Niektóre suplementy trzeba wycofać z obrotu. Wojewódzki sanepid tłumaczy

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu nawiązując do pisma Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej z 1 lipca 2022 roku, dotyczącego produktów zawierających monakolinę, odpowiada na wątpliwości w tym zakresie.

Przede wszystkim WSSE zaznaczyła, że w dniu 2 czerwca 2022 roku zostało opublikowane rozporządzenie Komisji UE zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do monakolin ze sfermentowanego czerwonego ryżu.

- Na podstawie informacji zawartej w tabeli w części B "Substancje podlegające ograniczeniom", dla monakoliny ze sfermentowanego czerwonego ryżu wskazano warunki stosowania - pojedyncza porcja produktu przeznaczona do dziennego spożycia musi zawierać mniej niż 3 mg monakolin ze sfermentowanego czerwonego ryżu. Powyższe zgodne jest z pkt 14 preambuły tego rozporządzenia stanowiącym, iż "(…) stosowanie monakolin ze sfermentowanego czerwonego ryżu powinno być zakazane, gdy na porcję produktu zalecaną do dziennego spożycia przypada 3 mg i więcej tych substancji" – czytamy.

WSSE wskazała również, że rozporządzenie weszło w życie 22 czerwca 2022 roku. Ze względu na brak uwzględnienia okresu przejściowego, dokładnie od tego dnia w obrocie mogą znajdować się wyłącznie produkty spełniające warunki określone w rozporządzeniu.

- Tym samym produkty niezgodne z rozporządzeniem Komisji (UE) z dnia 1 czerwca 2022 roku zmieniającym załącznik III do rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady, w odniesieniu do monakolin ze sfermentowanego czerwonego ryżu (tj. zawierające 3 mg lub więcej monakoliny z fermentowanego czerwonego ryżu), nie mogą znajdować się w obrocie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – podsumowano.