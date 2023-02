Nowy Lek: farmaceuta będzie prowadzić pacjenta z nową terapią lekową. "To ogromny krok naprzód"

Powstaje nowa usługa farmaceutyczna o nazwie Nowy Lek, przygotowana m.in. przez Naczelną Izbę Aptekarską. Jest skierowana do pacjentów z nową terapią lekową

Założeniem programu "Nowy Lek" jest trzyetapowa konsultacja, która obejmie spotkanie wstępne, interwencyjne i kontrolne farmaceuty z pacjentem w sprawie zażywania nowego leku w pierwszym miesiącu jego stosowania

Pacjent otrzyma konkretną informację od farmaceuty o tym, co to za lek, jak się go zażywa, co z nim zrobić i jak postępować - tłumaczą eksperci

Jak wylicza dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. Ryszard Gellert, pacjent rozumie jedynie około 30 proc. informacji przekazywanych przez lekarza w trakcie wizyty

- Wiemy, że pacjenci mają problem z lekami. Nie zawsze uważnie czytają ulotkę, nie zawsze są ją w stanie w pełni zrozumieć. Wtedy powstaje szereg pytań, na które odpowiedzią ma być właśnie usługa Nowy Lek - podkreśla Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia

"Nowy Lek" - konsultacja farmaceutyczna dla pacjentów

- Celem usługi jest przede wszystkim dostarczenie pacjentowi informacji na temat nowo wdrażanej farmakoterapii, ocena stopnia stosowania się do zaleceń terapeutycznych, a przede wszystkim wsparcie w realizacji tych zaleceń - podkreśliła w trakcie konferencji na temat Nowego Leku dr Magdalena Jasińska-Stroschein z Katedry Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

- To ogromny krok naprzód - oceniał prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

- Pacjent odniesie ogromną korzyść z tego, że otrzyma informację od osoby, która na tym się zna. Konkretną informację o tym co to za lek, jak się go zażywa, co z nim zrobić, ponieważ często pacjenci mają ogromne problemy z technicznym poradzeniem sobie z nowym lekiem - tłumaczył założenia programu "nowy lek".

Doktor Jasińska-Stroschein wyjaśniła, że Nowy Lek to trzyetapowa konsultacja farmaceutyczna, która obejmuje spotkanie wstępne, interwencyjne i kontrolne. Dwa z tych etapów można przeprowadzić zdalnie.

Zdaniem prof. Marcina Czecha z Instytutu Matki i Dziecka dzięki wprowadzeniu konsultacji farmaceuty korzyści odniosą wszyscy udziałowcy systemu ochrony zdrowia.

- W pierwszej kolejności pacjent, który otrzymuje od profesjonalisty medycznego pakiet informacji, których z powodu braku czasu w trakcie wizyty u lekarza nie do końca dostaje, bądź nie do końca rozumie - tłumaczył.

- Dzięki rozmowie z farmaceutą pacjent będzie poinformowany o tym, jak brać leki, kiedy brać leki, dlaczego powinien je brać, jak one działają, jakie mogą mieć interakcje, czy jakie mają działania niepożądane - wyjaśniał.

Pacjent rozumie jedynie około 30 proc. informacji przekazywanych przez lekarza

Prof. Gellert zwrócił uwagę, że pacjent rozumie jedynie około 30 proc. informacji przekazywanych przez lekarza w trakcie wizyty i niezrozumiały dla niego komunikat dotyczy właśnie leków. - Stąd tak ważne, aby mógł jeszcze gdzieś porozmawiać o tych lekach - podkreślał.

- W Polsce mamy 37 tys. farmaceutów. To ogromny potencjał, który należy wykorzystać w pracy z pacjentem - podkreślała Bożena Karolewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Prof. Czech dopowiadał, że obecnie jest około 11 tys. aptek, do których pacjent fizycznie mógłby udać się po poradę, gdzie mógłby spokojnie porozmawiać, zadać trudne pytania, które niejednokrotnie wstydzi się zadać lekarzowi, czy nie ma na nie czasu w trakcie krótkiej wizyty w poradni.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska pytana o to, kiedy usługa Nowy Lek mogłaby zostać wdrożona podkreślała, że farmaceuci są przygotowani do opieki nad pacjentem, choć zaplanowane są też szkolenia dotyczące usługi, tak aby była ona jednolicie wdrażana we wszystkich punktach.

- Liczymy na jak najszybsze wdrożenie Nowego Leku, ale to już zależy od Ministerstwa Zdrowia - tłumaczyła szefowa NRL.

"Pacjenci nie zawsze uważnie czytają ulotkę, nie zawsze są ją w stanie w pełni zrozumieć"

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski wyjaśniał, że są dwie ścieżki, aby nowa usługa została wdrożona i była bezpłatna dla pacjentów.

- Jedną jest pilotaż, drugą - bezpośrednie wpisanie do koszyka świadczeń gwarantowanych na wniosek towarzystwa naukowego czy konsultanta krajowego. W tej chwili nie zostało to jeszcze uzgodnione, ale jeżeli zostałoby wpisane do koszyka, wówczas Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przeanalizuje i odpowiednio wyceni - tłumaczył.

Zwracał uwagę, że istotne jest także nauczenie pacjenta technik przyjmowania leków, które obecnie są bardzo różne i nie polegają jedynie na przyjmowaniu tabletek.

- W szczególności ważne jest to w leczeniu chorób oddechowych, gdzie bardzo istotne jest odpowiednie przyjęcie leku, z czym niejednokrotnie mają problemy również dorośli - tłumaczył.

- Wiemy, że pacjenci mają problem z lekami. Nie zawsze uważnie czytają ulotkę, nie zawsze są ją w stanie w pełni zrozumieć. Wtedy powstaje szereg pytań, na które odpowiedzią ma być właśnie ta usługa Nowy Lek - dodał wiceminister Miłkowski.









