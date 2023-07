Nowelizacja ustawy refundacyjnej: są kolejne poprawki. Zarzuty o brak transparentności

Projekt zmian w ustawie refundacyjnej był dziś - 11 lipca - przedmiotem dyskusji posłów na sali plenarnej Sejmu w trakcie jej drugiego czytania

Trafił tu po obradach Komisji Zdrowia, która na dwóch ubiegłotygodniowych posiedzeniach omawiała rządowe przedłożenie, wypracowane wspólnie przez Ministerstwo Zdrowia, stronę społeczną, samorządową i medyczną

Do nowelizacji ustawy w trakcie dzisiejszego drugiego czytania przedstawiono kolejne poprawki. Niektóre daleko idące

Rozgorzała też dyskusja na temat transparentności postepowania w trakcie procesu refundacyjnego, wysokie ceny leków i refundację leków bez recepty

Odpowiedzi na pytania posłów udzielił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Odpierał tez zarzuty posłów opozycji



Duża nowelizacja ustawy refundacyjnej. Szereg kolejnych poprawek

Do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Zdrowia skierowany został projekt o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziś, 11 lipca, w Sejmie, w trakcie drugiego czytania projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej, kluby poselskie i koła z każdej strony politycznej zgłosiły szereg poprawek. Dyskusja nad projektem była gorąca, przedłużyła się o ponad godzinę ponad czas zaplanowany w harmonogramie obrad i chwilami zbaczała z tematu, skupiając się na np. na dramatycznej sytuacji finansowej szpitali powiatowych, suplementach diety czy wynagrodzeniach pielęgniarek.

Sprawozdanie z dotychczasowych prac Komisji Zdrowia nad nowelizacją przedstawił poseł Bolesław Piecha (PiS).

- Komisja wnosi zdecydowaną większością głosów, aby ten projekt ustawy przyjąć. Do ustawy zgłoszono na żądanie wnioskodawcy 16 wniosków mniejszości – poinformował Piecha. Przypomniał, że chodzi o nowelizację ustawy, która uchwalona przez Sejm w 2011 roku i nieźle spełniała swoje zadanie przez kilkanaście lat. - Pojawiają się nowe technologie medyczne, nowe wyzwania, również słabe strony tamtej ustawy. Wyciągnęliśmy wnioski z tego, co działo się w czasie pandemii COVID, kiedy zostały zerwane bardzo ważne łańcuchy dostaw i w związku z tym zarówno Unia Europejska, jak i rząd polski zaproponował takie przepisy, żeby promować przez odpowiednie zachęty finansowe, aby przemysł Polski produkował i substancję czynną i leki - wyjaśniał. Nadmienił m.in., że w trakcie procedowania duże kontrowersje wzbudziła kwestia refundowania leków OTC (bez recepty).

- Przeważyło stanowisko, żeby te leki poddać refundacji. Tu może być pewien kłopot z wnioskiem, i tu minister ma pewne uprawnienie, że może zaprosić albo nawet troszeczkę przymusić producentów leków OTC do tego, żeby wzięli udział refundacji. To jest dość duża zmiana, ponieważ wiąże się również z tym, co w polskiej opinii publicznej jest ważne, to jest reklamą - leków refundowanych nie wolno reklamować, więc jest to również wyzwanie - argumentował.

Cztery poprawki klubu PiS

W imieniu klubu PiS głos zabrał poseł Czesław Hoc.

- Nowelizacja bardzo potrzebna ale i też odważna. Dość powiedzieć, że w toku prac legislacyjnych złożono ponad 1400 uwag i wniosków, treść wielu z nich zostało uwzględnionych, w tym w autopoprawce – przyznał. Przedstawił kolejne cztery poprawki do nowelizacji, dotyczące utrzymania recepty rocznej, szczepień przeciw COVID dla osób dorosłych oraz dwie poprawki doprecyzowujące. Z kolei Krystyna Skowrońska, przedstawiając stanowisko Klubu Koalicji Obywatelskiej, zwróciła uwagę na to, że w Polsce pacjenci dopłacają do leków najwięcej w Unii Europejskiej.

