Nowelizacja ustawy refundacyjnej. Najważniejsze zmiany PROJEKT

Znamy przepisy najnowszej nowelizacji ustawy refundacyjnej

Ministerstwo Zdrowia przygotowało kolejną dużą nowelizację ustawy refundacyjnej. Najnowszy dokument nosi datę 12 sierpnia 2022 roku. Dokument został skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Projekt w załączniku.

Co zawiera nowy projekt?

Przede wszystkim obejmuje kompleksowy przegląd przepisów dotyczących refundacji oraz wdrożenie rozwiązań umożliwiających poprawę obowiązujących regulacji, które w obecnym kształcie nie funkcjonują prawidłowo.

Projekt ustawy przewiduje również wprowadzenie nowych instytucji prawnych mających na celu zwiększenie produkcji leków lub substancji czynnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w konsekwencji zwiększenie Bezpieczeństwa Lekowego Polski (BLP).

Proponuje się m.in. dodanie pojęcia „tajemnica refundacyjna” ma charakter techniczny będący konsekwencją wprowadzenia do projektu ustawy nowej instytucji prawnej. Celem wprowadzenia regulacji jest wzmocnienie zaufania podmiotów odpowiedzialnych wprowadzających na polski rynek leki do organów administracji publicznej, zwłaszcza w sytuacji, gdy oferują polskiemu rządowi atrakcyjne warunki finansowe, ale zawarte w tzw. instrumencie dzielenia ryzyka.

Proponowane zmiany wprowadzają nowe pojęcia: w art. 2 pkt 11a, w którym zdefiniowano lek wytwarzany w Polsce oraz pkt 20a, gdzie zdefiniowano substancję czynną wytwarzaną w Polsce.

Są związane z Bezpieczeństwem Lekowym Polski i mają służyć dokładnemu określeniu, jaki produkt należy uznać za wyprodukowany w kraju, ponieważ obecnie definicje te są niejasne i nasuwają wiele wątpliwość. Obecnie część podmiotów uważa, że samo przepakowanie/konfekcjonowanie leków na terenie Polski należy uznać za ich wyprodukowanie na terenie kraju. Tymczasem w ocenie projektodawcy produkcja leków powinna być rozumiana sensu stricto, jako etap właściwej produkcji leku czyli np. formulacji tabletek w przypadku leków opartych na syntezie chemicznej. Im bardziej wczesny etap produkcji, czyli np. włącznie z produkcją substancji czynnej (API), tym zwiększa się zabezpieczenie lekowe kraju.

Celowo w definicji wskazano, że za wytwarzanie w rozumieniu tych przepisów nie uznaje się traktowanych czynności na gruncie prawa farmaceutycznego, takich jak przepakowanie, blistrowanie czy zwolnienie z serii. Czynności te nie wnoszą bowiem żadnej wartości dodanej, know-how produkcji leku i dlatego nie mogą być traktowane na gruncie proponowanych mechanizmów wsparcia bezpieczeństwa lekowego, jako ważne i istotne.

Została definicja prezentacji. Brak tej definicji powodował wątpliwości interpretacyjne polegające na tym, jak w świetle obowiązujących regulacji traktować te same leki, tego samego producenta, ale występujące w innego rodzaju opakowaniach niż dotychczas lek refundowany.

Wprowadzono również definicję produktu leczniczego terapii zaawansowanej.

Proponowane w nowelizowanym art. 3 ustawy refundacyjnej przepisy zmieniają sposób tworzenia całkowitego budżetu na refundację.

Proponuje się zmiany dotyczące udziału firm farmaceutycznych w tzw. paybacku, w przypadku gdyby doszło do przekroczenia budżetu na refundację. Dotychczas w przypadku przekroczenia nie brały w nim udziału podmioty, które w decyzjach refundacyjnych posiadały instrument dzielenia ryzyka.

W projekcie zdecydowano o odejściu od tych zasad biorąc pod uwagę, że proponowane przez firmy instrumenty dzielenia ryzyka miały często charakter teoretyczny i nie dawały żadnych wymiernych korzyści płatnikowi publicznemu.

Zaproponowane brzmienie spowoduje, że w przypadku uruchomienia paybacku określonego w art. 4 ustawy refundacyjnej zwolniona z tego mechanizmu będzie tylko ta firma, która w instrumencie dzielenia ryzyka zwróciła na rzecz płatnika publicznego większą kwotę niż wyniósłby jej udział w kwocie zwrotu z tytułu paybacku.

