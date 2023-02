Nowa lista refundacyjna. Ceny których leków potanieją, które będą droższe?

Czasem pacjent zapłaci mniej, czasem więcej

Od 1 marca 2023 roku wejdzie nowa lista leków refundowanych. Podsumowanie zmian jeśli chodzi o ceny dla pacjenta podsumowała firma IQVIA.

Poziom współpłacenia pacjenta obniży się dla 327 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą 9 z nich.

Największe obniżki dotyczyć będą następujących produktów:

Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie 3 – 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 2 fiol. po 4,5 ml) – o 452,70 zł,

Rekovelle (Folitropinum delta, roztwór do wstrzykiwań, 72 μg/2,16 ml, 1 wstrzykiwacz 2,16 ml + 9 igieł / 1 wstrzykiwacz 2,16 ml + 15 igieł) – o 32,41 zł

Menopur (Menotropinum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1200 j.m. FSH + 1200 j.m. LH, 1 fiol. z proszkiem + 2 amp.-strz.po 1ml) – o 28,87 zł.

Obniżki te wynikają ze zmian podstaw limitu w grupach 214.1, Alergeny kurzu domowego oraz 69.1, Hormony płciowe – gonadotropiny.

Od marca 2023 roku limity w tych grupach wyznaczać będą odpowiednio Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie 3 – 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 2 fiol. po 4,5 ml) oraz Puregon (Follitropinum beta, roztwór do wstrzykiwań, 300 j.m., 1 wkł.).

Wzrost dopłat pacjenta dotyczyć będzie 495 opakowań. W przypadku 7 z nich wzrost cen przekroczy 10 zł. Największe podwyżki dotyczyć będą następujących produktów:

Firazyr (Icatibantum, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml, 1 amp.-strz.po 3 ml) – o 196,80 zł,

Toujeo (Insulinum glarginum, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j/ml, 10 wstrzykiwaczy SoloStar po 1,5 ml) – o 41,31 zł

Abasaglar (Insulinum glarginum, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml, 10 wkł. po 3 ml) – o 27,54 zł.

W przypadku produktu Firazyr, podwyżka wynika z obniżenia urzędowej ceny zbytu podstawy limitu w grupie 241.2, Leki stosowane w dziedzicznym obrzęku naczynioruchowym – ikatybant, natomiast w przypadku produktów Toujeo oraz Abasaglar podwyżki te wynikają ze zmian podstaw limitu w grupie 14.3, Hormony trzustki – długodziałające analogi insulin.

Od marca 2023 roku limit w tej grupie wyznaczać będzie produkt Ryzodeg (Insulinum degludecum + Insulinum aspartum, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł. po 3 ml Penfill).

Zmiany w urzędowych cenach zbytu

Urzędowe ceny zbytu zostaną obniżone dla 80 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, średnio o 9,3 procent. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą 17 z nich, z czego największe dotyczyć będą produktów zawierających substancję czynną Paliperidonum:

Trevicta (zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 525 mg, 1 amp.-strz. 2,625ml + 2 igły) – o 3896,40 zł, Trevicta (zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 350 mg, 1 amp.-strz. 1,75ml + 2 igły) – o 2595,65 zł,

Trevicta (zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 263 mg, 1 amp.-strz. 1,315ml + 2 igły) – o 1943,68 zł

Xeplion (zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg, 1 amp.-strz. + 2 igły) – o 1096,89 zł.

Jednocześnie, urzędowe ceny zbytu zostaną podniesione w przypadku 66 opakowań produktów znajdujących się na listach, średnio o 18,3 procent. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą 4 z nich.

Największe podwyżki dotyczą produktów:

Milupa PKU 1 (Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii, proszek, 500 g) – o 42,33 zł,

Luteina (Progesteronum, tabl. dopochwowe, 100 mg, 60 szt.) – o 17,28 zł,

Milupa PKU 1 mix (Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii, proszek, 400 g) – o 17,00 zł

Lipancrea 16 000 (Pancreatinum, kaps., 16000 j.Ph. Eur. Lipazy, 60 szt.) – o 10,18 zł.