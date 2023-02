Nowa lista brakujących leków. Sprzedaż wielu wstrzymano

GIF co dwa tygodnie przygotowuje zestawienie leków, które są trudno dostępne na terenie kraju, po czym przesyła te dane do samorządu lekarskiego, aptekarskiego i do przedstawicieli producentów leków

Najnowszą listę opublikował portal mgr.farm. Serwis zwraca uwagę, że GIF odnotowuje wiele wstrzymań produktów leczniczych zawierających atorwastatynę i metforminę

– Warto zwrócić uwagę na pozycje, które z listy zniknęły, a zatem poprawiła się ich dostępność – są to między innymi Oxycontin 80 mg czy Testosteronum prolongatum Jelfa – podała Magdalena Rychter, zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru GIF, cytowana przez portal

GIF przedstawia także informacje o lekach z niskim odsetkiem realizacji recept – wynika z nich m.in., że zaledwie co pięćdziesiąta recepta na lek Zolmiles została zrealizowana

– Większość utrudnień w dostępie do produktów leczniczych jest spowodowanych zgłoszonymi przez podmioty odpowiedzialne długotrwałymi wstrzymaniami w obrocie (antybiotyki, glikokortykosteroidy, leki przeciwpadaczkowe, produkty lecznicze z zolmitryptanem, hormonalna terapia zastępcza) – podała Magdalena Rychter, zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru GIF, cytowana przez portal.

Oprócz tego GIF odnotował wiele wstrzymań produktów zawierających atorwastatynę i metforminę. Co więcej – jak przekazuje mgr.farm za Inspektoratem – długotrwałe wstrzymania zgłoszono także dla:

plastrów transdermalnych z fentanylem (Matrifen),

produktów leczniczych zawierających phenoxymethylpenicillinum kalicum w postaci tabletek powlekanych (Ospen),

produktu leczniczego Euvascor (atorvastatinum + perindoprilum argininum) w postaci kapsułek twardych (wszystkie dawki) – w tym przypadku mowa o stałym wstrzymaniu.

Recepty na te leki praktycznie nie są realizowane

Z dalszych wyjaśnień przedstawicielki GIF wynika także, że poprawiła się dostępność m.in. Oxycontin 80 mg czy Testosteronum prolongatum Jelfa. Powróciła również szczepionka przeciwko ospie, a także dostawy niektórych produktów zawierających mieszanki alergenowe (Staloral 300).

Portal wyjaśnia również, że GIF do wspomnianego zestawienia dodaje informacje o lekach z niskim odsetkiem realizacji recept – jest to parametr pokazujący jaki procent recept wystawionych na konkretny preparat, został ostatecznie zrealizowany przez pacjentów, którym został on przepisany.

Okazuje się, że pod tym kątem szczególnie wyróżnia się lek Zolmiles (zolmitryptan). Dla tego preparatu odsetek realizacji recept wynosi jedynie 2 proc., czyli tylko co pięćdziesiąta recepta została zrealizowana. Choć preparat posiada zamiennik w postaci Zolmitriptan Stada to i on zagrożony jest brakiem dostępności – jego dostawy do Polski wstrzymano 1 października 2022 roku.