Wyższa marża na leki refundowane

Zaproponowano zwiększenie odpłatności ryczałtowej do poziomu ustalanego w oparciu o algorytm przy wykorzystaniu kwoty minimalnego wynagrodzenia (w proponowanej regulacji będzie to 5,60 zł).

Proponowana zmiana art. 7 ust. 1 ustawy refundacyjnej (art. 1 pkt 8 projektu) dotyczy wprowadzenia urzędowej marży hurtowej na poziomie wysokości 6 proc. urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, nie wyższej niż 150 zł, z zastrzeżeniem, że dla produktów, o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 1 ustawy refundacyjnej, których urzędowa cena zbytu jest niższa niż podstawa limitu, o której mowa w art. 15 ww. ustawy, marża wynosi 6 proc. urzędowej ceny zbytu dla produktu wyznaczającego limit.

Kolejna zmiana dotyczy skorygowania mechanizmu obliczania urzędowej marży detalicznej i jest skorelowana z innym zaproponowanymi mechanizmami, takimi jak podwyższenie poziomu podstawy limitu do 25 proc. oraz podwyższenia urzędowej marży hurtowej do 6 proc. urzędowej ceny zbytu oraz ma służyć zapewnienia dostępności leków przez zagwarantowanie opłacalności ich sprzedaży w aptekach.

Zmiana art. 11 ust. 2 pkt 3 nowelizowanej ustawy ma na celu wyłączenie treści programu lekowego jako załącznika do decyzji i umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia zmiany treści programu bez potrzeby uzyskiwania zgód wnioskodawców.

W nowelizowanym art. 11 ust. 3 dodano ust. 5a, w którym określono, że w przypadku zawarcia instrumentu dzielenia ryzyka, o którym mowa w ust. 2 pkt 7 tego przepisu, może on być rozliczany w sposób określony w tym instrumencie chociażby decyzja administracyjna zawierająca ten instrument wygasła lub była uchylona. Zmiana ta odnosi się do instrumentów dzielenia ryzyka, w których dochodzi do ich rozlicznie już po wygaśnięciu decyzji administracyjnej, której były elementem, jest to dość częste zjawisko.

Będzie ono miało również zastosowanie do tzw. instrumentów dzielenia ryzyka opartych na efekcie klinicznym, gdzie rozliczenie kosztów podania leku możne nastąpić po 5 latach, a nawet po 10 latach od przyjęcia leku przez pacjenta. (np. płatnik publiczny miałby płacić za efekt leczenia, jeżeli pacjent nie ma progresji choroby przez 5 lat). Innym rozwiązaniem jest zobowiązanie firmy do zwrotu poniesionych przez płatnika kosztów leczenia, jeżeli efekty leczenia nie są skuteczne w jakiejś jednostce czasu.

Kolejny przepis przewiduje obligatoryjną odmowę objęcia refundacją dla leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jeżeli wysokości progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość przekracza sześciokrotność produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca, a w przypadku braku możliwości wyznaczenia tego kosztu - koszt uzyskania dodatkowego roku życia.

Proponowane brzmienie ust. 6ab to kolejne przepisy wprowadzające instrument Bezpieczeństwa Lekowego Polski (BLP), które mają na celu uregulowanie kwestii górnych granic cen na wykazach, o których mowa w art. 37 ustawy refundacyjnej.

Nową instytucją wprowadzaną do ustawy refundacyjnej jest mechanizm, który pozwala zwiększyć znaczenie wpływu działalności inwestycyjnej wnioskodawcy w zakresie związanym z ochroną zdrowia na terytorium Polski, zwłaszcza uwzględniający aspekt produkcji leków bądź wykorzystania do produkcji takich leków substancji czynnej wyprodukowanej na terytorium RP.

Będzie łatwiej zmieniać treść programu lekowego

Nowym rozwiązaniem jest to, by minister zdrowia obowiązany był raz na 3 lata od dnia 1 stycznia danego roku do zaktualizowania kwalifikacji odpłatności wszystkich produktów objętych refundacją w ramach refundacji aptecznej. Pierwsza taka aktualizacja przewidywana jest od 1 stycznia 2024 roku.

