Nowe programy lekowe Ministra Zdrowia. Wchodzą od 1 lipca. Kogo obejmą?

Minister Zdrowia uruchamia nowe programy lekowe, dwa z nich rozszerza. Wejdą od 1 lipca

Obejmą terapie lekowe w pięciu nowych programach. Którzy pacjenci skorzystają?

Wymienione zostały nowe substancje czynne w konkretnych wskazaniach

Nowe programy lekowe Ministra Zdrowia

Od lipca 2022 r. Minister Zdrowia uruchomia 5 nowych programów lekowych

Są to:

• B.131 Leczenie pacjentów z idiopatyczną wieloogniskową chorobą Castlemana

– Nowa substancja czynna: Siltuximabum – produkt Sylvant firmy EUSA Pharma BV (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22 maja 2014 r.).

• B.132 Stosowanie Letermorwiru w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u dorosłych, seropozytywnych względem CMV pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych

– Nowa substancja czynna: Letermovir – produkt Prevymis firmy Merck Sharp & Dohme B.V. (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 8 stycznia 2018 r.).

• B.133 Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą

– Nowa substancja czynna: Fremanezumabum – produkt Ajovy firmy Teva GmbH (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28 marca 2019 r.) oraz

– Rozszerzenie wskazań dla refundowanej substancji czynnej: Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile – produkt Botox firmy Allergan

Pharmaceuticals Ireland.

Kolejne to:



• B.134 Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem Denosumabu

– Nowa substancja czynna: Denosumabum – produkt Xgeva firmy Kite Amgen Europe B.V. (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 13 lipca 2011 r.).

• B.135 Leczenie Nintendanibem choroby śródmiąższowej płuc związanej z twardziną układową

– Rozszerzenie wskazań dla refundowanej substancji czynnej: Nintedanibum – produkt Ofev firmy Boehringer Ingelheim International GmbH.

