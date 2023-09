NIK ostro o szczepionkach na COVID: brak nadzoru i marnowanie pieniędzy. GIF odpiera zarzuty

Kontrolerzy wskazali, że Polska zamówiła 201 mln dawek szczepionek za ok. 14 mld zł, z czego 13 mln dawek przeterminowało się

Gdyby rząd rzetelnie szacował potrzeby, zdaniem NIK nie doszłoby do marnotrawstwa

Izba zarzuciła też GIF, że z powodu braku reakcji Głównego Inspektora Farmaceutycznego ponad 117 tys. pacjentów otrzymało wątpliwej jakości szczepionki

GIF miał nie zareagować na czas na alert Europejskiej Agencji Leków w sprawie jednej z partii szczepionek

Inspektorat w przesłanym redakcji Rynku Zdrowia stanowisku odpiera te zarzuty

NIK o szczepionkach przeciw COVID. MZ źle oszacowało potrzeby

NIK "jednoznacznie negatywnie" oceniła nadzór resortu zdrowia nad Funduszem Przeciwdziałania COVID-19. Wytknęła także Ministerstwu Zdrowia, że źle oszacowało zapotrzebowanie na szczepionki przeciwko koronawirusowi.

Kontrola została przeprowadzona w ramach prac NIK-u poświęconych walce z pandemią COVID-19 i jej skutkami. Urzędnicy przyjrzeli się także zakontraktowanym przez rząd szczepionkom. Jak wskazali, Polska zamówiła łącznie 201 mln dawek preparatów za około 14 mld zł. Z tego 13,1 mln dawek za prawie miliard złotych przeterminowało się. Gdyby rząd rzetelnie szacował potrzeby, zdaniem NIK, nie doszłoby do marnotrawstwa.

- Decyzję o ich zakontraktowaniu podjął Minister Zdrowia, choć dysponował informacjami, z których wynikało, że dotychczas zawarte kontrakty zapewniały już kilkukrotne zaszczepienie całej populacji Polski, a tempo szczepień ulega zmniejszeniu. W konsekwencji doprowadzono do przeterminowania, a następnie utylizacji ponad 13 mln 100 tys. dawek (stan na koniec 2022 r.) Łączna wartość zutylizowanych szczepionek wyniosła prawie 1 mld zł - czytamy na stronie NIK.

Resort, owszem, podjął próby zbycia preparatów lub przekazania ich w formie darowizny. Jak wynika z ustaleń, do 31 grudnia 2022 roku Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) przekazała do innych państw ponad 27 mln 600 tys. dawek o szacunkowej wartości 1,4 mld zł.

NIK w swoim wystąpieniu podkreśla, że szczepienia miały być narzędziem, które miało zmniejszyć liczbę zgonów i powikłań spowodowanych SARS-CoV-2, w szczególności wśród osób starszych, oraz zmniejszenie narastania tzw. „długu zdrowotnego”. Badając realizację Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, na który wydano około 17 mld zł, przeprowadziła pięć kontroli. Z ustaleń kontroli wynika, że:

Minister Zdrowia nierzetelnie oszacował potrzeby związane z zakupem odpowiedniej liczby dawek szczepionek przeciwko COVID-19;

Polska nie musiała przystępować do zakwestionowanych przez NIK umów dotyczących zakupu szczepionek przeciwko COVID-19. Minister Zdrowia nie skorzystał z tego prawa.

Urzędnicy podkreślają, że w toku kontroli nie przedstawiono im dokumentów wskazujących na sposób szacowania liczby dawek szczepionek niezbędnych do zaspokojenia potrzeb. Wskazuje natomiast, że od maja 2021 roku kontraktowano kolejne dawki szczepionek, choć Polska związana już była umowami zabezpieczającymi możliwość kilkukrotnego zaszczepienia całej uprawnionej populacji (na koniec kwietnia 2021 r. zakontraktowano 109 mln dawek).