Zmiana w art. 15 w ust. 3 ustawy refundacyjnej ma na celu umożliwienie Ministrowi Zdrowia w trakcie obowiązywania decyzji refundacyjnych na łączenie lub zmiany grup limitowych.

Projekt wprowadza zmianę polegającą na tym, że podstawę limitu finansowania dla leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych stanowi cena hurtowa za jednostkę, która dopełnia 25 proc. obrotu ilościowego, zrealizowanego w danej grupie limitowej w miesiącu poprzedzającym o 3 miesiące ogłoszenie obwieszczenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy refundacyjnej.

Dotychczasowe brzmienie art. 15 ust. 11 ustawy refundacyjnej zmodyfikowano wyłącznie dla potrzeb określania limitów w nowoutworzonej grupie limitowej (dodawany ust. 11a). Rozwiązanie przyjęte dotychczas przez ustawodawcę okazały się niekorzystne dla płatnika publicznego, bowiem wiele firm farmaceutycznych manipulując danymi zawartymi w deklaracjach dostaw lub sztucznie rozbijając cząsteczkę na wiele prezentacji uzyskiwało zawyżone sztuczne ceny podstaw limitu, z powodu których płatnik publiczny ponosił realne straty.

Projekt zawiera zmiany dotyczące ustalania treści programów lekowych. Obecnie opis programu lekowego stanowi załącznik do decyzji administracyjnej o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu. W projekcie zaproponowano, aby w decyzji były zawarte jedynie elementy bezpośrednio związane z lekiem lub środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla którego została wydana decyzja. Dzięki temu wprowadzenie do programów lekowych ewentualnych zmian podyktowanych, co do zasady, kwestiami medycznymi będzie łatwiejsze.

Kolejny przepis ma na celu usankcjonowanie Zespołów Koordynacyjnych, które biorą udział w kwalifikacji pacjentów oraz ocenie zasadności terapii w wybranych programach lekowych.

Proponowane dodanie art. 18a do ustawy refundacyjnej dotyczy doprecyzowania wyłączności przypisanego zadania Komisji Ekonomicznej, tj. prowadzenia negocjacji w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy refundacyjnej.

Zaproponowano też zmiany w zakresie prowadzenia negocjacji przez Komisję Ekonomiczną polegające na tym, aby zespół negocjacyjny składał z 3 członków zamiast 5. Zgodnie z dodaną regulacją Przewodniczący Komisji Ekonomicznej może wyznaczyć skład komisji w większej liczbie członków.

Proponowana zmiana brzmienia art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy refundacyjnej ma na celu sprecyzowanie katalogu świadczeń (usługi prawne, marketingowe lub doradcze) ograniczających możliwości pełnienia funkcji członka Komisji Ekonomicznej.

Proponowana zmiana w art. 26 ustawy refundacyjnej ma na celu wykazanie przez wnioskodawcę przyczyn, dla których zwraca się z wnioskiem o podwyższenie ceny swoich produktów.

W art. 30 ustawy refundacyjnej zaproponowano dodanie ust. 3 (art. 1 pkt 30 projektu), którego celem jest by lek zawierający substancję czynną, która była kiedyś refundowana w danym wskazaniu, ale już nie jest, nie musiał ponownie przechodzić pełnego procesu refundacyjnego przewidzianego dla tzw. ścieżki agencyjnej (obowiązek sporządzenia przez AOTMiT opinii). Warunkiem skorzystania z tej preferencji jest by lek, który kiedyś był refundowany w tym wskazaniu miał pozytywną rekomendację Prezesa Agencji.

Wprowadzenie instytucji tajemnicy refundacyjnej

W proponowanym nowotworzonym art. 30a (art. 1 pkt 31 projektu) wprowadza się zasadę objęcia refundacją technologii lekowych o ugruntowanej skuteczności, opracowanej często kilkadziesiąt lat temu.

Proponowane dodanie w art. 30b ustawy refundacyjnej wprowadzono rozwiązanie mające ma na celu wprowadzenie instytucji tajemnicy refundacyjnej polegającej na nieujawnianiu dokumentacji w zakresie instrumentu dzielenia ryzyka oraz w ramach postępowania toczącego się przed Komisją Ekonomiczną, gromadzonej w całym postępowaniu związanym z objęciem refundacją i ustaleniem urzędowej ceny zbytu, podwyższeniem urzędowej ceny zbytu, obniżeniem urzędowej ceny zbytu, ustaleniem albo zmianą urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub skróceniem okresu obowiązywania decyzji.

