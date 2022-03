Niektóre apteki bezpłatnie przekazują leki. Recepty farmaceutyczne w użyciu

Marek Tomków o pomocy dla Ukrainy: będziemy starali się zorganizować pomoc w zakresie wysyłki leków na poziomie hurtowni farmaceutycznych, ale we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i z RARS

Apteki na pomoc Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy

Rynek Zdrowia, Luiza Jakubiak: W Polsce mamy falę uchodźców z Ukrainy, którzy szukają u nas schronienia w wyniku inwazji Rosji. Siłą rzeczy ludność może mieć trochę inne problemy zdrowotne niż Polacy. Czy w aptekach są leki, które zawsze tym pacjentom pomogą. Jest to jakiś zauważalny problem?

Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej: Czegoś takiego w tej chwili nie obserwujemy. Trzeba pamiętać o tym, że Polska ma bardzo szerokie spektrum leków, więc nawet jeżeli byłaby kwestia zamówienia pojedynczych preparatów, to powinniśmy poradzić z tym sobie bez problemu.

GIF wydał komunikat w sprawie uprawnień zawodowych farmaceutów polegających na możliwości wystawiania recept farmaceutycznych, niezależnie od narodowości pacjentów. W tej sytuacji farmaceuta może wystawić receptę dla obywatela Ukrainy i ją zrealizować. Póki co, to zawsze są pełnopłatne recepty. Czy w tym zakresie jest szansa na zmiany?

Tak, te recepty są w 100 procentach płatne. Nie wiemy czy będą jakieś zmiany w tym zakresie.

Recepty farmaceutyczne w użyciu

Recepty te mogą być wystawiane w sytuacjach zagrożenia zdrowia pacjenta. Czy farmaceuci nie mają obaw przez wystawianiem tych recept?

Farmaceuci zawsze sami podejmują decyzję o wystawieniu takiej recepty. Jeżeli nie będą się czuli pewnie, to jej nie wystawią. Jeżeli będą mieli przekonanie, że ten lek jest potrzebny i że faktycznie mamy zagrożenie zdrowia, to nie znam przypadków, kiedy było to kwestionowane.

Nie mieliśmy dotychczas żadnych problemów z tymi receptami, a przecież w czasie pandemii było ich wystawianych znacznie więcej niż wcześniej, również w tej zmienionej formie, czyli już nie w nagłym zagrożeniu życia, tylko w zagrożeniu życia i to się sprawdziło.

Zresztą, czy to w przypadku recepty pro autore i pro familia czy w przypadku recept pełnopłatnych farmaceutycznych, farmaceuci zachowują się bardzo odpowiedzialnie.

Farmaceuci organizują pomoc rzeczową i finansową dla Ukrainy. Często są to leki. Czy w tym obszarze są jakieś ograniczenia?

Bardzo często na liście leków, które pojawiają się jako potrzebne i oczekiwane, są po prostu leki dostępne wyłącznie na receptę. Albo na przykład są prośby o leki takie, jak adrenalina, których absolutnie z apteki wydać nie możemy w ten sposób.

Dlatego będziemy starali się zorganizować pomoc w zakresie wysyłki leków na poziomie hurtowni farmaceutycznych, ale we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Chcielibyśmy, aby ta pomoc była prowadzona w sposób zorganizowany.

Poza tym dzisiaj apteki i farmaceuci oferują kilka form pomocy. Część aptek po prostu przekazuje część swoich leków czy materiałów opatrunkowych.

Inną formą, bardzo popularną, jest obniżenie cen bądź nie pobieranie zapłaty przez apteki za produkty kupowane na rzecz Ukrainy. To jest obecnie chyba najpopularniejsza forma, czyli nabywca przychodzi do apteki i mówi, że chciałby kupić leki dla Ukrainy i otrzymuje je w niższej cenie. Mówimy oczywiście o lekach OTC czy materiałach opatrunkowych.

Taka pomoc jest bardzo sensowna, bo po pierwsze, osoby, które przychodzą, najczęściej proszą o znane nazwy leków, które sami znają. W tym momencie farmaceuci bardzo często proponują w to miejsce leki o identycznym składzie, ale znacznie tańsze.

Po drugie, ma to znaczenie w sytuacji, gdy leki trafiają do kraju, w którym jest cyrylica i mieszkańcy mogą wcale nie znać tych leków. Dlatego gdy wybieramy leki przeciwbólowe czy przeciwgorączkowe, to dobrze, jeśli mają nazwę handlową zbliżoną do składu, na przykład ibuprofen czy paracetamol.

Często jest też tak, że apteki albo obniżają marże, jeżeli taka jest decyzja właściciela, albo pracują w nich osoby, które nie pobierają odpłatności za produkty. Kolejna opcja jest taka, że część pracowników aptek po prostu wydaje paragon, ale pokrywa go z własnej kieszeni.

Konsultacje z farmaceutami mają sens ponieważ, że jeżeli ktoś przychodzi i ma określoną sumę pieniędzy, które chciałbym przeznaczyć na pomoc, to farmaceuci bardzo precyzyjnie doradzą mu, co jest najbardziej potrzebne. Na przykład, żeby zaopatrzyć rany, nie wystarczą same leki, ale potrzebna jest też maska, rękawiczki czy preparat do dezynfekowania powierzchni wokół. Farmaceuci mają tego pełną świadomość.

Jest duża skala takiej pomocy?

Pacjentów – nabywców, którzy przychodzą po takie produkty dla Ukrainy, jest bardzo dużo. I nie są to niskie kwoty. Bo czasem mówimy o nawet kilkuset złotych na jednym paragonie. A jeśli tych paragonów mamy dziennie kilka, to już jest realna pomoc.

Po drugie, farmaceuci wiedzą, że to nie musi być renomowany preparat z telewizji, tylko ma być go jak najwięcej. Potrafimy dobrać większe opakowanie i bardzo efektywnie zarządzić pieniędzmi, które pacjenci mają do dyspozycji.

Rozmawiamy również z hurtowniami, w jaki sposób moglibyśmy wspólnie pomoc, ale szczegóły będą podawane na bieżąco.

Mamy też szereg pilnych pilne spotkanie wewnętrznych, gdzie będziemy starali się ustalić inne rzeczy, związane chociażby z obecnością farmaceutów ukraińskich na terenie Polski. O szczegółach też będziemy informować na bieżąco.

