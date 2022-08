Nie tylko Zolgensma. To najdroższe leki świata. Kilka jest już refundowanych w Polsce

Od 1 września 2022 roku w Polsce będzie refundowana pierwsza terapia genowa, która jednocześnie jest jedną z najdroższych na świecie

Poinformował o tym 22 sierpnia minister zdrowia Adam Niedzielski. Chodzi o lek Zolgensma. - Będzie przeznaczony dla dzieci w wieku do 6 miesięcy i podawany w wyniku programu przesiewowego - zapowiedział szef resortu.

Ale to nie jedyny lek na długiej liście najdroższych preparatów na świecie. Ostatnio "zdeklasował" go lek Zynteglo, który wyceniony jest na 2,8 mln dolarów

Niektóre drogie leki są dostępne w Polsce w ramach refundacji. Ponadto finansujemy inne bardzo kosztowne terapie, w tym w ramach Funduszu Medycznego

Najdroższe leki świata to terapie genowe

Przez ostatnie lata najdroższym lekiem świata była terapia genowa stosowana w rdzeniowym zaniku mięśni onasemnogen abeparwowek (lek Zolgensma). Ale niedawno została cenowo zdetronizowana przez inną terapię genową betibeglogene autotemcel (lek Zynteglo), którego koszt oszacowano 2,8 mln dolarów.

Terapia jest wskazana do leczenia pacjentów w wieku 12 lat lub starszych z beta-talasemią zależną od transfuzji (TDBT) - zaburzeniem krwi, które zmniejsza poziom hemoglobiny i czerwonych krwinek we krwi, co prowadzi do zmniejszenia dostarczania tlenu. Każda dawka jest dostosowana do indywidualnego profilu genetycznego pacjenta w celu uzyskania maksymalnej skuteczności.

Pacjenci uzależnieni od transfuzji muszą być poddawani transfuzji krwinek czerwonych nawet co dwa tygodnie. Celem działania leku jest osiągnięcie „niezależności transfuzyjnej”, zdefiniowanej jako niepotrzebującej transfuzji przez co najmniej 12 miesięcy. Podana wyżej cena to jednak tylko koszt terapii, szacuje się, że koszt opieki medycznej pacjenta z zależną od transfuzji beta-talasemią może wynieść nawet 6,4 miliona dolarów.

O miano najdroższego leku świata „walczy” też terapia genowa atidarsagene autotemcel (lek Libmeldy produkowana przez Orchard Therapeutics), która w lutym 2022 roku była oceniana przez brytyjską agencję NICE, dla dzieci z dziedziczną leukodystrofią metachromatyczną (MLD).

Atidarsagene autotemcel podaje się we wlewie dożylnym w pojedynczej dawce. Został zaprojektowany w celu skorygowania genetycznej przyczyny MLD poprzez wprowadzenie funkcjonalnych kopii wadliwego genu do własnych komórek macierzystych pacjenta pobranych ze szpiku kostnego lub krwi.

Cena katalogowa leku to około 2,8 miliona funtów. NICE ocenił wniosek producenta negatywnie. BBC informował, że w odpowiedzi firma zwiększyła poufną zniżkę na cenę leku.

Inne leki, które noszą miano najdroższych leków świata, to m.in.:

Zokinvy (Ionafarnib) lek stosowany w celu zmniejszenia ryzyka śmiertelności w zespole Hutchinsona-Gilforda Progerii (HGPS). To bardzo rzadka choroba (jeden przypadek na 20 milionów osób) wywołana mutacją genu LMNA, która powoduje szybkie starzenie się organizmu. Przebieg choroby można oglądać w filmie „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”. Lek dostępny jest w kapsułkach, które chory musi przyjmować dwa razy dziennie. Roczny koszt terapii przekracza nieco milion dolarów. Producent: Eiger BioPharmaceuticals.

Luxturna (voretigene neparvovec) to terapia genowa do leczenia dorosłych i dzieci ze specyficznym rodzajem dystrofii siatkówki (mutacje w genie RPE65). Lek podaje się jednorazowo w postaci zastrzyku dogałkowego po kilku dniach przygotowania. Cena to 850 tys. dolarów. Producent: Novartis, Szwajcaria.