- Nawet przy założeniu, iż każdej osobie dorosłej w Polsce, tj. ok. 31 mln osób, podano by trzecią dawkę szczepionki to zapotrzebowanie byłoby na poziomie 93 mln dawek, a więc niższym od liczby zakontraktowanych przed majem 2021 roku - czytamy w wystąpieniu pokontrolnym.

NIK przypomina, że co prawda "31 maja 2021 r. Minister Zdrowia wystąpił „do Komisarz UE ds. Zdrowia w sprawie zakupionych szczepionek, wskazując na niebezpieczeństwo znacznych nadwyżek w Europie i potrzebę wspólnego, skoordynowanego działania celem podjęcia rozmów o zmniejszeniu wolumenów zamówień na szczepionki z poszczególnymi producentami", ale wskazuje, że zrobił to zaledwie 11 dni po zawarciu trzeciej umowy z Pfizer/BioNTech.

- Wskazuje to na całkowity brak spójności działań Ministra. Działania te zostały ocenione przez NIK jako nierzetelne i niegospodarne - ocenia NIK.

Podkreśla także, że "wszystkie umowy, które zostały negatywnie ocenione przez NIK, były umowami określającymi zobowiązanie do nabycia szczepionek przeciw COVID-19". Zwraca uwagę, że państwa, które nie zgadzały się na zawarcie takich umów lub ich warunki, mogły do 5 dni odstąpić od nich albo zadeklarować przyjęcie innej niż przyznana w dokumencie liczba preparatów (tzw. klauzula opt-out).

Brak kontroli nad dystrybucją szczepionek

NIK negatywnie również oceniła nadzór Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) nad przechowywaniem oraz dystrybucją szczepionek. Kontrolerzy podkreślają, że organ, choć jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo farmaceutyczne kraju, "nie wiedział, w których hurtowniach zmagazynowano szczepionki. Informacje o tym czerpano z mediów".

- GIF nie podjął także działań zmierzających do wycofania części szczepionek, w odniesieniu do których stwierdzono wady jakościowe, w tym zagrażające życiu i zdrowiu. W konsekwencji podano 117 600 dawek takich szczepionek - podnosi organ kontrolny.

Jak wynika z ustaleń, w okresie objętym kontrolą GIF przeprowadził tylko dwie inspekcje w jednej z hurtowni farmaceutycznych biorącej udział w dystrybucji szczepionek przeciw COVID-19. Obie zostały przeprowadzone w trybie doraźnym, w następstwie informacji o potencjalnych nieprawidłowościach w dystrybucji szczepionek. - Stwierdzono liczne niezgodności o charakterze „krytycznym”, m.in. nie rejestrowano warunków przechowywania szczepionek w specjalnych pomieszczeniach oraz transportu z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do hurtowni. Nie zapewniono też w tej hurtowni bezpieczeństwa produktu podczas jego przechowywania - wskazują inspektorzy NIK-u.

- Podczas kolejnej kontroli w hurtowni wykazano natomiast, że preparaty dystrybuowane są w sposób nie gwarantujący bezpieczeństwa szczepionek. Mimo to, jak wskazuje NIK, GIF nie zdecydował się przeprowadzić inspekcji w pozostałych 16 hurtowniach - mówił w trakcie konferencji prasowej Dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego w NIK Michał Jędrzejczyk .

Zdaniem kontrolerów na skuteczność działań GIF dotyczących nadzoru negatywny wpływ miał minister zdrowia. Miał bowiem przedstawić sprzeczne z prawem stanowisko stwierdzając, że:

dystrybucja szczepionek przeciwko COVID-19 nie jest obrotem produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, a w konsekwencji,

nie znajduje zastosowania możliwość monitorowania ich obrotu za pomocą Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).

Zwalniając tym samym "hurtownie z obowiązku codziennego raportowania o stanach magazynowych szczepionek".

Pacjenci dostali preparaty, o których wycofanie apelowała EMA

NIK wskazuje także, że decyzja resortu dotycząca wyłączenia stosowania ZSMOPL odbiła się także na bezpieczeństwu pacjentów. W dwóch przypadkach GIF nie podjął bowiem decyzji o wycofaniu z obrotu serii szczepionek, choć miał informacje o stwierdzeniu ich wad jakościowych.