W proponowanym nowym brzmieniu art. 32 ust. 2 i 2a ustawy refundacyjnej wprowadzono podwyższenie dotychczasowych opłat za wniesienie wniosków refundacyjnych do 15 tys. zł, a w przypadku leków których koszt, we wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 1, wynosi co najmniej 10 tys. zł albo koszt terapii rocznej pacjenta przekracza trzykrotności produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. z 2021 r. poz. 151) opłaty te nie mogą być wyższe niż 30 tys. zł.

Proponuje się również, by w przypadku leków refundowanych w tzw. kanale aptecznym (dostarczanych do aptek ogólnodostępnych) wnioskodawca był obowiązany dostarczać te produkty w równej ilości do co najmniej 10 przedsiębiorców prowadzących hurtownię farmaceutyczną o pełnym profilu na terenie Polski, z największym udziałem obrotu z aptekami ogólnodostępnymi.

Dodanie art. 34a do ustawy refundacyjnej (art. 1 pkt 38 projektu) ma na celu uregulowanie sytuacji podmiotów prowadzących aptekę i przedsiębiorców prowadzący obrót hurtowy, w przypadku wydania decyzja o obniżeniu urzędowej ceny zbytu dla wnioskodawcy lub gdy produkt leczniczy zniknął z listy refundacyjnej. Podmioty prowadzące aptekę i przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy nie powinny ponosić strat w wyniku działania podejmowanych przez wnioskodawców.

W związku z powyższym, przedmiotowy projekt przewiduje instrument prawny, który pozwoli wyżej wskazanym podmiotom uniknąć strat lub pozwoli je pokryć. Wprowadzenie regulacji dającej możliwość zwrotu produktu leczniczego nabytego przez aptekę przed zmianą list refundacyjnych do hurtowni, w przypadku, gdy cena tego leku uległa obniżeniu w stosunku do ceny nabycia lub gdy produkt leczniczy zniknął z listy refundacyjnej.

Kolejnym zaproponowanym rozwiązaniem jest możliwość żądania zapłaty różnicy pomiędzy ceną hurtową obowiązującą po zmianie urzędowej ceny zbytu a ceną hurtową, którą zapłacił podmiot prowadzący aptekę. Analogiczne zasady projekt wprowadza w odniesieniu do uprawnienia hurtowni farmaceutycznej w stosunku do wnioskodawców.

Proponuje się również nowe uregulowanie kwestii związanych z zasadami prowadzenia dyżurów aptecznych oraz wprowadzenie po raz pierwszy ich finansowania ze środków publicznych.

Projektowana zmiana wprowadza do słowniczka tej ustawy definicje „dyżuru w dzień wolny od pracy” oraz „dyżuru w porze nocnej”. Co istotne, w rozumieniu definicyjnym sobota nie jest dniem wolnym od pracy i jest traktowana jako tzw. "dzień powszedni". Projektodawca uznał za zasadne zrównać – na potrzeby projektowanych przepisów – status soboty z kolejnymi dniami od poniedziałku do piątku, ponieważ w ogromnej większości przypadków apteki ogólnodostępne niebędące aptekami działającymi siedem dni w tygodniu, pozostają otwarte w soboty. Tym samym nie wydaje się uzasadnione obejmowanie ekspedycji aptecznej w soboty zakresem dyżurów aptecznych w rozumieniu projektowanych przepisów.

W art. 37azg ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne proponuje się wprowadzenie modyfikacji tego zapisu polegającej na wprowadzeniu do już obowiązujących zasad reglamentacji, ograniczeń w sprzedaży produktów refundowanych, w sytuacji gdyby z głównie powodów produkcyjnych producent nie był w stanie dostarczać znacznie większych ilości leków niż dla populacji dedykowanej do leczenia tym, lekiem w ramach refundacji. Zaobserwowano bowiem, że istotne dla ochrony zdrowia czy życia leki refundowane np. w cukrzycy takie jak Ozempic, są stosowane poza wskazaniami przez osoby zdrowe dla zupełnie innych celów.