- Postulujemy ograniczenie grup limitowych do leków zawierających tę samą substancję czynną oraz rezygnację z pomysłu zmian w grupach limitowych w trakcie trwania decyzji refundacyjnej bez zgody wnioskodawców; wprowadzenie do obrotu leków produkowanych w ramach wyjątku wytwórczego po okresie ochrony patentowej w przypadku wygaśnięcia u pierwotnego producenta dodatkowego prawa ochronnego tak, byśmy na tym rynku mieli innowacyjne leki; zapewnienie ciągłości dostaw; specjalny algorytm i program określający minimalną liczbę leków w danej dawce i grupie limitowej i odstąpienie od zasady: 10 hurtowni i 15 procent zapasów w każdej. (...) Składamy również poprawkę w sprawie ustalenia cen urzędowych na wyroby medyczne (…) - kontynuowała, prosząc aby do tej poprawki podejść obiektywnie, by nie nastąpił wykup tych wyrobów w kraju i ich wywóz za granicę.

Poseł Marek Rutka z Lewicy przypomniał, jak długo i mozolnie nowelizacja ustawy refundacyjnej była procedowana.

- Dlatego za skandaliczne trzeba uznać zgłoszenie ponad 30 daleko idących autopoprawek praktycznie bezpośrednio przed obradami Komisji. Polska de facto rezygnuje z zasad wyznaczonych dyrektywą przejrzystości. (…) Szczególnie zastanawiające jest wprowadzenie refundacji na leki OTC, czyli leki bez recepty. W ocenie skutków regulacji brak jest jakichkolwiek wyliczeń, jakie będą koszty dla budżetu NFZ - zauważył. - Dodatkowo podkreślić trzeba, że minister zdrowia może też korzystając z takiego zapisu objąć refundacją taki sam lek konkurencyjny, ale pochodzenia na przykład z Chin lub Indii. Przykładem ręcznego sterowania jest także podział rynku na 10 hurtowni farmaceutycznych, w praktyce to będzie oznaczało znacznie gorszą dostępność leków dla pacjentów oraz zwiększy skalę marnotrawstwa leków, w szczególności szczepionek – mówił zgłaszając pakiet poprawek, dotyczących między innymi programów lekowych, dostępności leków, okresu obowiązywania decyzji administracyjnej wyłączności rynkowej, kwoty odpłatności przez pacjenta, produkcji leków generycznych przed wygaśnięciem patentu, a także kwestii związanych z pełnieniem dyżurów przez aptekarzy.

Klub parlamentarny Koalicja Polska zgłosił dwie poprawki, jedną zbieżną z poprawką KO o wyrobach medycznych.

– Chcemy, aby zastanowić się nad wykreśleniem takiego wyrażenia jak wyroby medyczne, ponieważ to może doprowadzić do tego, że nagle polskie firmy będą regulowane i na przykład ich chińskie zamienniki również przyjadą do Polski. Druga poprawka: żeby jednak dalej po COVIDzie w aptekach można było wypisywać recepty na szczepienia i żeby farmaceuci mogli szczepić pacjentów - wyjaśniał poseł Radosław Lubczyk.

Brak przejrzystości - rzekomy czy nie?

Reprezentant Konfederacji poseł Janusz Korwin-Mikke mówił ostro o nowelizacji ustawy: jest to przygotowanie do korupcji. Posłanka Joanna Mucha (Polska 2050) odczytała tylko część zastrzeżeń jej klubu do nowelizacji.'

- Znaczna część zmian zaproponowanych w projekcie skutkować będzie pogorszeniem, a nie poprawą procedur rządzących polskim postępowaniem refundacyjnym poprzez wprowadzenie nieprzewidywalności w zakresie przebiegu i wyniku postępowania. Będą skutkować niezgodnością ustawy z dyrektywą przejrzystości - mówiła. – Ta ustawa wymaga bardzo głębokiego poprawienia, my zdecydujemy o tym jak będziemy głosowali po zobaczeniu ostatniego ostatecznego kształtu.

W dyskusji padło kilkanaście pytań, m.in. o dostępność leków dla pacjentów, ich wysokie ceny, limity finansowania, transparentność działań wokół wciągania leków na listę refundacyjną, suplementy diety czy .. zadłużenie szpitali powiatowych itp. Ustosunkował się do nich wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Odniósł się jednak najpierw do wystąpienia posła sprawozdawcy Bolesława Piechy. Celowo, by odbić piłeczkę o lobbingu firm farmaceutycznych i braku transparentności postępowań refundacyjnych.

- Bardzo dobrze mi się pana słuchało. Za to pozostałych niektórych posłów sprawozdawców bardzo źle, ponieważ w całości przedstawiali stanowisko dwóch firm farmaceutycznych, które tutaj są obecne na sali – przyznał minister Miłkowski. W dalszej części swojej odpowiedzi kilka razy wracał jeszcze do tematu transparentności procedur refundacyjnych. - Centralne Biuro Antykorupcyjne nadzoruje cały proces refundacji. Wszyscy członkowie Komisji Ekonomicznej i Rady Przejrzystości, wszystkie osoby, które dają opinie i organizacje pacjenckie, sprawozdają się ze swoich ze swoich powiązań. (...) Tu chodzi o niesamowity biznes, niesamowity wpływ niesamowite naciski.