Ravicti (glicerolu fenylomaślanu) wskazany do stosowania przewlekłego jako terapia wspomagająca u pacjentów z zaburzeniami cyklu mocznikowego. Lek występuje w postaci roztworu doustnego w fiolkach o pojemności 25 ml, w cenie 5016 dolarów za fiolkę. Dawkowanie jest zależne od powierzchni ciała i wieku pacjenta. Roczny koszt terapii może wynieść nawet 794 tys. dolarów. Producent: Horizon Pharma GmbH.

Carbaglu (kwas kargluminowy) stosuje się w leczeniu pacjentów z podwyższonym poziomem amoniaku we krwi (hiperamonemii). Dawka waha się od 100 mg do 250 mg na kilogram masy ciała dziennie. Cena 5 tabletek (każda zawierająca 200 mg substancji czynnej) wynosi około 1040 dolarów, a w zależności od ciężkości choroby roczny koszt leczenia może wzrosnąć do 790 tys. dolarów (chociaż zazwyczaj jest bliższy połowie tej ceny). Producent: Recordati.

Soliris (ekulizumab) to lek stosowany m.in. w napadowej nocnej hemoglobinurii. Występuje w fiolkach jako roztwór do infuzji dożylnej. Dawkowanie uzależnione jest od etapu leczenia (wstępnego lub podtrzymującego) oraz masy ciała pacjenta. Koszt jednej fiolki wynosi 6830 dolarów, a w zależności od wskazania roczny koszt może osiągnąć nawet 700 tys. dolarów. Producent: Alexion Pharmaceuticals Inc.

Brineura (cerliponaza alfa) lek wskazany do leczenia ceroidolipofuscynozy neuronalnej typu 2(CLN2) choroby, znanej również jako niedobór tripeptydylo-peptydazy 1 (TPP1), która powoduje postępujące uszkodzenie mózgu. Lek jest podawany w infuzji do komory mózgowej raz na dwa tygodnie. Tak długo, jak długo jest korzystny dla pacjenta. Roczny koszt leczenia sięga 700 tys. dolarów. Producent: BioMarin Pharmaceutical Inc.

Elaprase (idursulfaza) do leczenia zespołu Huntera. Dawka zależy od masy ciała pacjenta (0,5 mg/kg), a lek podaje się co tydzień w powolnym wlewie dożylnym. Cena za fiolkę (6 mg) wynosi 4 215 dolarów, a roczna kuracja dla dziecka ważącego 35 kg to 657 tys. dolarów. Producent: Shire.

Lumizyme (alglukozydaza alfa), który stosuje się w leczeniu choroby Pompego. Lek podaje się we wlewie dożylnym w dawce 20 mg na kilogram masy ciała co dwa tygodnie. Lek jest dostępny w fiolkach 50 mg w cenie 870 dolarów. Minimalny roczny koszt leczenia to 520 tys. dolarów (i może wzrosnąć do 625 tys. dolarów). Producent: Sanofi Genzyme.

Spinraza (nursinersen) stosowany w rdzeniowym zaniku mięśni. Lek jest dostępny w fiolkach 12 mg jako roztwór do wstrzykiwań. Pierwszą dawkę podaje się po postawieniu diagnozy, a następnie jedną fiolkę w 2, 4 i 9 tygodniu po pierwszej. Następnie co 4 miesiące podaje się dawkę podtrzymującą tak długo, jak pacjent z niej korzysta. Roczny koszt leczenia wynosi 375 tys. dolarów (750 tys. dolarów w pierwszym roku). Producent: Biogen.

Problem z podanymi cenami jest dwojaki. Po pierwsze są to ceny oficjalne i nie wiemy, ile faktycznie płaci płatnik/ ubezpieczyciel, uwzględniając tajne negocjacje cenowe oraz porozumienia podziału ryzyka. Może zdarzyć się tak, że umowa zawiera zasadę, że płatnik płaci tylko za co drugi lek, albo tylko za leczenie tych pacjentów, którzy odnoszą korzyść zdrowotną.

Po drugie, niektóre terapie są podaniami jednorazowymi, inne podaje się chorym tak długo, jak odnoszą korzyść zdrowotną. W efekcie koszt jednorazowej terapii genowej może okazać się niższy niż leku podawanego przez kilkadziesiąt lat (nawet jeśli jego cena z czasem spada).

Które z tych leków refundujemy w Polsce?

