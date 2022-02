Nowa definicja innowacyjności w farmacji. Ma pomóc generykom być lekami innowacyjnymi

Zespół ds. Definiowania Innowacji w Przemyśle Farmaceutycznym w Polsce przygotował rekomendacje dotyczące zasad oceniania wniosków pod kątem ich innowacyjności

Innowacyjność nie jest równoznaczna z nowością – innowacyjność odnosi się do przedsiębiorstwa, a nowość do rynku - czytamy w rekomendacjach

Ponadto: nie można rozpatrywać innowacyjności jedynie jako korzyści technologicznej, ale jako korzyść społeczną i ekonomiczną

Leki generyczne mogą być kwalifikowane jako innowacyjne

Anna Kowalczuk, dyrektor Narodowego Instytutu Leków, powiadomiła za pośrednictwem Twittera, że eksperci NIL podzielają stanowisko Zespołu ds. Definiowania Innowacji w Przemyśle Farmaceutycznym w Polsce działającym przy prof. dr hab. Małgorzacie Sznitowskiej.

"Jesteśmy zdania, że innowacyjności w sektorze farmaceutycznym należy rozpatrywać nie tylko jako korzyść technologiczną, ale również istotną korzyść społeczną i ekonomiczną" - napisała szefowa NIL.

Stanowisko Zespołu zostało opracowane w związku z planem uruchomienia w 2022 r. konkursów na dofinansowanie projektów badawczych, służących wzrostowi konkurencyjności gospodarki, zgłaszanych przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rzecz Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Uwzględniono w nim doświadczenia przedstawicieli krajowego sektora farmaceutycznego, którzy oceniają, że uznawanie za innowacyjne niemal wyłącznie projektów służących rozwojowi leków oryginalnych (nowa substancja czynna niestosowana wcześniej w lecznictwie) stanowi pewne zagrożenie, bo oznacza negatywną ocenę projektów rozwoju leków generycznych.

"Ta sytuacja jest skutkiem niewłaściwych praktyk oceny i rozumienia innowacyjności głównie w aspekcie technologicznym, z pominięciem wpływu innowacji na zmiany społeczne i ekonomiczne. Naszym zamiarem jest przedstawienie wytycznych, które ekspertom oceniającym projekty rozwoju leków generycznych pomogą właściwie kwalifikować je jako innowacyjne, zgodnie z przyjętą w Oslo Manual 2018 definicją i jej społeczno-ekonomiczną wykładnią" - czytamy w stanowisku.

Zgodnie z zapisami tego dokumentu, "innowacyjność w przemyśle farmaceutycznym nie dotyczy więc tylko procesu powstawania leków oryginalnych, ale także rozwoju ich odpowiedników oraz udoskonalania leków o ugruntowanej pozycji w lecznictwie. (...) Błędem często popełnianym przy ewaluacji wniosków jest ocena innowacyjności lub jej braku poprzez porównanie produktu z istniejącymi na rynku".

Innowacyjność nie jest równoznaczna z nowością

W dokumencie czytamy, że "innowacja produktowa to nowy lub ulepszony wyrób lub usługa, które różnią się znacząco od dotychczasowych wyrobów lub usług przedsiębiorstwa i które zostały wprowadzone na rynek, a innowacje produktowe muszą zapewniać znaczące ulepszenie jednej lub kilku właściwości lub specyfikacji działania. Należy tu uwzględnić dodawanie nowych funkcji lub ulepszeń do istniejących funkcji lub użyteczności dla użytkownika. Odpowiednie cechy funkcjonalne to w tym przypadku:

jakość,

specyfikacje techniczne,

niezawodność,

trwałość,

oszczędność podczas użytkowania,

przystępność cenowa,

wygoda,

użyteczność

przyjazność dla użytkownika.

W tak sformułowanej definicji, innowacje produktowe nie muszą wiązać się z poprawą wszystkich funkcji i specyfikacji działania. Usprawnienie lub dodanie nowej funkcji może pociągnąć za sobą utratę innych funkcji lub spadek wydajności pod niektórymi względami. (...) Innowacje produktowe mogą bazować na wykorzystaniu nowej wiedzy lub technologii lub opierać się na nowych zastosowaniach lub połączeniu istniejącej wiedzy lub technologii".

Na tej podstawie Zespół przygotował rekomendacje:

nie można rozpatrywać innowacyjności jedynie jako korzyści technologicznej, ale jako korzyść społeczną i ekonomiczną – innowacja technologiczna jest narzędziem, a nie celem;

kluczowa jest ocena korzyści, jaką przyniesie wdrożenie dla pacjenta, systemu ochrony zdrowia lub gospodarki;

należy ocenić korzyści społeczne w obszarze budowanie kompetencji i zwiększania konkurencyjności;

nie można pomijać znaczenia społecznego dyfuzji innowacji, a w odniesieniu do leków generycznych można również brać pod uwagę re-innowację;

nie ma wymogu, by proponowany przez wnioskodawcę produkt wykazywał więcej niż jedną funkcjonalność definiującą innowację produktową;

innowacyjność nie jest równoznaczna z nowością – innowacyjność odnosi się do przedsiębiorstwa, a nowość do rynku;

ocena nowości nie powinna być ograniczana tylko do geograficznego ujęcia rynku, ale powinna przede wszystkim uwzględniać wpływ wdrażanego produktu na rynek na jakim działa dane przedsiębiorstwo i jego konkurencyjność.

Kryterium innowacyjności oraz nowości produktu i procesu w odniesieniu do branży farmaceutycznej należy rozpatrywać z uwzględnieniem następujących efektów społecznych wdrożenia:

nowość w skali kraju i przedsiębiorstwa

doskonalenie produktu

innowacyjność procesowa