Wspomniał o wystąpieniach niektórych klubów: „widać, że to napisane dokładnie teksty biznesu, przemysłu farmaceutycznego, który myśli wyłącznie o sobie". - Jesteśmy jedynym podmiotem w całym tym procesie, który jest odpowiedzialny za pacjenta, patrzy z punktu widzenia pacjenta i całego systemu ochrony zdrowia.

Dodajmy, że na refundację z budżetu NFZ przeznacza się rocznie ok. 22 miliardy złotych.

DNUR: co zakłada projekt?

Przypomnijmy: 5 i 6 lipca podczas posiedzeń sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. Posłowie pozytywnie zaopiniowali całość projektu, a także poprawki zaproponowane przez sejmowe Biuro Legislacyjne oraz nieliczne zgłoszone przez posłów.

Pokrótce: projekt nowelizacji zakłada m.in. wydłużenie terminu ogłaszania kolejnego obwieszczenia refundacyjnego z dwóch do trzech miesięcy. Kolejna zmiana zakłada, że zgodnie z projektem kobiety w okresie połogu będą uprawnione do bezpłatnego zaopatrzenia się w leki. Część leków dostępnych do tej pory bez recepty będzie mogła zostać objęta refundacją, nastąpić ma podwyższenie marży hurtowej oraz podwyższenie marży detalicznej (aptecznej). Wprowadzone nowelą mają zostać również przepisy, które będą przeciwdziałać sprzedaży leków za granicę.

Wprowadzono też zapis eliminujący sytuacje, w których pacjent nie ma możliwości dokonania zamiany leku np. na tańszy odpowiednik. Do projektu wprowadzono też rozwiązanie, które umożliwi ministrowi zdrowia objęcie działaniami profilaktycznymi z zakresu zapobiegania COVID-19 po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego, na dotychczasowych zasadach.

Komisja przyjęła wtedy m.in. poprawkę poseł Katarzyny Skowrońskiej (KO) dot. oznakowania leków przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, kiedy występują trudności w ich dostępie.

"Ustawa rozwiązuje problemy nierozwiązane od 30 lat"

Najbardziej z przebiegu prac nad projektem ustawy refundacyjnej na tle innych interesariuszy wydają się być ukontentowani farmaceuci. Zadowolenia nie krył wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków.

- Uważamy, że na dziś zrobiliśmy wspólnie z Ministerstwem Zdrowia 120 procent normy. Do tego posłowie bardzo nam pomogli. Ale to jeszcze nie jest koniec drogi. Przed nami Sejm i Senat - tłumaczył podczas posiedzenia sejmowej Komisji.

- Ta ustawa rozwiązuje problemy nierozwiązane od 30 lat, czyli dyżury aptek, i nierozwiązane od 12 lat, czyli marże. Ponadto rozwiązuje kwestie szczepień w aptekach i to bardzo szeroko, z pełnym finansowaniem - wyliczał.

W jego ocenie dobra wiadomość dotyczy też prawa zwrotu dla leku, który stracił refundację oraz tego, o co farmaceuci postulowali od lat, czyli zmiany listy refundacyjnej co 3 miesiące zamiast 2. - Do tego płatne dyżury aptek i pierwsza po 12 latach sensowna podwyżka marż. Jest też „drobiazg”, na który nikt nie zwrócił uwagi, a ma ogromne znaczenie – liczenie marży aptecznej od ceny hurtowej brutto, a nie netto - mówił.

Producenci firmy o kontrowersjach

Michał Byliniak, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, zwracał uwagę na bardzo kontrowersyjny przepis dotyczący obowiązku dostarczania do 10 hurtowni leków z nowej listy, która będzie tworzona przez ministra.

- Rozwiązanie będzie miało negatywny wpływ na dostępność leków dla aptek i ostatecznie dla pacjentów. Obecnie 3 hurtownie zapewniają dostępność dla 70 proc. rynku. Trudno jest sobie wyobrazić sytuację, w której nie dojdzie do zaburzeń ciągłości dostaw. Jednocześnie przepisy ustawy nie uwzględniają sytuacji związanych z niewypłacalnością wskazanych podmiotów -wskazywał.

