Nieenke Fenstra: branża farmaceutyczna jest otwarta na dialog i współpracę w niesieniu pomocy Ukrainie

Wsparcie i gotowość do współpracy dla Ukrainy

- Naszym obowiązkiem jest pomóc uchodźcom z Ukrainy, ale w pierwszej kolejności wspierać rząd, który tą pomoc może zapewnić – powiedziała Nienke Feenstra, prezes zarządu INFARMA podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w ramach panelu "Polityka lekowa – jak zapewnić dostęp do innowacji?"

Kilka podmiotów z branży farmaceutycznej podjęło decyzję o wspólnych działaniach na rzecz niesienia pomocy dla wschodniego sąsiada.

- Jako przedstawiciele największych organizacji z branży farmaceutycznej, podjęliśmy wspólne działania, których celem jest udzielenie pomocy napływającym do Polski uchodźcom z Ukrainy. Dlatego, skierowaliśmy do Ministerstwo Zdrowia list, w którym deklarujemy nasze wsparcie i gotowość do współpracy - mówiła szefowa Infarmy.

Organizacje podpisały apel, by mówić jednym głosem. Ważne będzie wsparcie innych organizacji. Wiele osób pomaga, ważne, by było to usprawnione.

- Jeżeli spełnia się te najgorsze scenariusze, to będziemy mieli miliony uchodźców i populacja Polski zwiększy się o 15 procent. To oznacza, że wszystkie firmy farmaceutyczne będą musiały wziąć to pod uwagę, jeśli chodzi o dostarczanie leków. Zastanówmy się, jakich potrzebujemy przepisów, byśmy byli w stanie wprowadzać te wszystkie rozwiązania, o których mówimy - dodała.

Zapewniała, że branża jest otwarta na dialog, aby móc skutecznie i efektywnie radzić sobie z tym kryzysem.

- Ponieważ przemysł farmaceutyczny podlega ścisłym regulacjom, będziemy także wdzięczni za otwartość i pomoc w interpretacji obowiązujących przepisów, które mogą budzić wątpliwość w trakcie podejmowanych konkretnych działań - dodała.

Pod apelem do wiceministra zdrowia, Macieja Miłkowskiego, podpisali się:

Nienke Feenstra, prezes zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych firm Farmaceutycznych Infarma

Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej "Farmacja Polska"

Paulina Skowrońska, dyrektor biura PIPFiWM Polfarmed

Andrzej Stachnik, prezes Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych

Arkadiusz Grądkowski, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Polmed

Jacek Graliński, przewodniczący Komitetu Farmaceutycznego Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce

