covid-19 pracują również Pfizer i Roche.

Pierwsze zamówienie już jest

Amerykański producent leków powiedział, że do końca 2021 roku zamierza wyprodukować 10 milionów dawek leku. Jak dodaje Reuters, firma podpisała już kontrakt z rządem USA na dostawę 1,7 miliona dawek molnupirawiru w cenie 700 dolarów za dawkę.

Przedstawiciel koncernu przyznał też, iż Merck ma podobne umowy z innymi rządami i prowadzi rozmowy z kolejnymi. Planuje "wielopoziomowe" podejście do ustalania cen w oparciu o kryteria dochodowe danego kraju.

- Rząd USA ma możliwość zakupu do 3,5 miliona dodatkowych dawek, jeśli zajdzie taka potrzeba - powiedział Reutersowi amerykański urzędnik ds. zdrowia, prosząc o zachowanie anonimowości, ponieważ nie był upoważniony do publicznego komentowania umowy.

Merck zgodził się również na udzielenie licencji na lek kilku indyjskim producentom leków generycznych, którzy byliby w stanie zapewnić leczenie w krajach o niskich i średnich dochodach.

Główny doradca medyczny prezydenta USA dr Anthony Fauci opowiedział w CNN o badaniach.

- To jest niezwykle ważne. […] To bardzo imponujące. Więc naprawdę czekamy na wdrożenie tego i na ocenę wpływu leku na ludzi, którzy są zakażeni - mówił doradca Białego Domu.