Okazuje się, że patrząc na najdroższe leki świata, Zolgensma nie jest pierwszym lekiem, który finansujemy. Choć jest pierwszą terapią genową, która doczekała się refundacji.

Wrażenie robi też cena oficjalna Zolgensmy, jaka jest zawarta w obwieszczeniu refundacyjnym na wrzesień 2022 roku. Cena hurtowa brutto (CHB) to 9 468 900 zł, zaś urzędowa cena zbytu to 9 018 000 zł (CZN, cena zbytu uwzględniająca podatek od towarów i usług).

Dla porównania, oficjalne ceny pozostałych terapii w SMA to:

Risdiplam 0,75 mg/ml – 1 butelka 80 ml, 38 475,23 zł (CZN) i 40 398,99 zł (CHB)

Lek podawany jest codziennie. Schemat dawkowania według wieku i masy ciała:

2 miesiące do < 2 lat 0,20 mg/kg mc.

≥ 2 lat (< 20 kg) 0,25 mg/kg mc.

≥ 2 lat (≥ 20 kg) 5 mg

Nusinersen 12 mg, 1 fiolka po 5 ml - 325 080 zł (CZN) i 341 334 zł (CHB).

Zalecana dawka to 12 mg (5 ml) na podanie. Terapię rozpoczyna się podając 4 dawki nasycające w dniach 0., 14., 28. oraz 63. Następnie dawkę podtrzymującą należy podawać następnie raz na 4 miesiące.

Z końcem tego roku kończy się okres ważności 2 letniej decyzji refundacyjnej dla nusinersenu i producent będzie musiał przystąpić do renegocjacji cenowych leku.

Ze wspomnianej listy najdroższych leków świata, w Polsce refundowany jest też:

Soliris – 300 mg, w dwóch programach lekowych:

- leczenia atypowego zespołu hemolityczno- mocznicowego (aHUS) od stycznia 2022

- leczenia nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH) od marca 2022

fiolka 30 ml w cenie 18 361 zł (CZN)

Elaprase 2 mg/ml od stycznia 2020 roku w programie leczenia mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera)

1 fiolka 3 ml to koszt nieco ponad 10 464 zł (CZN)

Ponadto finansowane są inne drogie terapie, które weszły do refundacji w ramach Funduszu Medycznego:

Sirturo (bedaquilinum) 100 mg w leczeniu wielolekoopornej gruźlicy płuc od września 2022.

Całkowita długość leczenia produktem SIRTURO wynosi 24 tygodnie. W przypadku dorosłych, przez pierwsze dwa tygodnie podaje się 400 mg raz na dobę, później 200 mg trzy razy w tygodniu. Opakowanie 100 mg zawierające 188 tabletek to koszt 64 038 zł (CZN).

Givlaari (givosiranum)189 mg/ml, do stosowania w leczeniu ostrej porfirii wątrobowej, od stycznia 2022 roku.

Zalecana dawka wynosi 2,5 mg/kg masy ciała raz na miesiąc we wstrzyknięciu podskórnym. Dawkę ustala się w oparciu o faktyczną masę ciała. Fiolka zawierająca 1 ml to 171 952 zł (CZN).

Idefirix (imlifidasum) 11 mg, w programie odczulania wysoko immunizowanych dorosłych potencjalnych biorców przeszczepu nerki, stosowany w celu zapobiegania odrzuceniu przez organizm nowo przeszczepionej nerki, finansowany od września 2022

Dawka zależy od masy ciała pacjenta (w kg). Zalecana dawka wynosi 0,25 mg/kg mc. w pojedynczej dawce podanej najlepiej w ciągu 24 godzin przed przeszczepieniem. U większości pacjentów do konwersji wyniku próby krzyżowej wystarcza pojedyncza dawka, ale w razie konieczności drugą dawkę można podać w ciągu 24 godzin od podania pierwszej. 1 fiolka to koszt 723 353 zł CZN. 2 fiolki - 1 464 706 zł CZN

Oxlumo (lumasiranum) 94,5 mg/0,5ml w leczeniu chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1, refundowany od marca 2022 roku

Lek podawany w postaci wstrzyknięcia podskórnego. Zalecana dawka obejmuje dawki nasycające podawane raz w miesiącu przez 3 miesiące, a następnie dawki podtrzymujące. Dawkowanie ustala się w oparciu o masę ciała. 1 fiolka 0,5 ml to 331 420 zł CZN.

