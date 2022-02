Niepożądane działanie leku. Najczęstsze objawy są lekceważone

Bezpieczna farmakoterapia opiera się na zasadzie 4: właściwy lek, właściwy pacjent, właściwa dawka, właściwe towarzystwo

Typowym przykładem działania niepożądanego po leku, który jest często lekceważony, to biegunka lub wymioty

Prof. Jarosław Woroń: Jeśli widzimy, że działanie niepożądane nie deeskaluje, czyli nie zmniejsza się jego natężenie nawet po odstawieniu leków, tylko wręcz te objawy eskalują, należy jednak najszybciej skontaktować z lekarzem

Bezpieczna farmakoterapia. Zasada czterech właściwości

Kwestia działań niepożądanych po lekach jest złożona. W dużym uproszczeniu, leki są dopuszczane do stosowania przez pacjentów po przeprowadzeniu badań klinicznych w celu oceny ich bezpieczeństwa i skuteczności. Do badań włączani są starannie wyselekcjonowani pacjenci. Potem lek trafia na rynek i jest stosowany przez pacjentów z różnymi chorobami, przyjmujących różne leki, takie jak na receptę, bez recepty, suplementy diety, produkty medycyny alternatywnej.

Powstaje gąszcz, w którym łatwo o działania niepożądane po lekach, o ryzyko powikłań i chorób polekowych, gdzie samo chorowanie na to, co spowodował niewłaściwie zastosowany lek, jest gorsze od choroby, z powodu której został on użyty. Czasami jest też tak, że lek zastosowany jest właściwie, ale został podany w niewłaściwym towarzystwie. Słowem – chodzi o każdą szkodliwą i niezamierzona reakcję, która występuje po podaniu leku.

Jak podkreśla prof. Jarosław Woroń, kierownik w Zakładzie Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego CMUJ, bezpieczna farmakoterapia opiera się na zasadzie 4:

właściwy lek,

właściwy pacjent,

właściwa dawka

właściwe towarzystwo.

- Istotnym elementem jest to, że jeżeli pani Kowalskiej pomógł dany lek, to nie oznacza, że on pomoże pani Malinowskiej. Takim sztandarowym przykładem była reklama z Goździkową. Nie wszystko złoto, co się świeci: bezpieczny lek to jest bezpieczny pacjent, ale również świadomy pacjent to jest bezpieczny lek – podkreśla prof. Woroń.

Bardzo często problemem wystąpienia działań niepożądanych nie jest tylko lek, ale bardzo często lek i dodatkowy element. Chodzi o rozmaite interakcje:

lek – choroba, gdy pacjent ma choroby współistniejące

lek – lek, gdy pacjent zażywa różne leki (na receptę i bez recepty)

lek – suplement

- Często pacjent zawęża problem działania niepożądanego po leku, a może on być wynikiem czynników rezydualnych, wielochorobowości, wielolekowości. Wiemy, że niektóre leki stają się mniej bezpieczne w towarzystwie innych - dodaje.

Jakie działanie niepożądane należy zgłaszać?

- Wszystko będzie zależało od pewnej specyfiki. Zależy to od natężenia działania niepożądanego i czego ono dotyczy. Pamiętajmy, że działania niepożądane mogą być również o charakterze wymagającym przerwania leczenia produktem, który jest podejrzany, że wywołał to działanie, zastosowania leczenia korygującego, czasem nawet hospitalizacji. Problemem jest to, że w Polsce bardzo często nie zgłasza się z działań niepożądanych z taką częstotliwością, z jaką one występują. W związku z tym dla wielu leków mamy pozorne pojęcie bezpieczeństwa w rozumieniu tym, że one rzadziej lub mniej rzadziej wywołują działanie niepożądane – ocenia prof. Jarosław Woroń.

- Proszę pamiętać o tym, że niestety działanie niepożądane, jeżeli ono dotyczy ważnych dla życia narządów, czyli jest ze strony ośrodkowego układu nerwowego, układu sercowo-naczyniowego, narządu wzroku czy górnych dróg oddechowych, takich jak chociażby obrzęki języka, obrzęki krtani, które mogą się pojawiać, to jest działanie, które może rozwijać się w czasie. Nie lekceważmy bardzo często objawów prodromalnych, wskazujący na początek choroby, zanim wystąpią jej objawy swoiste - apeluje.

