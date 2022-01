Nowa lista leków refundowanych. Apteki liczą straty: kilkaset, a nawet kilka tysięcy złotych

Autor: oprac. LJ • Źródło: GdziePoLek • 04 stycznia 2022 14:00

Farmaceuci przy okazji każdej nowej listy refundacyjnej analizują pozycje wypadające z refundacji oraz obniżki i podwyżki urzędowych cen zbytu. To konieczne, by zarządzić magazynem i ograniczać straty w aptece. Nie zawsze to się udaje.