- Nie mógł wycofać szczepionek, gdyż ich dystrybucja nie podlegała - zgodnie z interpretacją ministra Zdrowia przepisom ustawy Prawa farmaceutycznego, a zatem GIF nie miał podstawy prawnej do ich wycofania z rynku - tłumaczą kontrolerzy.

Jak informują dalej, do GIF wpłynąć miało osiem zgłoszeń wystąpienia wad jakościowych lub podejrzenia o wystąpieniu wad jakościowych szczepionek przeciw COVID-19, spośród których dwa miały istotne znaczenie.

Jako przykład podają alert Europejskiej Agencji Leków (EMA) z 2021 roku w sprawie jednej z partii preparatów. GIF miał zareagować na notę dopiero rok później, przy kolejnym alarmie, który wzywał już do wycofania szczepionek z rynku. Okazało się, że jest za późno, gdyż partia została już w całości podana pacjentom.

NIK podkreśla, że GIF nie tylko nie wycofał z obrotu tych serii szczepionek, ale nawet nie wiedział gdzie mogą się znajdować.

Izba kontroli uznała także, że powołanie Pełnomocnika rządu ds. narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, którym został Michał Dworczyk, było bezzasadne. Jego działalność polegała przede wszystkim na prowadzeniu kampanii zachęcających Polaków do szczepień. W ramach tego działania wydatkowano 115 mln zł. Nie prowadził natomiast analiz obowiązujących przepisów i istniejących rozwiązań w zakresie szczepień ochronnych, do czego był zobowiązany treścią rozporządzenia Rady Ministrów, a opierał się wyłącznie na analizach wykonywanych przez Ministerstwo Zdrowia.

GIF przypomina, że "realizował polecenia wydawane przez Ministerstwo Zdrowia"

W czwartek, 28 września, Rynek Zdrowia otrzymał stanowisko GIF wobec wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli „Realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19”. Pod stanowiskiem Inspektoratu podpisała się Edyta Janczewska-Zreda, rzecznik prasowy i dyrektor Biura Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Stwierdzono w nim, że Główny Inspektor Farmaceutyczny w czasie realizacji Narodowego Programu Szczepień, "mając na uwadze przede wszystkim dobro i bezpieczeństwo pacjentów w trudnym i bezprecedensowym czasie pandemii Covid-19", sprawował skuteczny nadzór nad szczepionkami przeciwko COVID-19.

"Bezpieczeństwo pacjentów jest naszą nadrzędną wartością, dlatego wszelkie podejrzenia o nieprawidłowościach w obszarach objętych nadzorem GIF, w tym o wadach jakościowych szczepionek, były przez nas traktowane priorytetowo. GIF realizował polecenia wydawane przez Ministerstwo Zdrowia, odpowiedzialne za realizację Programu" - napisano.

Zaznaczono, że rola Głównego Inspektora Farmaceutycznego w Narodowym Programie Szczepień została określona na stronie 15 tego dokumentu: „Dystrybucja i logistyka będą podlegały szczególnemu nadzorowi GIF oraz ARM w celu wykluczenia ryzyka kradzieży lub fałszerstwa szczepionek. Szczepienia będą realizowane nieodpłatnie w wyznaczonych punktach szczepień – nie będzie możliwości szczepienia poza oficjalnym obiegiem oraz nabywania szczepionek na rynku aptecznym”.

GIF o nadzorze nad bezpieczeństwem szczepionek przeciw Covid-19

GIF tłumaczy, że szczepionki przeciw Covid-19 dystrybuowane na terenie UE rejestrowane są centralnie w Europejskiej Agencji Leków, a to oznacza, że EMA przejmuje w związku z tym rolę instytucji koordynującej i nadzorującej kwestie związane z bezpieczeństwem szczepionek stosowanych przez europejskich pacjentów. "Zadanie to wynika również z faktu posiadania jedynie przez Europejską Agencję Leków całości dokumentacji, w której zapisane są normy jakościowe, metody i warunki wytwarzania, niezbędne do oceny docelowych parametrów jakościowych leku" - pisze GIF.

