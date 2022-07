Nieswoiste zapalenie jelit. Od lipca nowoczesna terapia także w formie zastrzyków

O dostęp do nowoczesnych terapii biologicznych podawanych w formie podskórnej postulowali zarówno lekarze, jak i pacjenci cierpiący na nieswoiste choroby zapalne jelit (NChZJ)

Chorzy musieli co miesiąc lub dwa dojeżdżać dziesiątki, a czasem nawet setki kilometrów, aby przyjąć lek w ośrodku realizującym program lekowy

Refundacja wedolizumabu w formie podskórnej pozwoli chorym uniknąć częstych wizyt w szpitalu. – Pacjent sam poda sobie lek. To kolejny dobry krok w kierunku poprawy jakości życia chorych – podkreśla prof. Jarosław Reguła, konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii

Pierwszym było wprowadzenia trzy lata temu innowacyjnych leków, a drugim – zniesienie na początku tego roku ram czasowych dla terapii biologicznych. Choć przynosiły pacjentowi poprawę, lekarz po 12 lub 24 miesiącach musiał przerywać leczenie

– Takie odstawianie leku i ponowne jego włączanie generowało sporo problemów. W organizmie pacjenta powstawały przeciwciała, lek zaczynał tracić na skuteczności. Teraz chory, który zakwalifikuje się do terapii, może być leczony tak długo, jak pacjent i lekarz uznają to za właściwe. Jest to ogromny sukces, który mamy nadzieję przełoży się na wzrost liczby pacjentów korzystających z terapii biologicznych – zwraca uwagę prof. Reguła

Nieswoiste choroby zapalne jelit. Od lipca nowoczesna terapia także w formie zastrzyków

Na wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskiego-Crohna, zaliczane do grupy nieswoistych chorób zapalnych jelit (NChZJ), cierpi w Polsce prawie 100 tys. osób. Są to przewlekłe choroby autoimmunologiczne z okresami zaostrzeń i remisji, objawiające się owrzodzeniem ścian przewodu pokarmowego, nawracającymi biegunkami, silnym bólem brzucha, brakiem apetytu i utratą wagi.

Pacjenci przez większość swojego życia wymagają stałego, specjalistycznego leczenia, które wiąże się z częstymi wizytami w szpitalu. Wielu przechodzi operację usunięcia fragmentu lub całego jelita, a część także zabieg wyłonienia stomii. Od lipca tego roku mają szansę unikać niepotrzebnych wizyt w szpitalu.

Na liście leków refundowanych w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego znalazł się bowiem wedolizumab, biologiczny lek immunosupresyjny podawany w formie podskórnego zastrzyku. Dotąd był dostępny w Polsce jedynie we wlewach dożylnych. Dla większości chorych to realna szansa na poprawę jakości życia.

– Pacjenci obecnie w odstępach jedno lub dwumiesięcznych muszą dojeżdżać dziesiątki, a nawet setki kilometrów do ośrodków referencyjnych po to tylko, żeby uzyskać podaż leków w programie lekowym. Nowe rozwiązanie pozwoli odciążyć personel medyczny dedykowany do prowadzenia programów lekowych w ośrodkach referencyjnych, do których pacjenci będą udawać się rzadziej. Skierują się tam dopiero wtedy, kiedy nastąpi zaostrzenie choroby lub w przypadku planowanej kontroli – opowiada Marek Lichota, prezes stowarzyszenia pacjentów „Apetyt na Życie”.

Zdaniem prof. Jarosława Reguły, kierownika Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii oraz Kliniki Gastroenterologii CMKP, a także konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii, takie rozszerzenie wachlarza dostępnych leków pozwoli dostosować leczenie pacjenta do jego indywidualnych potrzeb.

– Preparat w formie specjalnych ampułko-strzykawek można wydać pacjentowi i on sam poda go sobie w domu. To kolejny krok w kierunku poprawy jakości życia chorych. Zwłaszcza osób, które dojeżdżają dziś po sto bądź dwieście kilometrów do ośrodka leczącego – podkreśla klinicysta. – Na nieswoiste choroby zapalne jelit najczęściej chorują osoby w sile wieku, 20- i 30-latkowie. Są to osoby u progu życia, pracują, zakładają rodziny, są aktywni. Im mniej leczenie wpływa na ich życie codzienne, tym lepiej – zwraca uwagę.

Zniesienie ram czasowych w programach lekowych zwiększyło dostęp do leczenia biologicznego

Jak zaznacza, sytuacja pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit w ostatnich latach uległa znaczącej poprawie. – Jeśli chodzi o dostępność leków, to jest ona bardzo dobra. Nie ustępujemy w tej kwestii krajom Europy Zachodniej – podkreśla Profesor.

Leczenie NChZJ zależy od stopnia nasilenia objawów. Kiedy klasyczne leki nie wystarczają, wprowadza się leki biologiczne dostępne w programach lekowych.

