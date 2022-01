Nie ma chętnych na bezpłatne szczepienia na grypę. Ponad milion dawek do utylizacji?

W sezonie 2021/2022 Polska zakupiła prawie 5 mln dawek szczepionek przeciw grypie

Z tej puli aż 3 mln miało zostać zabezpieczonych na darmowe dawki

Jednak zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie spada. Nadal niewykorzystanych zostało między 1 a 1,5 mln szczepionek

Jeżeli nie zostaną wykorzystane do marca, będą zutylizowane

Prawie 5 mln dawek szczepionki w sezonie 2021/2022

Z powodu większego zainteresowania szczepieniami przeciwko grypie w poprzednim sezonie niż zazwyczaj (zaszczepiło się ok. 6 proc. społeczeństwa vs ok. 3-4 proc.), rząd zdecydował o zamówieniu większej partii preparatów w sezonie 2021/2022.

Jak przypomina DGP, we wrześniu 2021 r. resort zdrowia ogłosił, że Polska zakupi prawie 5 mln dawek szczepionek przeciw grypie. Z tej puli aż 3 mln miało zostać zabezpieczonych na darmowe dawki. Pierwotnie planowano przeznaczyć je dla nauczycieli, seniorów, personelu medycznego czy pensjonariuszy DPS-ów.

"DGP" wskazuje, że w poprzednich latach te liczby były o wiele mniejsze: szacunkowa liczba dawek, jakie trafiły na polski rynek w sezonie 2019/2020, wyniosła 1,6 mln, a ze szczepionki refundowanej skorzystało 300 tys. osób. W sezonie grypowym 2020/2021 dostarczono ponad 2,5 mln dawek, a liczba szczepionek refundowanych wzrosła do 650 tysięcy.

Z czasem coraz mniejsze zainteresowanie

Początek tego sezonu nie zapowiadał takiego małego zainteresowania szczepieniami przeciwko grypie. Jeszcze zanim preparaty trafiły do Polski, wiele aptek prowadziło zapisy i rezerwacje na zakup szczepionki.

A resort zdrowia, obawiając się o dostępność preparatów dla każdego, wprowadził limit liczby szczepionek przeciwko grypie, jaką można wydać w aptece na jedną osobę. Preparaty trafiły też na listę leków zagrożonych wywozem.

Jednak przy masowych szczepieniach przeciw COVID-19, preparaty przeciw grypie nie cieszą się obecnie aż takim zainteresowaniem.

"Najpierw było straszne ciśnienie, żeby negocjować z firmami i zamówić preparatów jak najwięcej, a teraz nikt z nich nie korzysta" - mówi jeden z rozmówców "DGP" z kręgów Ministerstwa Zdrowia.

Nie pomogło ani wprowadzenie darmowych szczepień dla wszystkich osób dorosłych, ani rozszerzenie kwalifikowania i szczepienia przeciw grypie przez farmaceutów w aptekach. Choć ta możliwość dostępna jest od ledwie kilku dni.

1,5 mln dawek do utylizacji?

Szczepionki przeciw grypie są preparatami sezonowymi. Jeśli nie zostaną wykorzystane w tym sezonie grypowym, który trwa do marca, trafią do utylizacji.

Jak podaje DGP, jeśli resort zdrowia zabezpieczył od 2 do 3 mln darmowych dawek (ministerstwo nie podaje precyzyjnych danych), nadal niewykorzystanych zostało między 1 a 1,5 mln szczepionek.