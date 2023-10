Novartis: "Nie jesteśmy samotną wyspą". Współpraca kluczem postępu w medycynie

W obecnym portfolio Novartis znajduje się ponad 50 innowacyjnych terapii - mówi Monique Clua Braun, szefowa polskiego oddziału firmy Novartis

W Polsce nadzorowane będą procesy produkcji i zapewnienia jakości dzięki usytuowaniu w Warszawie specjalistów zatrudnionych w ramach Novartis Operations Hub

Polski oddział badań klinicznych firmy odpowiada za ich prowadzenie w kilku krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Będzie więcej badań wczesnych faz realizowanych w polskich ośrodkach

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Tegoroczne Forum Rynku Zdrowia odbyło się pod hasłem „Road map dla zdrowia na kolejne lata“. Celem przyświecającym prowadzonym debatom było wypracowanie rekomendacji w tematach kluczowych dla ochrony zdrowia. A jak kształtuje się mapa drogowa firmy Novartis w kolejnych latach?

Monique Clua Braun, Country President Novartis Poland: Jesteśmy w przełomowym momencie naszej organizacji. Właśnie zakończyliśmy globalny proces rozłączenia spółek Novartis i Sandoz. To nowy początek. Mamy szansę na całkowite skoncentrowanie się innowacyjnym segmencie rynku farmaceutycznego, czyli na odkrywaniu i dostarczaniu opartych na dowodach naukowych terapii w kluczowych obszarach terapeutycznych, takich jak: onkologia, neurologia, immunologia, kardiologia czy choroby rzadkie.

Dostarczanie leków innowacyjnych to jeden z trzech filarów działalności Novartis w Polsce. W tym roku działanie rozpoczął obsługujący operacje globalne Novartis Operations Hub. Niezwykle ważny jest też pion odpowiadający za badania kliniczne, bezpieczeństwo i jakość innowacji. Nowością jest też to, że polski oddział badań klinicznych odpowiada za ich prowadzenie w kilku krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Monique Clua Braun Fot. Novartis

Czy nowe jednostki w strukturze Novartis w Polsce można odczytywać jako wysoką pozycję naszego rynku w skali Europy?

Tak, rzeczywiście mamy szansę na nowo pokazać wartość Novartis w Polsce, ale też nowa struktura jest potwierdzeniem roli polskiego rynku. W obecnym portfolio Novartis znajduje się ponad 50 innowacyjnych terapii. W Polsce nadzorowane będą procesy produkcji i zapewnienia jakości dzięki usytuowaniu w Warszawie specjalistów zatrudnionych w ramach Novartis Operations Hub.

Powstanie takiej struktury w Polsce pokazuje kluczową rolę, jaką odgrywa nasz rynek w Europie Środkowo-Wschodniej. Już teraz hub zatrudnia kilkudziesięciu doświadczonych ekspertów z Polski i zagranicy, a ta liczba w najbliższych miesiącach się podwoi.

Nie mogę nie wspomnieć, że polski rynek jest jednym z wiodących w Europie pod kątem zaangażowania w badania kliniczne. W zasadzie wszystkie badania kliniczne prowadzone globalnie, prowadzone są w Polsce. Naszą ambicją jest zwiększenie liczby badań wczesnych faz realizowanych w polskich ośrodkach. Są na to gotowe. Bardzo cenimy szeroką współpracę ze środowiskami związanymi z ochroną zdrowia. Nie działamy na pustyni, a poprawę dla pacjentów odczuwalną dzięki zmianom w systemie wspieramy realizując partnerstwa w obszarze ochrony zdrowia.

Może Pani podać przykłady tych najbardziej kluczowych?

W onkologii w ramach Warsaw Health Innovation Hub podjęliśmy działania związane z optymalizacją ścieżki pacjentki z rakiem piersi. To pilotaż, który chcemy oprzeć na doświadczeniach kilku szpitali. Mamy nadzieję, że wypracowane narzędzia będą mogły realnie odciążyć personel szpitalny i usprawnić niektóre procesy na ścieżce diagnostyczno-terapeutycznej. Oprócz szpitali w konstruowanie narzędzi włączą się lekarze i sami pacjenci.

Wierzę, że współpraca publiczno-prywatna w ochronie zdrowia jest kluczowa, aby tworzyć odpowiadające na prawdziwe potrzeby rozwiązania.

Obecnie bardzo dużo mówi się o potrzebie pozyskiwania danych medycznych, a potem ich analizy dla uzyskiwania lepszych efektów zdrowotnych. Jak wygląda Państwa zaangażowanie w tym zakresie?

