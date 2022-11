Nowy dyrektor generalny GSK w Polsce

Nowym dyrektorem generalnym GSK w Polsce jest Cristiano Costanzo

Z GSK jest związany od 2005 roku, kiedy to dołączył do firmy obejmując stanowisko menedżera ds. marketingu w obszarze chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych

Ukończył studia chemiczne na Uniwersytecie w Pizie i uzyskał tytuł Executive Master in Business Administration na uczelni SDA Bocconi Milan

W GSK pracuje od 2005 roku

Od 1 listopada br. Cristiano Costanzo jest nowym dyrektorem generalnym GSK w Polsce, zastępując na tym stanowisku Nikosa Xydiasa, który objął globalną funkcję w obszarze leków oddechowych.

Doświadczenie Cristiano Costanzo jako lidera w różnych obszarach biznesu będzie miało ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju firmy w Polsce.

- To dla mnie ogromny zaszczyt, że będę mógł kierować działaniami GSK w tak ważnym dla spółki kraju. Polska jest jedną z najszybciej rozwijających się lokalizacji GSK na świecie. Ulokowano tu globalne centra kompetencji i wiele strategicznych funkcji, takich jak badania i rozwój czy nowe technologie, co potwierdza rosnące znaczenie Polski w globalnej sieci operacyjnej GSK. Nasza działalność ma również istotny wpływ na polską gospodarkę – od 1998 roku firma zainwestowała w Polsce ponad 2,23 mld złotych. Wierzę, że moje dotychczasowe doświadczenia przyczynią się do dalszego rozwoju GSK na polskim rynku – powiedział Cristiano Costanzo.

Cristiano Costanzo jest związany z GSK od 2005 roku, kiedy to dołączył do firmy obejmując stanowisko menedżera ds. marketingu w obszarze chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych.

W kolejnych latach zarządzał wieloma innowacyjnymi projektami m.in. uczestniczył w pracach zespołu Future Strategy Group w 2014 roku, był dyrektorem ds. marketingu w obszarze primary care, w 2016 roku kierował primary care business unit, a w 2018 roku został wiceprezesem odpowiedzialnym za respiratory business. Przed objęciem stanowiska dyrektora generalnego GSK w Polsce Cristiano Costanzo był globalnym dyrektorem marketingu w obszarze leków oddechowych.

Zanim dołączył do GSK zdobywał doświadczenie w innych firmach farmaceutycznych. Ukończył studia chemiczne na Uniwersytecie w Pizie i uzyskał tytuł Executive Master in Business Administration na uczelni SDA Bocconi Milan. Jest żonaty i ma jedną córkę.