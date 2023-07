Nowa lista antywywozowa od 15 lipca. W wykazie 207 pozycji

207 pozycji znalazło się na tzw. liście antywywozowej, która zacznie obowiązywać od 15 lipca

To dokument wyliczający leki, których dostępność w aptekach jest ograniczona i ich wywóz z Polski wymaga specjalnej zgody

Kilkanaście pozycji dotyczy tych samych leków, ale o różnej mocy działania lub wielkości opakowania

Czego w lipcu może brakować w aptekach?

Co dwa miesiące Minister Zdrowia ogłasza nowa listę antywywozową. To potoczna nazwa wykazu, wynikającego z zarządzenia MZ, zestawiającej preparaty i leki, których może brakować w polskich aptekach, a zatem ich wywóz za granice Polski wymaga uzyskania zgody. Na lipcowej liście znalazło się 207 pozycji. Wiele z nich to te same preparaty, których dostępność była określana jako zagrożona na podstawie majowej listy. Liczyła ona 182 pozycje.

Wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP, ogłoszony 11 lipca, zacznie obowiązywać 15 lipca. Znalazły się na mim m.in. leki zawierające morfinę, insulinę, a także preparaty dla cukrzyków Ozempic i Trulicity, które są przepisywane również osobom, które chcą stracić na wadze. Co jeszce?

W aktualnym wykazie są m.in. insuliny - np. Abasaglar, Actrapid Penfill, Apidra, Fiasp, Gensulin M30 (30/70), Gensulin M40 (40/60), Gensulin M50 (50/50), Gensulin N, Gensulin R, Humalog, Humalog Mix 25, Humalog Mix 50, Humulin M3 (30/70), Humulin N, Humulin R, Insulatard Penfill, Insulin aspart Sanofi, Insulin lispro Sanofi, Insuman Basal, Insuman Comb 25, Insuman Rapid, Lantus, Levemir, Liprolog, Liprolog Junior KwikPen, Liprolog KwikPen, Mixtard 30 Penfill, Mixtard 40 Penfill, Mixtard 50 Penfill, NovoMix 30 Penfill, NovoMix 50 Penfill, NovoRapid, NovoRapid Penfill, Polhumin MIX-2, Polhumin MIX-3, Polhumin MIX-4, Polhumin MIX-5, Polhumin N, Polhumin R, Ryzodeg, Suliqua, Toujeo i Tresiba.

Wykaz obejmuje też np. środki stosowane u dzieci w diecie eliminacyjnej mlekozastępczej, m.in. Nutramigen 1 LGG, Nutramigen 2 LGG, Nutramigen 3 LGG, Nutramigen PURAMINO i Nutramigen PURAMINO JUNIOR.

Pełny wykaz załączamy pod tekstem.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

DO POBRANIA Lista leków zagrożonych dostępnością będzie obowiązywać od 15 lipca. Prezentacja PDF • 0,68 MB