Ponadto w jego ocenie przepisy dające ministrowi zdrowia możliwość zmiany grup limitowych "w zasadzie z listy na listę" mogą powodować znaczące zmiany cen odpłatności i zmianę warunków prowadzenia działalności firm farmaceutycznych.

Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków, zwracał z kolei uwagę na kontrowersyjny przepis dotyczący obejmowania refundacją niektórych leków OTC: - Poprawy wymaga jeszcze z pewnością przepis dotyczący refundacji leków dostępnych bez recepty. W obecnym kształcie doprowadziłby do sytuacji, w której np. chroniący przed udarem lek stosowany przez chorych na migotanie przedsionków kosztujący 120 zł pozostawałby nierefundowany, a do refundacji trafiłby dostępny bez recepty kwas acetylosalicylowy za 11 zł - wyliczał.

Podkreślił, że w Polsce wartość całego rynku leków to około 45,4 mld zł w 2022 roku, z czego refundowane leki na receptę to 14,48 mld zł, leki dostępne bez recepty, suplementy diety i kremy - 9,53 mld zł, a nierefundowane leki na receptę to aż 21 38 mld zł: - Dlaczego więc wobec tak ogromnych potrzeb refundacyjnych w zakresie leków wydawanych tylko na receptę, resort zdrowia chce refundować te dostępne bez recepty? - pytał.

Wśród producentów leków pojawiły się też głosy dotyczące konsekwencji poprawek dotyczących receptury aptecznej. Wskazuje się, że pacjent nie zapłaci już za jeden ryczałt 18 zł (od 1 lipca 2023 r.), tylko również za ryczałt i różnicę między ceną hurtową a ustalonym limitem (15 percentylów z cen z poprzedniego roku dla każdego surowca), czyli znacznie więcej.

Kolejny obszar niezadowolenia dotyczy tego, że apteka nadal może liczyć na marżę wysokości 25 proc., ale nie większą niż 24,66 zł (taxa laborum za lek recepturowy wykonany w warunkach aseptycznych). Tymczasem - jak się podnosi - rzadko spotyka się receptę, której wartość, po doliczeniu taxa laborum i opakowania, nie przekracza 100 zł w cenach składników. W rezultacie autopoprawka ma zmniejszyć marżę apteki praktycznie przy każdej zrealizowanej recepcie.

Wiceminister zdrowia o zmianie logiki refundacji

Zdaniem wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego w noweli postawiono na bezpieczeństwo gwarancji dostaw leków dla pacjentów do aptek, do hurtowni, m.in. poprzez "bardzo mocne zwiększenie marż dla aptek indywidualnych"

Wiceszef resortu podkreślił, że następuje znacząca zmiana logiki w obszarze decyzji refundacyjnych.

- Nowela jest propozycją kompleksowych, istotnych zmian w ustawie refundacyjnej od jej wejścia w życie w 2012 roku. Ta ustawa była rewolucją w systemie ochrony zdrowia i okazała się rewolucją bardzo istotną, która usprawniła wprowadzanie nowych leków do refundacji, programy lekowe, ujednoliciła ceny - przypomniał 5 lipca podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia wiceminister Miłkowski.

- Zmieniamy logikę: minister zdrowia może również analizować sytuację na rynku leków, które są lekami już zanalizowanymi i które stanowią podstawę leczenia. Minister zdrowia wraz z konsultantami krajowymi i towarzystwami naukowymi - oraz z poparciem Agencji Oceny Technologii Medycznych - może wystosować zapytanie do podmiotów odpowiedzialnych o złożenie wniosku celem wydania decyzji refundacyjnej, po to, żeby leki były refundowane przez Ministerstwo Zdrowia. Dotyczy to zarówno wszystkich leków na receptę, jak również leków OTC - mówił.

Wiceszef resortu odniósł się także do (nie)odpłatności za leki 75+.

- Pacjenci mają również inne jednostki chorobowe, gdzie czasami są wytyczne, w oparciu o które lekarze przepisują leki, które nie są na liście refundacyjnej. Ta ustawa to zmienia. Umożliwia, żeby te leki były refundowane i również leki OTC konieczne do leczenia - mówił.

Uzasadniał: - Gdybyśmy powiedzieli, że nie refundujemy najtańszych leków, to moglibyśmy powiedzieć, ze nie refundujemy również podstawowej opieki zdrowotnej, bo pacjenta stać na poradę. Mamy przypadki osób niepełnosprawnych, schorzeń ultrarzadkich, gdzie leki OTC są wskazane medycznie. Dlaczego ci ludzie mają płacić? - pytał Miłkowski. - Mówimy wyłącznie o lekach, które są na receptę - podkreślił.