- Jeśli widzimy, że to działanie niepożądane nie deeskaluje, czyli nie zmniejsza się jego natężenie nawet po odstawieniu leków, tylko wręcz te objawy eskalują, pojawia się trudne dla pacjenta do zaakceptowania natężenie tych objawów, to jest to istotny element, który byłby również wskazaniem do tego, by się jednak jak najszybciej skontaktować z lekarzem – mówi prof. Woroń i wskazuje, że takim typowym przykładem działania niepożądanego po leku, który jest często lekceważony, to biegunka lub wymioty.

- Pamiętajmy, że biegunka i wymioty stwarzają ogromne problem, ponieważ mogą powodować dyselektrolitemię (ostry zespół dolegliwości, połączony z utratą elektrolitów, takich jak: sód, wapń, potas, magnez, czy fosforany). Jeżeli pacjent bierze inne leki, dla których dyselektrolitemia jest czynnikiem działań niepożądanych, to zaczyna nakręcać mechanizm błędnego koła: jedno działanie niepożądane w wyniku swojej konsekwencji indukuje kolejne działanie niepożądane. Dlatego też warto pamiętać o tym, że działanie niepożądane jest takim zdarzeniem, które powinno zawsze wzbudzać refleksję i nie powinno być lekceważone – podkreśla prof. Woroń.

Paszporty farmakogenetyczne i efekt nocebo

Czasem w ulotce jest też brak informacji na temat pewnych działań niepożądanych, będących na przykład efektem interakcji z innymi produktami. To nie oznacza, że tych interakcji nie ma. Mogły po prostu nie zostać jeszcze zgłoszone, a w efekcie – nie uzupełniono ulotki o te informacje. Stąd znaczenie zgłaszania każdego takiego przypadku.

Może się bowiem zdarzyć, że populacje pacjentów, które do tej pory lek dostawały, na podstawie analizy z profilu działań niepożądanych, zostają z otrzymywania tego leku wyłączone, by chronić je przed ciężkimi, często trudno odwracalnymi działaniami niepożądanymi.

- To jest ogromny problem, ponieważ w warunkach polskich istnieje cała, wcale niemała grupa leków, które z racji zgłaszania małej liczby działań niepożądanych, pozbawione są aktualnej wiedzy na temat ich bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że my mamy dzisiaj leki rejestrowane w latach 60. 70 XX wieku, kiedy kryteria rejestracji i dopuszczenia były zupełnie inne - dodaje specjalista.

- Pamiętajmy o tym, że działanie niepożądane leku to także farmakogenetyka. Mamy przecież dzisiaj pacjentów, którzy nie są Polakami. Przyjeżdżają do nas z różnych stron świata i żyją między nami, ale mają inny profil wrażliwości na produkty lecznicze – mówi prof. Woroń, wskazując m.in. na pacjentów z Ukrainy. - W zależności od miejsca pochodzenia endemicznego, są oni genetycznie uwarunkowani na przykład wolniejszymi metabolizerami. Zaczynają pojawiać się u nich działania niepożądane po lekach bez recepty. Liczę na to, że będziemy mieli za niedługi czas paszporty farmakogenetyczne, które pozwolą na to, aby jeszcze bardziej personalizować wybór farmakoterapii.

Prof. Woroń wspomniał też o części pacjentów, dosyć licznej w Polsce, którzy mają tzw. efekt nocebo.

- Są to osoby, które czytają ulotkę i mają zaraz wszystkie działania niepożądane, które są tam opisane. O ile są działania obiektywne, typu osutka polekowa, o tyle są też działania subiektywne, typu ból głowy, elementy dysforii, różnych innych zaburzeń, a nawet nudności. Dlatego lekarz, do którego zgłasza się pacjent, powinien starać się zobiektywizować to, co mówi pacjent, czyli połączyć inne objawy z tym, jak pacjent się zachowuje. Mamy bowiem pewne elementy behawioralne działań niepożądanych, które można zauważyć.

Wypowiedź zarejestrowana podczas webinaru „Bezpieczny Lek = Bezpieczny Pacjent”, zorganizowanego przez Związek Infarma, URPL i Polskie Towarzystwo Bezpiecznej Farmakoterapii (27 stycznia 2022r.).







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.