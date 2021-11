Niektóre leki Amerykanie kupią taniej. Medicare będzie mógł negocjować ich ceny

Demokraci w amerykańskim Senacie opowiedzieli się za porozumieniem mającym na celu obniżenie kosztów leków na receptę w ramach funduszu Medicare

Celem umowy jest zmniejszenie bieżących kosztów leków dla seniorów, zapewniając, że ceny leków nie będą rosły szybciej niż inflacja

Umowa ograniczy również kwotę, jaką Amerykanie płacą za insulinę do 35 dolarów miesięcznie

Przywódca większości w amerykańskim Senacie, Chuck Schumer ogłosił 2 listopada, że osiągnięto porozumienie mające na celu obniżenie kosztów leków na receptę - informuje CNN. Umowa umożliwiłaby Medicare negocjowanie cen niektórych kosztownych leków podawanych w gabinetach lekarskich lub kupowanych przez pacjentów w aptece.

Kary dla firm farmaceutycznych za podnoszenie cen leków szybsze niż inflacja

Medicare to program ubezpieczeń społecznych dla osób, które ukończyły 65. rok życia lub niepełnosprawnych. Składa się z kilku części, w tym z Part D - planu dotyczącego leków na receptę.

Senacki projekt przewiduje, że Medicare wynegocjowałoby na nowo ceny kilkudziesięciu leków. Po zmianach seniorzy i osoby niepełnosprawne nie płaciłyby więcej niż 2 tys. dolarów za leki kupione w aptece.

Projekt nakładałby również karę podatkową, gdyby firmy farmaceutyczne podniosły ceny szybciej niż rośnie inflacja. Według raportu Kaiser Family Foundation, połowa wszystkich leków zakupionych w aptekach przekroczyła ten próg.

Według demokratycznego senatora Rona Wydena z Oregonu, który od lat pracuje nad ustawodawstwem dotyczącym cen leków, umowa ograniczy również kwotę, jaką Amerykanie płacą za insulinę do 35 dolarów miesięcznie.

Ponadpartyjny kompromis Republikanów i Demokratów

Jak podkreśla CNN, umowa to kompromis Republikanów i Demokratów. Izba Reprezentantów uchwaliła podobną ustawę w 2019 roku, ale nie przeszła ona w Senacie, który był wówczas kontrolowany przez Republikanów.

Ta wcześniejsza propozycja zawierała znacznie szersze zmiany, np. negocjowanie maksymalnych cen dla 250 drogich leków, które nie mają konkurencji, w tym insulin. Według ówczesnych szacunków Biura Budżetowego Kongresu obniżyłoby to wydatki na leki o 456 miliardów dolarów.

Obecnie, mimo że Demokraci prowadzą obie izby, nie było do końca pewne, czy wszyscy Demokraci poprą zmiany. W końcu jednak osiągnięto kompromis. Umiarkowana demokratyczna senator Kyrsten Sinema z Arizony, która pomogła odeprzeć pierwotny plan partii, aby umożliwić Medicare negocjowanie cen niektórych leków, potwierdziła swoje poparcie dla nowej umowy.

"Senator z zadowoleniem przyjmuje nowe porozumienie w sprawie historycznego planu negocjacji leków Medicare, który zmniejszy bieżące koszty dla seniorów, zapewniając, że ceny leków nie będą rosły szybciej niż inflacja. To pozwoli zaoszczędzić pieniądze podatników i chronić innowacje" - podało biuro prasowe senator.

Przewodnicząca Izby Reprezentantów, Nancy Pelosi, która naciskała na umożliwienie Medicare negocjacji cenowych, powiedziała, że ​​jest „zadowolona” z kompromisu.

Co na to Big Pharma i pacjenci

Pomysł nie przypadł do gustu przemysłowi farmaceutycznemu, którego zdaniem umowa "psuje innowacyjny ekosystem, który przyniósł ratujące życie szczepionki i terapie w walce z Covid-19".

- Pod przykrywką "negocjacji" daje się rządowi prawo do dyktowania, ile wart jest lek, i stawia się wielu pacjentów w przyszłości w obliczu mniejszego dostępu do leków i mniejszej liczby nowych terapii – skomentował Stephen J. Ubl, dyrektor generalny PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America).

Innego zdania są pacjenci. - Zapobieganie wzrostowi cen szybciej niż inflacja i ustanowienie limitu wydatków pacjentów z własnej kieszeni w części D zapewni prawdziwą ulgę dla seniorom ponoszących największe wydatki na leki – powiedziała dyrektor AARP (American Association of Retired Persons), Jo Ann Jenkins.

Robert Weissman, prezes Public Citizen, skomentował, że to ledwie mały krok do przodu, a nie rewolucja: - Amerykanie zasługują na powstrzymanie Big Pharmy przed narzucaniem cen. To pozytywny krok naprzód.

