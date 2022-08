Nowelizacja ustawy refundacyjnej. Po roku opublikowano uwagi strony społecznej

Rok po zakończeniu konsultacji projektu ustawy o refundacji leków Ministerstwo Zdrowia przedstawiło raport z tych konsultacji

Dokument liczy 1361 stron uwag i komentarzy resortu zdrowia odnoszących się do nich

Ustawa o refundacji leków weszła w życie w 2012 roku. W wielu obszarach wymaga już nowelizacji

Rok na analizowanie uwag środowiska

W ubiegły roku Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji projekt ustawy refundacyjnej z 30 czerwca 2021 roku.

Początkowo zakładano 30-dniowy czas na konsultacje. Po krytyce ze strony środowiska, iż tak ważny i rozbudowany dokument wymaga więcej czasu na analizę i zgłaszanie uwag, konsultacje przedłużono o miesiąc, do końca sierpnia 2021 roku.

Później Ministerstwo Zdrowia analizowało uwagi. 23 sierpnia 2022 roku przedstawiono wynik tych analiz. Dokument liczy w sumie 1361 stron.

Większość uwag - w opinii resortu zdrowia - nie może być uwzględniona. Te, które zostały uwzględnione, często były zgłaszane przez AOTMiT i NFZ.

Informacje dotyczące instrumentów dzielenia ryzyka

Przykładowo Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wniosła o zmianę art. 1 pkt 35 lit. a projektu ustawy dotyczącym art. 35 ust. 1a ustawy o refundacji:

"1a. Na wniosek Prezesa Agencji minister właściwy do spraw zdrowia niezwłocznie przekazuje Prezesowi Agencji za pomocą SOLR informacje dotyczące instrumentów dzielenia ryzyka dla leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych refundowanych we wskazaniach, których dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 1 lub wskazaniach zbliżonych do tych wskazań".

Jak uzasadniłą Agencja, obecne brzmienie art. 35 ust. 1a ustawy o refundacji wyłącza możliwość przekazania Prezesowi Agencji informacji dotyczących instrumentów dzielenia ryzyka dla leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych refundowanych we wskazaniach nieco odmiennych niż te, których dotyczy wniosek.

- Przedmiotowe informacje również byłyby cenne dla Agencji - literalna treść wskazania nie determinuje bowiem doboru komparatorów. Wskazania dla leku wnioskowanego i jego właściwych komparatorów mogą różnić się literalnym brzmieniem, mogą też występować różnice w treści odnośnych programów lekowych dla leku wnioskowanego i technologii opcjonalnych, co nie zmienia faktu, że technologie te pozostają dla siebie alternatywą - wyjaśniałą AOTMiT.

Jest zgoda po stronie ministerstwa

Resort zdrowia odnosząc się do zasadności tej uwagi przyznał rację AOTMiT.

"Zmiana w art. 35 ust. 1a ma na uwadze potrzebę zapewnienia rzetelnej i należytej realizacji ustawowych zadań Agencji w obszarze oceny technologii medycznych w zakresie opracowywania i weryfikacji analiz oceny technologii medycznych oraz przygotowywania rekomendacji Prezesa Agencji, zasadne jest zapewnienie Agencji dostępu do niezbędnych w tym celu informacji o funkcjonujących instrumentach dzielenia ryzyka (RSS)" - zauważa MZ.

- Wskazania dla leku wnioskowanego i jego właściwych komparatorów mogą różnić się literalnym brzmieniem, mogą też występować różnice w treści odnośnych programów lekowych dla leku wnioskowanego i technologii opcjonalnych, co nie zmienia faktu, że technologie te pozostają dla siebie alternatywą. W związku z powyższym należy udostępnić jak najszerszą dokumentację Prezesowi Agencji - dodaje.

