Nowa lista leków refundowanych ogłoszona. Wchodzi 1 marca. Jest kilka nowych leków i wskazań

Od 1 marca nowe leki w refundacji aptecznej

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Wchodzi w życie 1 marca 2023 roku.

W porównaniu do poprzedniego obwieszczenia:

w związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do wykazu zostały dodane 92 produkty bądź nowe wskazania

dla 97 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,02 zł do 3 896,40 zł)

dla 67 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 0,38 zł do 2 160,00 zł)

dla 328 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 452,70 zł)

dla 601 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 196,80 zł)

dla 385 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 4 140,02 zł)

dla 180 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 45,55 zł).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdzie się 36 produktów bądź wskazań figurujących w poprzednim obwieszczeniu.

W refundacji aptecznej finansowane będą trzy nowe leki:

Jorveza (budezonid) - pierwszy lek z kortykosteroidem do stosowania doustnego o działaniu miejscowym na przewód pokarmowy wykorzystywany w leczeniu eozynofilowego zapalenia przełyku

Ontozry (cenobamat) - pierwszy lek przeciwpadaczkowy z cenobamatem – substancją czynną o podwójnym mechanizmie działania

Suliqua (insulina glargine + liksysenatyd) - pierwszy lek refundowany w cukrzycy stanowiący połączenie analogu GLP-1 oraz insuliny glargine.

Leki szpitalne onkologiczne i nieonkologiczne

Nowe wskazania onkologiczne:

Opdivo + Yervoy (niwolumab + ipilimumab) w programie B.4 Leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego

Keytruda (pembrolizumab) B.4 Leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego

Imfinzi (durwalumab) w B.6 Leczenie chorych na raka płuca oraz międzybłoniaka opłucnej

Lynparza (olaparyb) w B.56 Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego

Erleada (apalutamid) w B.56 Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego

Cabazitaxel Ever Pharma (kabazytaksel) w B.56 Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego

Keytruda (pembrolizumab) w B.58 Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka

Vitrakvi (larotrektynib) w B.144 Leczenie pacjentów z guzami litymi z fuzją genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK)

Nowe wskazania nieonkologiczne:

Synagis (paliwizumab) w B.40 Profilaktyka zakażeń wirusem RS

Bimzelx (bimekizumab) w B.47 Leczenie ciężkiej i umiarkowanej postaci łuszczycy plackowatej

Cosentyx (sekukinumab) w B.47 Leczenie ciężkiej i umiarkowanej postaci łuszczycy plackowatej

Skyrizi (risankizumab) B.47 Leczenie ciężkiej i umiarkowanej postaci łuszczycy plackowatej

Tremfya (guselkumab) w B.47 Leczenie ciężkiej i umiarkowanej postaci łuszczycy plackowatej

Carbaglu (kwas kargluminowy) w B.143 Leczenie kwasem kargluminowym chorych z acyduriami organicznymi: propionową, metylomalonową i izowalerianową

Trastuzumab dożylny w katalogu chemioterapii

Trastuzumab do podania dożylnego w leczeniu raka piersi został przeniesiony do katalogu chemioterapii (C.86.a.). Trastuzumab do stosowania podskórnego (s.c.) pozostał dostępny dla pacjentów w ramach programu lekowego B.9.FM. Leczenie chorych na raka piersi.

Wskazania refundacyjne i populacja docelowa trastuzumabu dożylnego i podskórnego w zakresie leczenia raka piersi nie są tożsame.

W przypadku leczenia pertuzumabem w skojarzeniu z trastuzumabem wskazanie refundacyjne jest zdefiniowane zapisami w programie lekowym niezależnie od formy leczenia wybranej przez lekarza w zakresie trastuzumabu, z tym że dla trastuzumabu dożylnego nie ma konieczności raportowania w elektronicznym systemie monitorowania programów lekowych SMPT.

Wskazania refundacyjne do leczenia trastuzumabem w monoterapii oraz w skojarzeniu z hormonoterapią lub chemioterapią są rozbieżne w zależności od formy leczenia:

trastuzumabem podskórnym - wskazanie refundacyjne zdefiniowane jest zapisami treści programu lekowego (węższe wskazanie) - w przypadku takiej terapii konieczne jest raportowanie w SMPT;

trastuzumabem dożylnym – wskazanie refundacyjne zdefiniowane jest zapisami załącznika katalogu chemioterapii C.86.a. (szersze wskazanie) – nie ma konieczności raportowania w SMPT.

Pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie trastuzumabem dożylnym w ramach programu lekowego B.9.FM. Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10: C50) mogą dokończyć leczenie poza programem w ramach katalogu chemioterapii.

Lista leków refundowanych od 1 marca 2023 roku