W tym roku Novartis nawiązał współpracę z Fundacją Podaruj Dane. Z wielkim zaangażowaniem dołączyliśmy do koalicji firm promujących ideę dawstwa danych medycznych. W centrum naszych działań stawiamy poprawę wyników leczenia pacjentów i jakości ich życia. Jestem ogromnym zwolennikiem twierdzenia, że zwiększenie zaangażowania pacjentów we wszystkich aspektach opieki zdrowotnej zaowocuje lepszymi procesami, lepszymi terapiami i lepszymi wynikami dla pacjentów na całym świecie.

Moim zdaniem, partnerstwo między Fundacją Podaruj Dane, a Novartis udowadnia, że innowacje medyczne oparte o dane mogą współistnieć z fundamentalnymi prawami do prywatności i samostanowienia pacjentów w odniesieniu do ich danych medycznych. Oznacza to nową erę badań medycznych skupionych na pacjencie, w których pacjent jest równorzędnym interesariuszem podejmującym świadome decyzje dotyczące dostępu do swoich danych. Liczymy, że dzięki tej współpracy doprowadzimy do znaczących postępów w ochronie zdrowia.

To już nie digital revolution, a AI revolution

Nie ma dzisiaj rozwoju w medycynie i farmacji bez wykorzystania rozwiązań technologicznych i cyfrowych. Jak Państwo z nich korzystają?

Rzeczywiście, dynamicznego rozwoju technologii, takich jak m.in. sztuczna inteligencja nie da się zatrzymać i firmy farmaceutyczne, zwykle kojarzone z postępem w medycynie, ale też opieszałością w adaptacji do zmieniającego się świata ze względu na ograniczające je regulacje prawne, powinny to wyzwanie zaadresować jak najszybciej.

Nowe technologie mają potencjał zwiększenia wydajności sektora opieki zdrowotnej, poprzez poprawę skuteczności diagnostyki i terapii, doświadczeń pacjentów, a także efektywności zarządzania chorobami oraz zasobami systemu. To już nie digital revolution, a AI revolution, którą mamy obowiązek wesprzeć.

Jakie mamy przykłady projektów realizowanych przez Novartis w obszarze nowych technologii?

W Novartis dbamy o to pod różnymi względami. Wspieramy naszych pracowników w zdobyciu odpowiednich kompetencji, aby zrozumieć, a następnie odpowiednio wykorzystywać zaawansowane technologie w realizowanych inicjatywach. Wspólnie z naszymi partnerami technologicznymi i instytucjonalnymi tworzymy rozwiązania, które mają na celu usprawnić ścieżkę diagnostyczno-terapeutyczną w wielu jednostkach chorobowych, w szczególności w neurologii i kardiologii. Uwzględniamy głos pacjentów, ekspertów i w oparciu o real-time data podejmujemy się rozwiązań, które adresują najpilniejsze potrzeby.

W obszarze hematologii oraz hipercholesterolemii wdrażamy platformę, która umożliwia zautomatyzowaną formę analizy badań przesiewowych pacjentów. Natomiast w neurologii testujemy rozwiązanie w postaci aplikacji mobilnej, ułatwiające pacjentom edukację i kontakt z lekarzem na temat choroby oraz przestrzegania zaleceń.

Innym przykładem zastosowania technologii w usprawnieniu pracy klinicznej jest narzędzie "Speech2Text", które umożliwia automatyczną transkrypcję mowy na tekst podczas wizyt lub badan lekarskich. Wprowadziliśmy to rozwiązanie na jednym z oddziałów onkologicznych w Polsce i po okresie pilotażowym, szpital zauważył ogromne korzyści, min. oszczędność czasu, poprawę jakości tworzonej dokumentacji medycznej i wdrożył ten program na stałe. Wkrótce rozpoczniemy również ważny projekt związany z wspieraniem środowiska medycznego w zarządzaniu i ustrukturyzowaniu danych medycznych. Wszyscy jesteśmy zgodni, że medycyna oparta na dowodach oraz na danych, to najlepszy wskaźnik do identyfikacji i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.

W tym roku zostaliśmy także partnerem nowej edycji programu akceleracyjnego StartSmart CEE, do niedawna MIT Enterprise Forum CEE. To unikalna szansa dla start-upów i młodych firm technologicznych z Polski oraz regionu na rozwój, międzynarodowy sukces, dostęp do wiedzy eksperckiej, mentoringu oraz networkingu. W tej edycji start-upy otrzymają szansę na pilotażowe i komercyjne wdrożenia w takich firmach jak m.in. Novartis. Gorąco czekam na rozwiązanie, które nam zaproponują.

Partnerem materiału jest Novartis Poland