Szacuje się, że na niespełna 100 tys. chorych na NCHZJ w programie B.32 dla pacjentów z ChLC leczonych jest ok. 2 tysięcy osób, a w ramach programu B.55 dla pacjentów z WZJG – ok. 1,5 tys. Polaków. Przy czym im wcześniej choroba się objawia, tym zwykle cięższy ma przebieg. Stąd stosunkowo wysoki (sięgający 20 proc.) odsetek leczonych biologicznie jest wśród dzieci.

To wszystko dane sprzed 1 stycznia. Z początkiem 2022 roku resort zdrowia zniósł ograniczenia czasowe w programach leczenia biologicznego nieswoistych zapaleń jelit, co znacznie poprawiło dostęp chorych do nowoczesnego leczenia.

Zdaniem prof. Reguły to drugi największy od czasu wprowadzenia innowacyjnych leków sukces, którego nie byłoby, gdyby nie dobra współpraca środowiska gastroenterologów i organizacji pacjentów z wiceministrem Maciejem Miłkowskim.

– Do 31 grudnia 2021 roku pacjent mógł być leczony biologicznie przez ustalony w programie lekowym okres. Mimo tego, że lek działał, był skuteczny, to po roku lub dwóch latach trzeba było przerwać leczenie i poczekać, aż znowu stan chorego się pogorszy – opowiada konsultant krajowy – przypomina prof. Reguła. – Takie odstawianie leku i ponowne jego włączanie generowało sporo problemów. W organizmie pacjenta powstawały przeciwciała, lek zaczynał tracić na skuteczności. Teraz pacjent, który zakwalifikuje się do terapii, może być leczony tak długo, jak pacjent i lekarz uznają to za właściwe. Jest to ogromny sukces, który mamy nadzieję, że przełoży się na wzrost liczby pacjentów korzystających z terapii biologicznych – zwraca uwagę.

Przy czym zaznacza, że są to terapie dedykowane tym najciężej chorym. – Znaczna większość ludzi chorych na szczęście nie wymaga leczenia biologicznego – podkreśla.

W podobnym tonie o ostatnich decyzjach resortu zdrowia wypowiada się Marek Lichota. – Niezwykle doceniamy pozytywne zmiany w obu kwestiach, które nastąpiły w tym roku. Zniesienie sztucznie ustalonego limitu czasu leczenia w programach lekowych oraz wprowadzenie nowych terapii, gdy pacjent nie odpowiada na dotychczasowe leczenie, to najważniejsze postulaty, jakie kierowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia – zaznacza prezes organizacji pacjenckiej.

Kolejne wyzwania: wprowadzenie opieki koordynowanej i lepsze finansowanie procedur

Choć sytuacja pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit z roku na rok się poprawia, to odsetek chorych leczonych biologicznie w Polsce jest istotnie mniejszy niż w krajach zachodnich i składa się na to kilka czynników.

Przede wszystkim obowiązujące w kraju kryteria włączenia do programów lekowych są jednymi z najbardziej restrykcyjnych w Europie. W praktyce oznacza to, że w Polsce trzeba być „bardziej chorym”, żeby dostać leczenie biologiczne niż w krajach zachodnich.

Po drugie, w ślad za zwiększeniem dostępności do leczenia powinno pójść zwiększenie także liczby ośrodków i lekarzy zaangażowanych w leczenie biologiczne.

– Mamy ok. 60 ośrodków leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna i ok. 50 ośrodków leczących pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Przy czym większość ośrodków zajmuje się leczeniem obu chorób. Co więcej, nie są one rozmieszczone równomiernie w całym kraju. W samej Warszawie leczy się 37 proc. pacjentów spoza województwa mazowieckiego. Wciąż są bowiem takie województwa jak lubuskie, opolskie, warmińsko-mazurskie, gdzie istnieje tylko jeden ośrodek. Zachętą dla szpitali do realizacji programów lekowych byłoby lepsze finansowanie procedur. Obecnie nie są bowiem opłacalne z punktu widzenia dyrekcji placówek – przypomina prof. Reguła.

Również zdaniem Marka Lichoty korzystne zmiany w programach lekowych pociągnęły za sobą kolejne wyzwania związane ze zwiększeniem kosztów ich obsługi, która staje się mniej opłacalna dla szpitali prowadzących programy lekowe.

– Ważne, aby nowym rozwiązaniom towarzyszyło także adekwatne finansowanie ze strony płatnika. Mamy nadzieję, że pozwoli ono świadczeniodawcom pokryć zwiększone koszty, wynikające zarówno z obsługi nowo kwalifikowanych pacjentów, jak również wydłużenia czasu leczenia tych, którzy już są w programie i korzystają z terapii – zwraca uwagę.

Zarówno pacjentom, jak i lekarzom marzy się także wprowadzenie modelu opieki koordynowanej nad pacjentami z NChZJ, na wzór rozwiązań w innych obszarach terapeutycznych. – Niewątpliwie ułatwiłoby to nam pacjentom poruszanie się po ścieżce pełnej wyzwań związanych z codziennym życiem z chorobą i koniecznością kontaktu z wieloma specjalistami na różnych szczeblach referencyjności – zaznacza Lichota.







