Niedzielski: pierwsze testy antygenowe w aptekach może już w tym tygodniu

Od 27 stycznia ma ruszyć testowanie na obecność COVID-19 w aptekach

Testy będą opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i nie będzie potrzebne skierowanie

Adam Niedzielski: prawdopodobnie pod koniec tygodnia pojawią się pierwsze apteki testujące w kierunku SARS-CoV-2

Lista testujących aptek będzie uzupełniana

- Testowanie w aptekach – od strony regulacyjnej wszystko jest uporządkowane. Lista aptek, które będą wciągane do mapy punktów, w których można wykonać testy, będzie prowadzona przez NFZ - wyjaśnił podczas konferencji prasowej minister zdrowia, Adam Niedzielski (24 stycznia 2022r.).

Dodał, że będą na stronie, gdzie w tej chwili są dostępne punkty drive-thru. - Ta mapa będzie systematycznie uzupełniana - zapewnił.

- Przy czym założenie jest takie, że apteki będą przede wszystkim wykonywały testy antygenowe - podkreślał.

Jak dodał minister Niedzielski, prawdopodobnie pod koniec tygodnia pojawią się pierwsze apteki testujące w kierunku SARS-CoV-2. Z pewnością nie wszystkie apteki będą świadczyły usługę.

Testy antygenowe nie w każdej aptece

Od 27 stycznia w aptekach uruchomione zostanie powszechne testowanie w kierunku SARS-CoV-2.Tego dnia ma wejść w życie rozporządzenie w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę.

Testy będą opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i nie będzie potrzebne skierowanie.

Resort współpracuje w kwestii testowania na obecność COVID-19 z Naczelną Izbą Aptekarską i według informacji wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, Marka Tomkówa, jest szansa, że już pod koniec tygodnia pojawią się pierwsze testujące apteki.

Apteki, które dołączą do programu, będą musiały spełniać standardy z rozporządzenia.

- Można to zorganizować na różne sposoby, ja nie chciałbym mówić, jak to centralnie ma wyglądać, bo każda apteka jest inna, nie każda apteka ma warunki, więc powiedzmy sobie otwarcie: to nie będzie dostępne w każdej aptece w Polsce. Mamy pewne zdefiniowane wymogi, ale oczywiście odpowiedzialność farmaceutów za bezpieczeństwo pacjenta nakazuje zorganizować to albo w określonych godzinach, albo wydzielając miejsce, jeżeli są takie możliwości - dodał minister Niedzielski.