"Wytwarzanie wszystkich dostępnych w Polsce szczepionek przeciwko COVID-19 prowadzone było poza obszarem Polski, dlatego właściwym organem do przeprowadzenia kontroli miejsca wytwarzania jest organ reprezentujący kraj na terenie którego umiejscowiona jest wytwórnia leków" - wskazuje GIF.

Dodano, że EMA komunikuje się z innymi państwami członkowskimi m.in. za pomocą informacji przesłanych poprzez specjalny system, tzw. Rapid Alert, który działa w sposób nieprzerwany, 24 godziny, 7 dni w tygodniu. "Zastosowaliśmy się do wszystkich zaleceń EMA w tym obszarze" -podsumowuje GIF.

Podano tysiące wadliwych szczepionek? GIF odpiera zarzuty NIK

GIF odnosi się także do wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym przez Najwyższą Izbę Kontroli dwóch przypadków.

I przypadek:

W kwietniu 2021 GIF otrzymał informację w systemie Rapid Alert od Europejskiej Agencji Leków (EMA) o wątpliwościach dotyczących niedostatecznej kontroli nad warunkami wytwarzania substancji czynnej jednej ze szczepionek. "Zaznaczmy wyraźnie, że informacja nie dotyczyła podejrzenia wady jakościowej produktu; czym innym jest podejrzenie co do ewentualnej niezgodności z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania, a czym innym podejrzenie wady jakościowej produktu leczniczego" - napisano.

GIF dodaje, że trzeba też wyraźnie rozróżnić dwie kwestie: maile przesyłane w systemie Rapid Alert (informacje, którymi wymieniają się agencje lekowe) od dokumentu Rapid Alert (przesyłanego w tym samym systemie), bo powodują one różnego rodzaju konsekwencje dla organów kompetentnych – agencji lekowych. Rapid Alert jest dokumentem wiążącym, obligującym agencje lekowe do podjęcia działań zgodnie z terminami narzuconymi przez EMA.

GIF dodaje, że EMA nie rekomendowała agencjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo lekowe wstrzymania podawania produktu pacjentom.

"Polska, tak jak inne kraje członkowskie, zastosowała się do zaleceń EMA i nie wstrzymała dystrybucji przedmiotowej serii na terenie kraju. Podkreślmy – nie było podstaw do kwestionowania bezpieczeństwa produktu leczniczego z uwagi na ryzyko wady jakościowej. Biorąc pod uwagę rekomendacje EMA, analogiczną postawę europejskich agencji leków oraz fakt, że szczepionki stanowiły wówczas jedyną medyczną formę przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV2, GIF nie miał podstaw do podjęcia decyzji o wstrzymaniu dystrybucji tego produktu leczniczego" - napisano.

GIF wyjaśnia, że rok później, w kwietniu 2022, co do tej samej serii szczepionki agencja belgijska wystosowała do europejskich agencji lekowych dokument Rapid Alert. GIF zwrócił się do RARS – instytucji parasolowej nad NPSZ posiadającej pełną i rzetelną wiedzę o dystrybucji wszystkich szczepionek objętych Programem, z prośbą o przekazanie niezbędnych danych. RARS przekazał informację, że seria ta nie znajduje się już w dystrybucji na terenie naszego kraju.

"Podkreślmy, że na żadnym etapie weryfikacji sytuacji nie zostało zakwestionowane bezpieczeństwo stosowania tej serii szczepionki" - podsumowuje GIF.

II przypadek:

W kwietniu 2022 r. hiszpańska agencja lekowa przekazała Rapid Alert o znalezieniu ciała obcego w fiolce szczepionki. GIF - jak informuje - wystąpił do RARS wskazując na potrzebę podjęcia działań w celu identyfikacji kanałów dystrybucji i powiadomienia odbiorców o zaistniałej sytuacji oraz w celu wstrzymania szczepień tą serią produktu.

