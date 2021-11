NFZ rozlicza budżet refundacyjny. Ile wydał na leki do września?

Całkowity budżet na refundację na ten rok to nieco ponad 15,565 mld zł

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przekazała informację o wielkości kwoty refundacji poniesionej przez NFZ w okresie styczeń – wrzesień 2021 roku.

Całkowity budżet na refundację na ten rok to nieco ponad 15,565 mld zł. We wrześniu wydano na leki ponad 1,316 mld zł. To oznacza, że przez pierwsze 9 miesięcy tego roku wykonano budżet w 70,08 procent.

Refundacja w podziale na rodzaje finansowania:

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę - tu budżet wynoszący na ten rok 8 772 509 000 zł zrealizowano w 73,17 procent. We wrześniu NFZ zrefundował leki na kwotę 757,436 mln zł

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi - zaplanowany budżet w wysokości ponad 4,950 mld zł wykorzystano w 70,09 procent. We wrześniu finansowanie programów lekowych pochłonęło 428,827 mln zł

leki stosowane w chemioterapii - z zaplanowanych 641,758 mln zł wydano przez 9 miesięcy br. 363,527 mln zł, czyli 56,65 procent. W samym wrześniu - 45,351 mln zł

ratunkowy dostęp do technologii lekowej - tu procent wykonania budżetu jest jeszcze mniejszy. Z planowanych 161,381 mln zł, wydano 49,490 mln zł, czyli 30,67 procent. We wrześniu opłacono leki na kwotę 9,824 mln zł

NFZ podsumował też wykonanie budżetu w ramach programu bezpłatnych leków dla seniorów i kobiet w ciąży:

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy - z zaplanowanych 953 100 mln zł wydano 576.302 mln zł, czyli 60,47 procent. W samym wrześniu to kwota 71.641 mln zł

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy - na tel cel zaplanowano 24, 200 mln zł, przez 9 miesięcy wydano 5,470 mln zł, czyli 22,61 procent. We wrześniu zrefundowano dla kobiet w ciąży leki na kwotę 589,77 tys. zł.

