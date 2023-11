Niebezpieczne fałszywki na celowniku. Ozempic to nie jedyny przypadek podrobionego leku

Najnowsze dane to sukces w ochronie zdrowia publicznego: tylko 0,015% alertów w stosunku do całkowitej liczby transakcji to wynik bezprecedensowy - informuje Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL)

Co więcej, KOWAL wprowadza nową funkcjonalność w Polskim Systemie Weryfikacji Autentyczności Leków (PLMVS), która jeszcze bardziej wzmocni walkę z fałszywymi lekami

Jakie zmiany wprowadzono w trosce o bezpieczeństwo pacjentów?

Fałszywe leki: tak niewielu alertów jeszcze nie było

– Najnowsze dane potwierdzają ogromny sukces naszego systemu PLMVS. Stosunek alertów do całkowitej liczby transakcji utrzymuje się na niespotykanie niskim poziomie wynoszącym jedynie 0,015%. To najlepszy wynik od momentu uruchomienia systemu. Tylko w ciągu jednego tygodnia przeprowadzamy blisko 45 milionów transakcji, a około 16 milionów zweryfikowanych opakowań trafia do pacjentów na terenie całej Polski. Porównując wynik do skali, to osiągnięcie ma ogromne znaczenie, nie tylko zwiększa bezpieczeństwo pacjentów, ale także daje świadectwo naszego wspólnego sukcesu w zwalczaniu fałszywych leków – mówi Iwona McManus, Prezes Fundacji KOWAL.

Spadek liczby alertów przypadł na okres po wprowadzeniu narzędzia webowego NAMS. To system, który integruje, usprawnia i ułatwia procesy związane z zarządzaniem alertami, co może prowadzić do spadku liczby technicznych alarmów i bardziej skutecznej walki z podrobionymi lekami.

Nowe funkcjonalności systemu PLMVS

17 października została przeprowadzona aktualizacja systemu PLMVS do najnowszej wersji 3.00. Ta zmiana przyniosła stabilność i optymalizację systemu, co znacznie podnosi jego wydajność.

– Wprowadziliśmy także istotną nową funkcjonalność, tzw. scanner check, która ma na celu uniewrażliwienie systemu na skanowanie małych liter. Dzięki tej innowacji liczba alertów związanych z problemami technicznymi zostanie znacząco zredukowana – tłumaczy Prezes Fundacji. Jak dodaje: – To ogromny krok w kierunku jeszcze skuteczniejszego zwalczania fałszywych leków i podniesienia poziomu bezpieczeństwa pacjentów.

- W ostatnim miesiącu dzięki systemom NMVS w krajach europejskich zidentyfikowano sfałszowane opakowania leku Ozempic. Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął w tym kierunku odpowiednie działania. Warto pamiętać, że opakowanie generujące alert nie może zostać wydane pacjentowi, należy je zabezpieczyć do momentu zakończenia działań wyjaśniających – mówi Iwona McManus.

– Nasza determinacja w walce z fałszywymi lekami nie słabnie, a nowa wersja systemu PLMVS 3.00 oraz narzędzie webowe NAMS stanowią kamienie milowe na drodze do jeszcze skuteczniejszej ochrony zdrowia publicznego. Jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania i nieustannie dążymy do tworzenia jeszcze bezpieczniejszego środowiska farmaceutycznego. 17-19 listopada KOWAL weźmie udział w DOZ forum dla farmaceutów, organizowanym przez sieć aptek DOZ. Będzie to doskonała okazja do dzielenia się naszym doświadczeniem oraz wymiany myśli z ekspertami branżowymi, a także spotkania z przedstawicielami środowiska farmaceutycznego – podsumowuje Iwona McManus.