"Przedmiotowa seria szczepionki po interwencji GIF nie została przekazana do dystrybucji przez RARS. Szczepionki zostały zabezpieczone i odpowiednio oznakowane. Tym samym żadna ze szczepionek z tej serii nie trafiła do punktów szczepień. Wadliwa seria została w 100% zabezpieczona i zwrócona bezpośrednio z RARS do producenta" - wyjaśnia GIF.

Jednocześnie, mimo że odpowiedzialną za dopuszczenie do obrotu i prowadzenie badań nad szczepionkami przeciw COVID-19 jest Europejska Agencja Leków, jak przekonuje GIF – wykraczając poza standardowy schemat współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny – upewniał się, czy każda seria szczepionki została poddana kontroli seryjnej wstępnej, a spełnienie wymagań jakościowych zostało potwierdzone odpowiednim orzeczeniem uprawnionej jednostki kontrolnej należącej do Sieci Państwowych Laboratoriów Kontroli Produktów Leczniczych (tzw. OMCL).

"Na poziomie wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych i Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego rejestrowano, rzetelnie analizowano

i podejmowano działania wobec każdego zgłoszenia podejrzenia wady jakościowej szczepionek przeciw COVID-19. Aktywności te zostały poświadczone dowodami przedłożonymi podczas kontroli NIK i nie zostały przez kontrolerów zakwestionowane" - napisano.

GIF o dystrybucji szczepionek w czasie pandemii

GIF monitorował dystrybucję szczepionek na terenie kraju za pomocą systemu zbudowanego w tym celu przez RARS. "Co ważne, dane z tego systemu aktualizowane są na bieżąco, w przeciwieństwie do danych z systemu ZSMOPL" - czytamy.

"W tym kontekście zarzut NIK dotyczący braku monitorowania dystrybucji szczepionek za pośrednictwem systemu ZSMOPL jest kuriozalny. GIF stosował narzędzie szybsze i bardziej efektywne i w ten sposób dostosował się do ekstraordynaryjnych warunków pandemii. Nie działał szablonowo i wykazał się najwyższą troską o zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów" - tłumaczy GIF.

GIF zapewnia, że każdorazowo, w momencie uzyskania informacji o potencjalnych nieprawidłowościach w hurtowni uczestniczącej w dystrybucji szczepionek przeciw COVID-19, podejmował niezwłoczne działania zmierzające do zabezpieczenia zgodności z wymogami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. "Ostatecznie działania GIF potwierdziły brak zagrożenia zdrowia pacjentów" - stwierdza GIF.

Przypomina też, że strategicznym celem Narodowego Programu Szczepień było wyszczepienie jak największej populacji pacjentów w określonym czasie, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

"Była to jedyna realna forma walki z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS CoV2. Hurtownie, które brały udział w Programie, to podmioty, które wcześniej uzyskały zezwolenie od GIF na prowadzenie działalności gospodarczej, a ich kompleksowe przygotowanie do świadczenia działalności zgodnie z wymogami DPD zostało potwierdzone certyfikatem" - czytamy.

GIF dodaje, że inne kraje członkowskie UE również nie definiowały specjalnych kontroli w hurtowniach dystrybuujących szczepionki przeciwko COVID-19 jako głównego narzędzia nadzoru nad bezpieczeństwem szczepionek, uznając takie działanie - w ekstraordynaryjnych w warunkach światowej pandemii - za nieefektywne.

Dzięki szczególnemu nadzorowi nad dystrybucją szczepionek realizowanemu przez współpracę RARS i GIF, szybkiemu reagowaniu na zmieniające się otoczenie regulacyjne, odpowiedzialnej postawie podmiotów biorących udział w dystrybucji szczepionek, zdaniem GIF uniknęliśmy jako kraj – w tych ekstremalnych warunkach - procederów fałszowania szczepionek i przypadków podania pacjentom wadliwych szczepionek.

"Reasumując, w trakcie realizacji NPSz nie zaistniała sytuacja zagrożenia życia pacjentów w wyniku działań GIF" - podsumowano.

