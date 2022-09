Nowa wersja ustawy refundacyjnej pod ostrzałem. FPP chce konferencji uzgodnieniowej

- Dostrzegamy wiele zagrożeń, związanych z brakiem uwzględnienia propozycji partnerów społecznych w ramach konsultacji publicznych - napisali w piśmie skierowanym do wiceministra Macieja Miłkowskiego, przedstawiciele Komitetu ds. Ochrony Zdrowia Federacji Przedsiębiorców Polskich

FPP zwraca się do resortu zdrowia: "Dostrzegamy wiele zagrożeń"

Komitet ds. Ochrony Zdrowia Federacji Przedsiębiorców Polskich zwrócił się z prośbą do Ministerstwa Zdrowia o spotkanie dotyczące nowej wersji projektu ustawy refundacyjnej. W mediach społecznościowych przedstawiciele komitetu udostępnili treść pisma, które zostało skierowane do Macieja Miłkowskiego, wiceministra zdrowia.

"- naszej opinii nowelizacja ustawy refundacyjnej jest niezbędnym krokiem na drodze do zapewnienia bezpieczeństwa obrotu lekami refundowanymi oraz zwiększania dostępności skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii. Popieramy zmiany, których celem będzie stworzenie warunków do kontynuacji polityki lekowej obserwowanej w ostatnich latach. Niemniej dostrzegamy wiele zagrożeń związanych z brakiem uwzględnienia propozycji partnerów społecznych w ramach konsultacji publicznych - czytamy.

Komitet oczekuje organizacji konferencji uzgodnieniowej

Komitet zwraca także uwagę na to, że "w procedowanej wersji nowelizacji zdecydowano o wprowadzeniu nowych rozwiązań, które m.in. ograniczają przejrzystość procesu refundacyjnego i znacząco wpływają na możliwości stron postepowania, co może doprowadzić do ograniczenia pozytywnego trendu obejmowania finansowaniem ze środków publicznych nowych opcji terapeutycznych".

Jak czytamy, Komitet ds. Ochrony Zdrowia Federacji Przedsiębiorców Polskich oczekuje organizacji konferencji uzgodnieniowej w sprawie projektu nowelizacji, "dzięki której będzie możliwe wypracowanie optymalnej wersji regulacji".

- Deklarujemy pełne otwarcie na dialog i kontynuację rozmów. Liczymy na poprawę bezpieczeństwa i korzystny wpływ na sytuację pacjentów - możemy przeczytać we wpisie FPP udostępnionym na Twitterze.

Po roku resort opublikował uwagi strony społecznej

23 sierpnia 2022 - czyli rok po zakończeniu konsultacji projektu ustawy o refundacji leków - Ministerstwo Zdrowia przedstawiło raport z tych konsultacji.

Resort wskazał we wspomnianym dokumencie, że zdecydowanej większości propozycji zmian zaproponowanych do projektu nie może uwzględnić. Te, które zostały przyjęte, najczęściej były uwagami AOTMiT oraz NFZ.

To spowodowało oburzenie w środowisku farmaceutów i pracodawców tego przemysłu.

Nowelizacja ustawy refundacyjnej była jednym z tematów ostatniego posiedzenia doraźnego zespołu ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego (RDS), które odbyło się na początku września.

Przypomnijmy, że ustawa o refundacji leków obowiązuje od 2012 roku i dlatego też w wielu obszarach wymaga nowelizacji.

